Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Khu vực XIII đến ngày 9/11/2026, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của 14 xã, phường đạt 66,83%, thấp hơn 19,68 điểm phần trăm so với mức chung toàn thành phố (86,51%) và 5,2 điểm phần trăm so với bình quân 93 xã, phường (72,03%). Trong đó có 6/14 địa phương chưa đạt mốc phấn đấu giải ngân 70%, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm; phấn đấu đến ngày 30/11/2026 đạt mức bình quân chung toàn thành phố, ước đạt 92,5%. Đối với cả 14 địa phương, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách trong những tháng cuối năm 2026.

Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phấn đấu tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đạt tối thiểu 90% kế hoạch vốn năm 2026 trước ngày 30/11/2026; đạt 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài năm 2025 sang năm 2026 trước ngày 31/12/2026 và đạt tỷ lệ giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026 trước ngày 31/1/2027.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia, đến ngày 12/11/2026, tổng kế hoạch vốn là 2.395,146 tỷ đồng, đã giải ngân 1.350,603 tỷ đồng, đạt 56,39%. Trong đó, vốn giai đoạn 2021 - 2025 đạt 58,60%, vốn năm 2026 đạt 53,73% và vốn chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030 đạt 53,57%. Riêng 14 xã, phường có tổng kế hoạch vốn 246,919 tỷ đồng, đã giải ngân đạt 65,03%. Trong đó, vốn giai đoạn 2021 - 2025 đạt 72,33%; vốn năm 2026 đạt 55,21%; vốn chuyển sang giai đoạn 2026 - 2030 đạt 86,56%.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND 14 xã, phường giao chỉ tiêu giải ngân hằng tuần cho các chủ đầu tư theo nguyên tắc 6 rõ; quyết tâm hoàn thành giải ngân vốn giai đoạn 2021 - 2025, nhất là vốn ngân sách Trung ương, trước ngày 15/12/2026; vốn năm 2026 và vốn chuyển sang trước ngày 31/12/2026. Những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phải được chủ động báo cáo, đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn, giải quyết kịp thời.