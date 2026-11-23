Nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Chà.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng chi đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả vốn kéo dài là 6.819,758 tỷ đồng. Trong đó, vốn trong kế hoạch đầu tư công 5.388,472 tỷ đồng, vốn ngoài kế hoạch đầu tư công 1.431,286 tỷ đồng. Đến ngày 9/11, toàn bộ kế hoạch vốn đã được phân bổ chi tiết. Tuy nhiên, số vốn đã cấp thực tế đạt 6.135,883 tỷ đồng; còn 507,752 tỷ đồng đã phân bổ nhưng chưa cấp, chủ yếu từ nguồn thu tiền sử dụng đất và nguồn tiết kiệm 5% theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Lũy kế đến hết ngày 9/11/2026, toàn tỉnh giải ngân 4.577,881 tỷ đồng, đạt 72,53% kế hoạch vốn được giao.

Kết quả thực tế cho thấy, tiến độ giải ngân đã có chuyển biến song áp lực trong những tháng cuối năm vẫn rất lớn. Nhất là, kết quả giải ngân giữa các đơn vị, địa phương còn khoảng cách đáng kể. Ở cấp tỉnh, tỷ lệ giải ngân bình quân đạt 75,16%; trong khi cấp xã chỉ đạt 34,28%. Trong tổng số 45 xã, phường, có 22 đơn vị đạt tỷ lệ cao hơn mức bình quân và 23 xã, phường có tỷ lệ thấp hơn mức bình quân; trong đó 3 xã Mường Tùng, Nậm Kè và Sam Mứn chưa phát sinh giải ngân. Một số địa phương được giao kế hoạch vốn lớn nhưng kết quả thực hiện còn thấp như Tuần Giáo đạt 15,79%, Mường Toong 14,59% và Núa Ngam 13,55%.

Tiến độ không đồng đều đặt ra yêu cầu phải rà soát cụ thể từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ để có giải pháp xử lý phù hợp.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Mường Chà là một trong những công trình đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Dự án có quy mô diện tích 6,69ha với tổng mức đầu tư 285 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027. Công trình được đầu tư quy mô phục vụ hơn 1.000 học sinh.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng dự án đã hoàn thành. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh thi công; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục nghiệm thu, thanh toán để thực hiện giải ngân theo kế hoạch. Kế hoạch vốn năm 2026 được giao 170 tỷ đồng, dự án đã giải ngân 136 tỷ đồng, đạt 80%.

Tại hội nghị đôn đốc tiến độ các dự án trường liên cấp ngày 3/11, Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị, nhà thầu, tư vấn giám sát và quản lý dự án nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thi công, giám sát, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo hồ sơ thiết kế, dự toán được phê duyệt. Cùng với việc huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện, các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý khó khăn phát sinh; thực hiện nghiệm thu, thanh toán đúng quy định, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Là đơn vị được giao khối lượng vốn lớn, triển khai nhiều công trình trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chịu áp lực lớn trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đến ngày 9/11/2026, tỷ lệ giải ngân của Ban đạt 63,13%. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, những tháng cuối năm, Ban phải tập trung cao độ, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công và thanh toán khối lượng hoàn thành tại từng dự án.

Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Thời gian còn lại của năm không nhiều, trong khi khối lượng vốn cần giải ngân còn lớn. Vì vậy, Ban xác định tập trung cao độ cho công tác giải ngân, bám sát tiến độ từng dự án, từng gói thầu; phối hợp với các địa phương và nhà thầu để xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, Ban tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, hồ sơ nghiệm thu, thanh toán; tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết và cam kết khối lượng thực hiện theo từng tuần, từng tháng. Những dự án có khả năng giải ngân tốt được ưu tiên đôn đốc để tạo khối lượng; các dự án còn vướng mắc được phân loại, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của từng bên để tập trung xử lý.

Những tháng cuối năm, tỉnh xác định đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và địa phương phải rà soát cụ thể từng dự án, nguồn vốn, khối lượng hoàn thành và số vốn còn phải giải ngân; xây dựng tiến độ theo từng tuần, từng tháng, tập trung xử lý những khó khăn liên quan đến đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, xây dựng và thủ tục chuyên ngành. Đối với những dự án chậm tiến độ, cần phân loại rõ khả năng hoàn thành trong năm, những dự án cần tháo gỡ thủ tục và những dự án không còn khả năng bảo đảm tiến độ để có phương án xử lý phù hợp. Bên cạnh đó, phải kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm, không có khả năng giải ngân sang dự án có tiến độ và khả năng hấp thụ vốn tốt hơn. Đồng thời, kết quả giải ngân phải gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư và người đứng đầu, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ trong xử lý công việc.

Giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là mục tiêu bắt buộc, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, tăng tốc giải ngân trong những tháng cuối năm không chỉ là yêu cầu hoàn thành kế hoạch vốn, mà còn là thước đo trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện của từng cấp, ngành, chủ đầu tư trong thúc đẩy phát triển của tỉnh.