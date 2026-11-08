Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Dự án đường vành đai 2.5 đang thi công tại Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Những ngày đầu tháng 11/2026, trên công trường cầu Tứ Liên (Hà Nội), các hạng mục kết cấu chính đang dần thành hình. Nhiều mũi thi công tại đường dẫn, cầu vượt và nút giao được triển khai đồng loạt. Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tiến độ, nhà thầu đã huy động thiết bị chuyên dụng từ nước ngoài, trong đó có cẩu tháp cỡ lớn lần đầu được áp dụng cho các dự án cầu tại Việt Nam và cẩu xoay toàn phần 360 độ.

Theo ông Lê Huy Phú, Phó Chỉ huy trưởng Ban Điều hành liên danh dự án cầu Tứ Liên, việc sử dụng thiết bị chuyên dụng giúp đơn vị thi công những hạng mục phức tạp, giảm thời gian thao tác và nâng cao hiệu quả. Đến nay, hai trụ tháp chính P37 và P38 đã hoàn thành toàn bộ 84 cọc khoan nhồi cùng hai bệ trụ tháp. Đến hết tháng 10, dự án đã giải ngân 650 tỷ đồng, đạt 100%; nhu cầu vốn quý IV là 200 tỷ đồng.

Tại công trường thi công cầu Ngọc Hồi, các nhà thầu duy trì thi công liên tục cả ngày lẫn đêm. Nhiều phiến dầm đã được lắp đặt tại khu vực cầu cạn trên địa bàn xã Bát Tràng. Sản lượng thi công hiện đạt khoảng 25,5% giá trị hợp đồng, nhà thầu phấn đấu đến hết năm đạt khoảng 35%. Dự án đã giải ngân 670,6 tỷ đồng trong tổng số 700 tỷ đồng vốn được giao, đạt 96%.

Cùng với các công trình vượt sông Hồng, nhiều dự án giao thông trọng điểm khác của Thủ đô đang được tập trung triển khai. Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đã thảm bê-tông nhựa được 42/50,9km đường song hành. Thành phố đã thông xe kỹ thuật 15km đường từ khu vực cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long và đặt mục tiêu thông xe thêm 22km trong tháng 11. Dự án đường Vành đai 2,5 phấn đấu hoàn thành toàn tuyến vào cuối tháng 11; hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ-Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu-Voi Phục cũng đang được tập trung thi công, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Theo Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Ngọc Tú, đến ngày 31/10, thành phố giải ngân được 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159,1% so cùng kỳ năm trước. Mặc dù kết quả giải ngân dẫn đầu cả nước, nhưng thành phố vẫn còn khoảng 86.532 tỷ đồng cần giải ngân trong hai tháng cuối năm.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các ngành chức năng rà soát từng dự án, từng chủ đầu tư; các sở, ngành theo dõi tiến độ hằng ngày, trực tiếp kiểm tra hiện trường nếu dự án chậm chuyển biến sau một tuần, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng không giải ngân được.

Đến ngày 31/10, thành phố Hải Phòng giải ngân được 33.877 tỷ đồng, bằng 91,76% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi loại trừ 5% tiết kiệm chi. Kết quả này có được nhờ chuyển mạnh từ chỉ đạo chung sang theo dõi từng dự án, từng điểm nghẽn và mốc tiến độ.

Công trường thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Thái Bình. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đỗ Thành Trung yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương phải rà soát từng dự án, nhất là công trình trọng điểm có số vốn lớn; tập trung giải quyết vướng mắc về mặt bằng, thi công, thanh quyết toán và kiểm điểm tiến độ hằng tuần. Thành phố yêu cầu lập đường găng tiến độ theo nguyên tắc “6 rõ”, xác định cụ thể trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và địa phương. Những khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và năng lực thi công phải được xử lý kịp thời.

Theo Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng Đào Sỹ Ngọc, các dự án do đơn vị quản lý hiện không còn tình trạng chờ mặt bằng để thi công. Một số công trình từng có nguy cơ chậm tiến độ như hầm Nguyễn Trãi-Lê Hồng Phong, hầm Bùi Viện-Lê Hồng Phong nay đang được thi công tăng tốc; khối lượng thực hiện trong quý III tăng 1,3-1,5 lần so trung bình các quý trước. Cuối tháng 10, cầu Tân An dài hơn 572m, thuộc dự án có tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng, đã được hợp long. Công trình cùng tuyến đường dẫn dài 3,485km nối Quốc lộ 18 sẽ góp phần giảm tải giao thông, từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực và mở rộng không gian đô thị phía tây thành phố.

Với tổng vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh hơn 44.135 tỷ đồng, Hải Phòng đặt mục tiêu vượt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao ngay trong tháng 11, phấn đấu hết tháng 12 đạt 120%. Thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; đẩy nhanh quyết toán dự án hoàn thành và điều chuyển vốn sang những công trình có khả năng giải ngân tốt. Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các sở, ngành từ ngày 15/10 phải cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đầu tư, đất đai và xây dựng nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị, triển khai dự án, hạn chế tình trạng vốn có nhưng công trình chưa thể thi công do vướng thủ tục.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, đến ngày 31/10, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 7.783 tỷ đồng, bằng 88,14% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Một trong những giải pháp được tỉnh triển khai là công khai kết quả giải ngân của từng đơn vị, gắn tiến độ thực hiện với đánh giá cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát và cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra chậm trễ. Đáng chú ý, 3 tổ công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát 52 địa phương, đơn vị với 682 danh mục dự án, tổng kế hoạch vốn ngân sách cấp tỉnh thuộc phạm vi theo dõi là 8.461,879 tỷ đồng. Qua đó, tỉnh xác định khả năng sử dụng vốn của từng dự án, nhận diện những công trình khó giải ngân hết vốn và đề xuất điều chuyển sang các dự án có tiến độ tốt, cần bổ sung vốn.

Một số dự án bị chậm do vướng giải phóng mặt bằng, nay đã được các nhà thầu tổ chức tăng ca để bù tiến độ. Đơn cử như dự án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh khởi công cuối năm 2025, nhưng đến tháng 4/2026 mới chính thức thi công, do chậm trễ giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp và di dời đường dây trung thế. Theo kỹ sư Phạm Quốc Anh, Chỉ huy trưởng công trình, đây là công trình có yêu cầu cao về kiến trúc, nghệ thuật, không thể rút ngắn các quy trình kỹ thuật. Nhà thầu huy động 70 nhân công, 20 phương tiện, máy móc, tổ chức tăng ca ban đêm để bù tiến độ. Đến nay, công trình hoàn thành khoảng 40% khối lượng, dự kiến bàn giao trong quý II/2027.

Thực tiễn công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các địa phương cho thấy, muốn nâng cao hiệu quả giải ngân, cần bám sát tiến độ từng dự án, xử lý kịp thời các vướng mắc về mặt bằng, thủ tục và tổ chức thi công; gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Hai tháng cuối năm là thời điểm quyết định để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Yêu cầu đặt ra là các địa phương bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao và đưa vốn vào công trình đúng tiến độ, đúng mục đích, tạo ra giá trị đầu tư thực chất, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.