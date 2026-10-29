Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Dự án Khu phân lô đấu giá tại tiểu khu 70, phường Vân Sơn.

Có mặt tại công trường Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đô thị Mộc Châu, đoạn đi qua tổ dân phố Bó Bun, phường Vân Sơn, diện mạo của một tuyến hạ tầng đô thị khang trang đã dần lộ diện. Hiện tại, các hạng mục cuối cùng đang được đơn vị thi công tập trung triển khai. Đến nay, tổng khối lượng thi công toàn dự án đã đạt khoảng 70%, bám sát tiến độ đề ra, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12/2026. Trực tiếp chỉ đạo kỹ thuật tại hiện trường, ông Lã Văn Thọ, đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 1 Sơn La, cho biết: Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, chúng tôi đã huy động tối đa máy móc, thiết bị chuyên dụng và tăng cường nhân lực để triển khai nhiều mũi thi công cùng lúc. Mục tiêu cao nhất của đơn vị là đẩy nhanh tiến độ nhưng vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật, để công trình sớm được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng và phục vụ kịp thời công tác giải ngân vốn của địa phương.

Cán bộ phường Vân Sơn kiểm tra tiến độ triển khai dự án Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đô thị Mộc Châu, đoạn đi qua tổ dân phố Bó Bun.

Cùng chung nhịp độ khẩn trương đó, tại Dự án Khu phân lô đấu giá tại tiểu khu 70, các phương tiện cơ giới cũng đang hoạt động hết công suất. Dự án có quy mô 1,9 ha, với tổng mức đầu tư 15,4 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 6/2026. Sau một thời gian triển khai, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và đơn vị thi công, đến nay, hạng mục san lấp mặt bằng của dự án đã hoàn thành 100%. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đường giao thông nội khu cũng đã đạt khoảng 50% khối lượng công việc. Ông Cà Văn Pâng, kỹ thuật viên Công ty TNHH Kim Sơn, thông tin: Điểm thuận lợi của dự án là chính quyền phường Vân Sơn đã quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao 100% mặt bằng sạch cho đơn vị thi công từ sớm. Có mặt bằng đến đâu, nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị và vật tư triển khai ngay đến đó. Hiện nay, chúng tôi đang dồn toàn lực hoàn thiện các hạng mục hạ tầng còn lại, vừa phục vụ mục tiêu giải ngân vốn cuối năm, vừa quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ cam kết.

Thi công Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đô thị Mộc Châu, đoạn đi qua tổ dân phố Bó Bun.

Bên cạnh những kết quả tích cực từ các công trình đang đẩy nhanh tiến độ, công tác giải ngân vốn đầu tư công tại phường Vân Sơn vẫn còn những khó khăn cần được tháo gỡ. Ông Đỗ Việt Cường, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Vân Sơn, thông tin: Qua rà soát, đánh giá thực tế các dự án chậm tiến độ trên địa bàn, chúng tôi xác định có ba nhóm nguyên nhân chính, như: Vướng mắc kéo dài liên quan đến thủ tục đất đai và công tác giải phóng mặt bằng tại một số khu vực phức tạp; quy trình, thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các công trình khởi công mới phải trải qua nhiều bước thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật, làm kéo dài thời gian khởi công; khó khăn trong cân đối nguồn vốn. Kế hoạch vốn được giao năm 2026 là 127,7 tỷ đồng phần lớn gắn với nguồn thu tiền sử dụng đất, trong khi số thu thực tế được điều tiết về ngân sách phường đến nay mới đạt 49 tỷ đồng.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong những tháng cuối năm, phường Vân Sơn đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phân công lãnh đạo bám sát từng dự án để kiểm đếm tiến độ theo tuần, theo tháng; kịp thời nắm bắt, xử lý các vướng mắc phát sinh tại cơ sở. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, phường tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân trên tinh thần công khai, minh bạch các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với các nhà thầu, địa phương yêu cầu ký cam kết tiến độ chi tiết.

Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đô thị Mộc Châu, đoạn đi qua tổ dân phố Bó Bun, phường Vân Sơn.

Ông Trần Quang Hoàng, Phó Chủ tịch UBND phường Vân Sơn, cho biết: Chúng tôi cam kết tập trung cao nhất để giải ngân toàn bộ số vốn thực tế được giao, được cân đối nguồn và đủ điều kiện thanh toán; đồng thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh kịp thời đối với phần vốn hoặc dự án không thể giải ngân trong năm. Kết quả giải ngân phải đi đôi với tiến độ và chất lượng công trình.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, việc kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, đưa từng dự án về đúng tiến độ sẽ quyết định kết quả giải ngân vốn đầu tư công của phường Vân Sơn; qua đó, sớm đưa các công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.