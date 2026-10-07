Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Dự án Xây dựng đường 25C dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 11-2026.

Giải ngân vốn đầu tư công được xem là động lực quan trọng để khơi thông nguồn lực phát triển, dẫn dắt đầu tư xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ðồng Nai nằm trong nhóm giải ngân cao của cả nước

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026, tính đến ngày 24-9, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước đạt 55,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời tính đến thời điểm nêu trên, cả nước có 8 bộ, cơ quan trung ương và 20 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, trong đó có Đồng Nai. Thành phố cũng là địa phương nằm trong nhóm các đơn vị có giá trị giải ngân lớn (trên 15 ngàn tỷ đồng).

Năm 2026, kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao cho Đồng Nai là hơn 27 ngàn tỷ đồng. Sau khi trích 5% tiết kiệm kế hoạch được giao về Trung ương để bổ sung vốn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo quy định, kế hoạch vốn thành phố phân bổ cho các dự án là hơn 25,9 ngàn tỷ đồng.

Theo Sở Tài chính, tính đến hết tháng 9-2026, Đồng Nai đã giải ngân hơn 18,6 ngàn tỷ đồng, đạt gần 69% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt gần 72% kế hoạch vốn thành phố giao.

Thực tế, khác với những năm trước, năm 2026, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố đã có những bước bứt phát từ sớm. Đồng Nai luôn duy trì tốc độ giải ngân cao và là một trong những địa phương liên tục “góp mặt” trong nhóm các đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn cao của cả nước trong nhiều tháng.

Bước vào chặng “về đích”

Dự án Xây dựng đường 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19 là một trong những công trình, dự án trọng điểm của Đồng Nai nhằm hình thành tuyến kết nối giao thông phục vụ khai thác Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành. Trong bối cảnh sân bay chuẩn bị đưa vào khai thác thương mại, dự án này đang được thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ.

Ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố cho biết: Hiện sản lượng thi công của dự án đã đạt khoảng 80%. Dự kiến, trong tháng 11-2026, dự án sẽ hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm là yếu tố rất quan trọng. Hoàn thành sớm các dự án, đưa vào khai thác không chỉ làm tăng hiệu quả đầu tư mà còn góp phần thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Với tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức yêu cầu phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với tiến độ thực tế của từng dự án. Đồng thời đề nghị UBND thành phố chỉ đạo rà soát khả năng giải ngân từng dự án, kịp thời điều chuyển vốn từ dự án chậm, chưa có khả năng giải ngân sang dự án có tiến độ tốt và có nhu cầu vốn theo đúng quy định. Chủ đầu tư các dự án phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân. Không để tình trạng có vốn nhưng không giải ngân được do chậm thủ tục, chậm nghiệm thu, thanh toán hoặc thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.

Năm 2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố là một trong những đơn vị chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn với tổng kế hoạch vốn hơn 4,4 ngàn tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Cao Tài, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, nguồn vốn được bố trí để triển khai thực hiện 10 dự án. Tính đến giữa tháng 9-2026, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã giải ngân hơn 3,5 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 80% kế hoạch vốn năm 2026.

Hiện nay, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Nai đang cơ bản đáp ứng tiến độ. Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, để hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn vẫn đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn từ các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư.

Tính đến hết tháng 9-2026, với việc đã giải ngân hơn 18,6 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công, trong thời gian còn lại của năm 2026, Ðồng Nai phải tiếp tục thực hiện giải ngân nguồn vốn còn lại hơn 7 ngàn tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ vốn theo kế hoạch.