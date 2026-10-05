Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Quyết liệt từ cơ sở

Từ những đô thị trung tâm đến các xã vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh, không khí thi công tại các công trình, dự án đang diễn ra sôi nổi. Sự chủ động tháo gỡ khó khăn, linh hoạt trong cách làm cùng tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền địa phương, chủ đầu tư và đơn vị thi công tạo đà quan trọng để tỉnh đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Tại phường Bạc Liêu, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 gồm 45 công trình, dự án, có tổng nguồn vốn trên 111 tỷ đồng. Nhờ sự chỉ đạo sát sao, công tác giải ngân đến thời điểm hiện tại đạt trên 70%.

Ông Lê Việt Xô, Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu, cho biết: "Trên tinh thần quyết liệt, khẩn trương, chúng tôi tập trung chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi Ban Quản lý dự án khu vực Bạc Liêu trong tham mưu triển khai thực hiện dự án. Ðặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân và đưa các công trình vào sử dụng đạt chất lượng yêu cầu".

Ðiển hình cho sự quyết tâm này là dự án thi công, cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Phú - dự án của tỉnh được giao về phường Bạc Liêu quản lý. Mặc dù gặp không ít khó khăn liên quan đến điều chỉnh hồ sơ thiết kế, biến động giá vật tư, thời tiết mưa nhiều, nhưng đơn vị thi công và nhà thầu quyết tâm hoàn thành công trình vào cuối tháng 9/2026.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh (người dân Khóm 11, phường Bạc Liêu) phấn khởi: "Người dân rất vui mừng khi nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Trần Phú - tuyến đường huyết mạch của phường Bạc Liêu. Công trình hoàn thành vừa giúp bà con đi lại thuận tiện, vừa tạo diện mạo mới cho phường”.

Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu kiểm tra Dự án Thi công, cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Phú (phường Bạc Liêu).

Tại xã Long Ðiền, không khí tăng tốc thi công các công trình cũng lan toả mạnh mẽ. Tại dự án tuyến đường Huyện Kệ - chùa Linh Ứng do Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư, các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị cơ giới để đẩy nhanh tiến độ.

Anh Nguyễn Văn Khanh, Chỉ huy trưởng thi công công trình tuyến đường Huyện Kệ - chùa Linh Ứng, chia sẻ: "Chúng tôi tập trung toàn bộ thiết bị cơ giới và nhân lực để thi công phần hạ tầng nền đường, các hạng mục đóng cừ tràm, đắp đất nền. Ngay khi hoàn thành nền đường sẽ tiến hành đẩy nhanh tiến độ lên mặt đường, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn".

Ðiểm sáng tại xã Long Ðiền chính là sự chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Ðảng uỷ xã thành lập 3 tổ giải ngân vốn đầu tư công do Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Ðảng uỷ và Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng. Các tổ chia nhau phụ trách từng công trình, kịp thời có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc.

Ông Nguyễn Nam Quân, Bí thư Ðảng uỷ xã Long Ðiền, thông tin, một trong những vướng mắc của giải ngân vốn đầu tư công là công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án. Ðể khắc phục, Ðảng uỷ xã chỉ đạo thành lập tổ chỉ đạo giải phóng mặt bằng do Bí thư Ðảng uỷ xã làm tổ trưởng, cơ cấu các đồng chí thường vụ và lãnh đạo các hội, đoàn thể tham gia, lấy tuyên truyền, vận động làm tiền đề. Từ đó, kết quả mang lại rất khả quan, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội.

Phấn đấu vào nhóm 15 địa phương giải ngân cao nhất nước

Sự chủ động từ cấp cơ sở là nền tảng quan trọng để Cà Mau hiện thực hoá quyết tâm chung của toàn tỉnh.

Tại Hội nghị đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 mới đây, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh: Giải ngân vốn đầu tư công không chỉ là nhiệm vụ tài chính thuần tuý mà còn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và nâng cao đời sống Nhân dân. Toàn tỉnh phải tập trung cao độ, quyết tâm đưa Cà Mau vào nhóm 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước trong năm 2026.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Cà Mau là 10.326 tỷ đồng. Ðến hết tháng 7/2026, riêng kế hoạch vốn năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 40%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Toàn tỉnh hiện có 77 chủ đầu tư và địa phương sử dụng vốn đầu tư công, trong đó có 57 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân của tỉnh trở lên.

Ðể giải quyết triệt để các điểm nghẽn, lãnh đạo tỉnh yêu cầu tất cả các chủ đầu tư phải lập kế hoạch giải ngân chi tiết cho từng dự án, xây dựng kịch bản điều hành theo tuần, tháng, quý để tiện theo dõi, cảnh báo sớm.

Chia sẻ về những nỗ lực trong giải ngân vốn đầu tư công, ông Nguyễn Ðức Tâm, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh (đơn vị giải ngân 651 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch tính đến hết tháng 8), bày tỏ: Dù còn nhiều khó khăn, nhưng chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, vật lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Ðồng thời, đề nghị chính quyền các xã phối hợp chặt chẽ trong giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao mặt bằng sạch để thi công dứt điểm. Ðiển hình như tại dự án tuyến đường giao thông Huyện Kệ - chùa Linh Ứng, ngay khi nhận bàn giao 2.157 m mặt bằng từ xã Long Ðiền, đơn vị thi công tập trung tổng lực để thi công, quyết tâm hoàn thành đảm bảo kế hoạch giải ngân.

Nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Huyện Kệ - chùa Linh Ứng (xã Long Ðiền).

Ngoài giải phóng mặt bằng, thực tế trong thi công các công trình, nhà thầu, đơn vị thi công còn gặp phải không ít vướng mắc khác ảnh hưởng đến tiến độ. Ông Lại Tuấn Khanh, Giám đốc Ban Quản lý dự án phường Hiệp Thành (đơn vị quản lý 21 dự án với tổng nguồn vốn 37 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt gần 70%), thẳng thắn chỉ ra: "Vướng mắc từ luật như Luật Xây dựng mới áp dụng từ ngày 1/7/2026, chưa có hướng dẫn, đòi hỏi Ban phải rà soát, điều chỉnh hồ sơ cho phù hợp quy định. Bên cạnh đó là một số vướng mắc về xác nhận nguồn gốc đất, đơn giá bồi thường và rà soát tài sản".

Với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương, sự phối hợp giữa các cấp, ngành, địa phương, cùng sự ủng hộ, đồng thuận của Nhân dân, Cà Mau đang quyết tâm tháo gỡ khó khăn, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo đà bứt phá cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030.