Tăng tốc giải ngân vốn chuyển nguồn

Theo số liệu từ các cơ quan chức năng, trong năm 2026, tổng nguồn vốn chuyển nguồn để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh là hơn 1.103 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 8/2026, các đơn vị được giao quản lý vốn mới giải ngân đạt hơn 261 tỷ đồng, tương đương 23,6% kế hoạch vốn giao.

Công trình đường giao thông Khòn Cháo - Co Cai, xã Lợi Bác đã hoàn thành xây dựng và đang được cắt khe co giãn bảo dưỡng công trình

Tiến độ giải ngân chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng; thủ tục điều chỉnh dự án của các chủ đầu tư chậm; năng lực của một số nhà thầu thi công còn yếu; biến động giá và vướng mắc trong thực hiện thủ tục quyết toán công trình.

Để giải ngân hết nguồn vốn được giao, các đơn vị được giao chủ đầu tư các công trình đang tập trung rà soát hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành; phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng; tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc thi công các công trình.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã Thất Khê là đơn vị quản lý nguồn vốn chuyển nguồn lớn nhất, với tổng số vốn được giao 119 tỷ đồng. Tính đến giữa tháng 9/2026, ban mới giải ngân được 30 tỷ đồng. Hiện nguồn vốn cần giải ngân trong những tháng cuối năm chủ yếu phân bổ cho các dự án: sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nguy cơ thiên tai cấp bách khu vực Chí Minh (xã Thất Khê); dự án mở rộng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học, THCS Chí Minh...

Về tiến độ triển khai, hiện các công trình đã hoàn thành được 70% khối lượng và phải hoàn thành đưa công trình vào khai thác trong năm 2026. Ông Lương Xuân Thăng, Phó Chủ tịch UBND xã Thất Khê cho biết: Các dự án được giao kế hoạch vốn chuyển nguồn lớn, UBND xã yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công tạo khối lượng làm cơ sở nghiệm thu giải ngân tăng ca kíp để giải ngân nguồn vốn đã phân bổ. Song song với đó, đối với những công trình, hạng mục đã thi công xong, UBND xã yêu cầu đơn vị được giao chủ đầu tư, nhà thầu rà soát hồ sơ để giải ngân.

Còn tại xã Văn Quan, nguồn vốn chuyển nguồn cần giải ngân trong những tháng còn lại của năm 2026 cũng rất lớn với số vốn hơn 60 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào 5 công trình (gồm 4 công trình hạ tầng giao thông và 1 công trình mở rộng khuôn viên tượng đài Lương Văn Tri). Tuy nhiên các công trình này đều đang vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng.

Ông Nguyễn Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Văn Quan cho biết: UBND xã đã phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Văn Quan tập trung rà soát từng dự án để tháo gỡ vướng mắc. Theo đó, UBND xã đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống từng công trình cùng các đơn vị liên quan xem xét, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Đối với những công trình đã hoàn thành, UBND xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ với nhà thầu gấp rút hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu để thanh toán ngay, kiên quyết không để dồn hồ sơ giải ngân vào cuối năm. Cùng đó, hiện UBND xã đã chấm dứt hợp đồng với 2 nhà thầu yếu và bổ sung nhà thầu khác để thực hiện thi công 2 công trình.

Ngoài 2 đơn vị nêu trên, UBND các xã khác được giao kế hoạch vốn chuyển nguồn năm 2026 cũng đang được các đơn vị triển khai các giải pháp để thúc đẩy giải ngân.

Ông Linh Văn Phúc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng xã Chi Lăng cho biết: Ban đã tiến hành tổng rà soát toàn bộ danh mục các công trình chuyển nguồn năm 2026 nhằm phân loại theo từng nhóm dự án và phân công cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi đôn đốc thi công, cũng như xử lý hồ sơ, hoàn thiện thủ tục quyết toán công trình. Nhờ đó, tính đến giữa tháng 9/2026, ban đã giải ngân được 6/6,8 tỷ đồng vốn chuyển nguồn, tương đương 88% kế hoạch, ban phấn đấu sẽ hoàn thành giải ngân trong tháng 11/2026.

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước khu vực VI, từ ngày 3/9 đến hết ngày 24/9/2026, các đơn vị chủ đầu tư đã giải ngân thêm được được 55 tỷ đồng, nâng tỷ lệ giải ngân vốn chuyển nguồn đạt 29% kế hoạch vốn đã phân bổ.

Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của các đơn vị được giao quản lý vốn và điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền cơ sở, việc giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn chuyển nguồn năm 2026 trên địa bàn tỉnh sẽ về đích đúng hạn, tạo lực đẩy vững chắc cho bức tranh kinh tế - xã hội của Lạng Sơn trong năm mới.