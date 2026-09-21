Tăng tốc giải ngân, tăng cường nguồn thu

Thành phố nỗ lực giải ngân 100% vốn đầu tư công, đặc biệt là tại các công trình trọng điểm. TRONG ẢNH: Một góc cảng Liên Chiểu. Ảnh: XUÂN SƠN

Bảo đảm tiến độ giải ngân

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tính đến ngày 11/9/2026, giá trị giải ngân vốn dự toán năm 2026 của thành phố đạt 11.474 tỷ đồng, tương ứng 66,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với mức bình quân 50,2% của cả nước và bình quân 51,3% của khối 34 địa phương, giúp Đà Nẵng vươn lên xếp thứ 4/34 địa phương trên toàn quốc về tiến độ giải ngân.

Cơ cấu vốn giải ngân tiếp tục ghi nhận sự đóng góp quan trọng từ thanh toán khối lượng hoàn thành đạt hơn 7.422,7 tỷ đồng (chiếm 64,69%), cùng khoản tạm ứng đạt 4.051,2 tỷ đồng (chiếm 35,31%). Bên cạnh đó, việc giải ngân nguồn vốn năm trước kéo dài sang năm 2026 cũng đạt 1.812 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 50,81%.

Giám đốc Sở Tài chính Trần Thị Thanh Tâm cho biết, để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 (đạt 95% trước ngày 31/12/2026 và 100% trước ngày 31/1/2027 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ), sở cùng các đơn vị liên quan đang tập trung triển khai nhóm giải pháp đột phá, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn hạ tầng và thủ tục. Cụ thể, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, xác định giá đất và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm.

“Sở Tài chính sẽ liên tục rà soát, theo dõi sát tiến độ hấp thụ vốn của từng dự án. Đối với những dự án chậm triển khai, thi công cầm chừng, sở sẽ chủ động tham mưu UBND thành phố điều chuyển nội bộ kế hoạch vốn sang các dự án có tiến độ tốt, khả năng hoàn thành cao trước ngày 15/11/2026, tuyệt đối không để lãng phí nguồn lực”, bà Tâm cho biết.

Song song đó, theo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Kho bạc Nhà nước và các cơ quan chuyên môn được yêu cầu siết chặt kỷ cương, đơn giản hóa thủ tục thanh quyết toán theo chế độ thanh toán ngay khi có khối lượng, giảm tối đa thời gian xử lý hồ sơ xuống còn 3 ngày làm việc. Việc chủ động đôn đốc thu hồi tạm ứng kéo dài và kiểm soát chặt chẽ quy trình dòng vốn cũng sẽ được triển khai đồng bộ nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng ngân sách, tạo động lực thúc đẩy kinh tế thành phố bứt phá trong giai đoạn nước rút.

Tăng thu ngân sách

Cùng với đà bứt phá của vốn đầu tư công, công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng ghi nhận những kết quả hết sức tích cực. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến ngày 25/8/2026 đạt hơn 63.816 tỷ đồng, tăng 77,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Công chức Thuế thành phố Đà Nẵng hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: MAI QUẾ

Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 13.996 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt hơn 49.820 tỷ đồng. Thu nội địa tiếp tục là nguồn thu chủ yếu, đạt 59.744 tỷ đồng, chiếm 93,6% tổng thu và tăng 90,1% so với cùng kỳ năm trước. Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.012 tỷ đồng, chiếm 4,7% tổng thu và tăng 15,5%.

Nhìn chung, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng của năm 2026 đạt kết quả tích cực, tạo dư địa thuận lợi cho công tác điều hành ngân sách trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, theo phân tích của cơ quan thuế, thu ngân sách chưa hoàn toàn bền vững. Nguồn tăng thu hiện phụ thuộc lớn vào các khoản thu về đất (chiếm 42% tổng thu), trong khi tỷ trọng từ khu vực sản xuất, kinh doanh lại thu hẹp từ 55,1% xuống còn 44,7%.

Bên cạnh đó, vẫn còn 7/17 khoản thu, sắc thuế chưa bảo đảm tiến độ dự toán, điển hình như thuế thu nhập cá nhân chỉ đạt 60,7% hay thuế bảo vệ môi trường chỉ đạt 31,6% do chịu tác động lớn từ các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế và sự suy giảm của thị trường bất động sản dân cư.

Để duy trì nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng, ông Bùi Khánh Toàn, Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng chia sẻ, trong giai đoạn nước rút sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu chặt chẽ. Ngành thuế tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc về nghĩa vụ tài chính đất đai để thu hồi triệt để các khoản nợ đọng; đồng thời đẩy mạnh công tác chống thất thu, kiểm tra chuyên đề đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá, lỗ kéo dài hoặc có rủi ro cao. Bên cạnh việc kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nuôi dưỡng nguồn thu ổn định và hoàn thiện đề án “Nâng cao tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế”, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bảo đảm nền tảng tài khóa vững chắc cho thành phố.

Trong khi đó, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XII Dương Xuân Sinh cho biết, đơn vị xác định tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh nhiệm vụ thu ngân sách, chi cục tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp với nhiệm vụ xây dựng mô hình quản lý hải quan tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng, góp phần vào xây dựng các động lực tăng trưởng kinh tế của thành phố.