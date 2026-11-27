Với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, thành phố Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán khối lượng hoàn thành và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Cùng với nhiệm vụ tăng tốc giải ngân những tháng cuối năm, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027, bảo đảm các dự án đủ điều kiện được triển khai ngay từ đầu năm, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán khối lượng hoàn thành và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

*Tăng tốc giải ngân, không để vốn chờ dự án

Theo Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026 là hơn 25,1 nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 24/11, toàn thành phố giải ngân hơn 17,5 nghìn tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch vốn đã giao chi tiết và bằng 109,73% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương giải ngân hơn 17,1 nghìn tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương giải ngân hơn 409 tỷ đồng.

Xét theo cấp quản lý, các đơn vị cấp thành phố giải ngân hơn 8,6 nghìn tỷ đồng, đạt 78,2% kế hoạch vốn được giao. Trong số 19 đơn vị được giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, có 7 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 80%, gồm: Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị thành phố Bắc Ninh số 2, Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Đuống, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương, Công an thành phố Bắc Ninh, Ban Quản lý dự án Giao thông và Nông nghiệp thành phố Bắc Ninh số 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ở cấp xã, phường, tổng vốn giải ngân đạt gần 8,9 nghìn tỷ đồng, bằng 73,2% kế hoạch vốn được UBND thành phố giao. Có 60 xã, phường đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung, trong đó 27 địa phương đã giải ngân vượt 100% kế hoạch. Tuy nhiên, vẫn còn 39 xã, phường có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân thành phố, trong đó 3 địa phương giải ngân dưới 30% kế hoạch.

Kết quả trên cho thấy nỗ lực của nhiều đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện các dự án. Tuy nhiên, khối lượng vốn cần giải ngân trong thời gian còn lại của năm vẫn lớn, đòi hỏi các cấp, ngành và chủ đầu tư tiếp tục tập trung cao độ, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành.

Thành phố đặt mục tiêu đến ngày 31/12/2026 giải ngân hết 100% các nguồn vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026; đến ngày 31/1/2027 hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026 được giao, không bao gồm phần vốn tiết kiệm 5% theo quy định.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh Nguyễn Văn Hưởng, để hoàn thành mục tiêu này, thành phố yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Giám đốc các sở, thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ phân bổ, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công thuộc phạm vi quản lý. Tiến độ giải ngân được cụ thể hóa theo từng tuần, tháng, quý và từng dự án; phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi, đôn đốc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Thành phố đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn cung vật liệu xây dựng và năng lực tổ chức thi công của nhà thầu. Các chủ đầu tư được yêu cầu chủ động phối hợp với địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục; đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán khối lượng công việc đã hoàn thành, tránh tình trạng công trình có khối lượng nhưng chậm lập hồ sơ thanh toán, dồn việc vào cuối năm.

Đối với những dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh vốn sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân. Việc điều chuyển phải bảo đảm đúng quy định, góp phần sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách, hạn chế tình trạng vốn bố trí nhưng không được đưa vào thực hiện.

Đáng chú ý, thành phố tiếp tục tăng cường kiểm tra thực tế tại công trường, duy trì hoạt động của Tổ công tác liên ngành thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời thực hiện chấm điểm, đánh giá kết quả giải ngân của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Kết quả này được gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, qua đó nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Tại cuộc họp thường kỳ UBND thành phố tháng 11, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung cao độ, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, cần rà soát tiến độ từng dự án, xác định rõ khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành. Những dự án chậm triển khai, không có khả năng giải ngân cần được rà soát để điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ tốt, khả năng giải ngân cao. Người đứng đầu thành phố nhấn mạnh yêu cầu gắn trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả giải ngân, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình, tránh thất thoát, lãng phí, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Lãnh đạo thành phố Bắc Ninh kiểm tra thực địa tại Công viên Văn miếu Bắc Ninh. Ảnh: Thái Hùng - TTXVN

*Chủ động kế hoạch vốn, sẵn sàng triển khai ngay từ đầu năm 2027

Song song với việc tăng tốc giải ngân năm 2026, thành phố Bắc Ninh đang xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027 theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên các công trình có khả năng hoàn thành, phát huy hiệu quả và tạo sức lan tỏa đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Theo dự kiến, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư năm 2027 của thành phố Bắc Ninh là trên 25,3 nghìn tỷ đồng, toàn bộ là nguồn ngân sách thành phố trong cân đối. Nguồn vốn ngân sách Trung ương và các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được cập nhật khi có thông báo chính thức của Trung ương.

Trong tổng nguồn vốn trên, thành phố dự kiến dành hơn 903 tỷ đồng thực hiện tiết kiệm 5% để bố trí cho các dự án trọng điểm, cấp thiết; phân bổ hơn 6,2 nghìn tỷ đồng cho các nhiệm vụ, kế hoạch và hỗ trợ có mục tiêu cho xã, phường; hơn 8,3 nghìn tỷ đồng bổ sung, hỗ trợ các xã, phường. Bên cạnh đó, hơn 4,2 nghìn tỷ đồng được phân bổ trực tiếp cho 40 dự án và hơn 5,6 nghìn tỷ đồng dành cho nhóm nhiệm vụ khoa học, công nghệ, an ninh, quốc phòng, văn hóa và một số nhiệm vụ, dự án cần thiết khác chưa phân bổ chi tiết.

Trong số 40 dự án được phân bổ vốn trực tiếp, có 22 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2027, được bố trí hơn 2,7 nghìn tỷ đồng; 13 dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành sau năm 2027, được bố trí hơn 1,1 nghìn tỷ đồng và 5 dự án khởi công mới trong năm 2027, được bố trí hơn 351 tỷ đồng.

Xét theo lĩnh vực, giao thông chiếm tỷ trọng lớn nhất với 14 dự án, tổng vốn hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 60,2% tổng số vốn phân bổ trực tiếp cho 40 dự án. Các công trình này góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối các khu công nghiệp, đô thị và các khu vực trong thành phố. Ngoài ra, thành phố quan tâm đầu tư các lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, y tế, giáo dục, văn hóa và chuyển đổi số.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh, việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2027 được thực hiện theo nguyên tắc bố trí vốn có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và tiến độ thực hiện của từng dự án. Thành phố ưu tiên các dự án chuyển tiếp, dự án trọng điểm, công trình có tính kết nối, liên vùng và khả năng tạo động lực phát triển; hạn chế đầu tư dàn trải, bố trí vốn cho những dự án chưa đủ điều kiện triển khai.

Để bảo đảm kế hoạch được thực hiện ngay từ đầu năm, thành phố chú trọng công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục về chủ trương đầu tư, dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu. Các dự án đủ điều kiện sẽ được giao vốn sớm, khắc phục tình trạng chậm khởi động, thiếu khối lượng thực hiện và giải ngân thấp trong những tháng đầu năm.

Công tác chuẩn bị mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu cũng được xác định là những điều kiện quan trọng để nâng cao khả năng thực hiện kế hoạch vốn. Cùng với đó, thành phố tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, phát huy cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%”, ưu tiên các dự án hạ tầng trọng điểm, có tính động lực và sức lan tỏa.

Việc gắn kết nhiệm vụ giải ngân năm 2026 với chuẩn bị kế hoạch năm 2027 thể hiện yêu cầu điều hành liên tục, không để công tác đầu tư công bị gián đoạn giữa hai năm kế hoạch. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn, sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách, tạo nền tảng để Bắc Ninh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.