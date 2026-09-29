Tăng tốc giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng rà soát tình hình triển khai, giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án giao thông vận tải, nhất là những dự án có tiến độ giải ngân thấp. Qua đó làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ.

Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, vốn đầu tư công bố trí cho các dự án giao thông vận tải chiếm khoảng 25,5% tổng mức vốn đầu tư công. Riêng năm 2026, nguồn vốn bố trí cho lĩnh vực giao thông vận tải hơn 258 nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các dự án giao thông mới giải ngân khoảng 40%, thấp hơn mặt bằng chung giải ngân vốn đầu tư công của cả nước. Tỷ lệ giải ngân thấp ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, không phát huy được lợi thế từ kết nối hạ tầng giao thông và ảnh hưởng đến không gian phát triển kinh tế.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm thông tin về tình hình triển khai 3 dự án giao thông trọng điểm, gồm: Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19-Km53); Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP); Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ).

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin khái quát tiến độ triển khai, công tác giải phóng mặt bằng, bố trí và giải ngân nguồn vốn; đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là về nguồn vốn, thủ tục đầu tư và một số nội dung cần sự phối hợp, hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị các cơ quan Trung ương quan tâm tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện để các dự án được triển khai đồng bộ, tránh để phát sinh lãng phí; đồng thời khẳng định tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, chủ động bố trí nguồn lực và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm tiến độ các dự án theo kế hoạch.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả giải ngân những dự án giao thông trọng điểm; những khó khăn, vướng mắc là nguyên nhân gây chậm trễ việc giải ngân vốn đầu tư công; đề xuất những giải pháp để nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công lĩnh vực giao thông.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, kết quả rà soát tại cuộc họp sẽ là cơ sở để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, ngành, địa phương có dự án trọng điểm, nhất là những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, được đề nghị báo cáo rõ tình hình và vướng mắc để các giải pháp đưa ra có tính thực chất, tập trung đúng vào những vấn đề cần xử lý.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã xây dựng hệ thống báo cáo và hệ thống chấm điểm KPI liên quan đến công tác giải ngân, đề nghị Bộ Xây dựng và các địa phương thực hiện chế độ báo cáo đầy đủ, kịp thời, tạo cơ sở để tổng hợp, tham mưu các giải pháp phục vụ công tác điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.