Tăng tốc giải ngân các dự án giao thông trọng điểm

Tham dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Sở Tài chính và một số sở, ban, ngành liên quan.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 2 dự án: cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Cả nước hiện có 55 dự án giao thông trọng điểm với 112 dự án thành phần. Năm 2026, tổng kế hoạch vốn bố trí hơn 285 nghìn tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng kế hoạch vốn đầu tư công của cả nước. Đến nay, tổng vốn giải ngân của các dự án đạt 105 nghìn tỷ đồng, tương đương 40,7%, thấp hơn mức giải ngân trung bình của cả nước 52%. Trong đó, 42 dự án, dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân dưới 40%.

Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng hiện có 2 dự án trọng điểm về giao thông gồm: cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng. Đến nay, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giải ngân đạt 97,7% kế hoạch vốn năm 2026. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về những nguyên nhân khách quan, chủ quan tác động đến tiến độ giải ngân các dự án giao thông, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thu hút lao động, nhất là lao động có tay nghề và kỹ thuật cao còn khó khăn. Tình trạng thiếu hụt nguồn cung, giá nguyên, nhiên vật liệu tăng; thời tiết không thuận lợi; năng lực tổ chức thực hiện của một số chủ đầu tư, khả năng huy động thiết bị của nhà thầu còn hạn chế. Từ đó, đề ra các giải pháp cụ thể, sát thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư.

Để thúc đẩy giải ngân, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấnđề nghị: Các địa phương tập trung xử lý theo từng nhóm dự án. Với các dự án bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, cần đẩy nhanh hoàn thiện, phê duyệt các thủ tục đầu tư. Đối với dự án bố trí vốn quyết toán, cần đẩy nhanh nghiệm thu khối lượng, thanh lý, quyết toán hợp đồng để làm cơ sở quyết toán dự án hoàn thành.

Đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2026, tập trung đôn đốc chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Tăng cường phối hợp bảo đảm nguồn vật liệu. Rà soát số lượng, trữ lượng thực tế của các mỏ vật liệu xây dựng, chủ động điều phối, đẩy nhanh thủ tục cấp phép, gia hạn, tăng công suất khai thác. Huy động hệ thống chính trị trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời đẩy nhanh lập hồ sơ thanh toán, hoàn tạm ứng để giá trị khối lượng thực hiện được phản ánh vào giải ngân, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.