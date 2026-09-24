Tăng tốc giải ngân, bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị rà soát tiến độ, kết quả các dự án trọng điểm và kiểm đếm, thúc đẩy giải ngân trong Công an nhân dân (CAND) tháng 9/2026. Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, biểu dương Công an một số đơn vị, địa phương đã nỗ lực, đạt tỷ lệ giải ngân cao trong thời gian qua.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; sự phối hợp, tạo điều kiện của các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong tháo gỡ khó khăn về thủ tục, nguồn vốn, Công an nhiều đơn vị, địa phương đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, chủ động triển khai các nhiệm vụ và đạt tỷ lệ giải ngân cao.

Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng Cục Kế hoạch và tài chính điều hành phần thảo luận.

Các cơ quan chức năng cơ bản thực hiện nghiêm quy trình, quy chế trong thẩm định thủ tục, cấp phát vốn đầu tư, qua đó góp phần rút ngắn thời gian thực hiện; công tác xếp hạng kết quả giải ngân hằng tháng và thông báo trong toàn lực lượng tiếp tục được duy trì.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương đang triển khai Đề án “Xây dựng trụ sở làm việc Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và các dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy.

Các đại biểu phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kinh phí mua sắm, trang bị trong năm 2026, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định.

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức ghi nhận, biểu dương Công an một số đơn vị, địa phương đã nỗ lực, đạt tỷ lệ giải ngân cao trong thời gian qua.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc rất lớn, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân; phấn đấu đến hết ngày 29/9 đạt tỷ lệ 70% và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân trước ngày 15/12/2026. Theo đồng chí Thứ trưởng, việc hoàn thành trước thời hạn chung thể hiện yêu cầu Bộ Công an phải tiếp tục phát huy tinh thần đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

Phấn đấu đến hết ngày 29/9 đạt tỷ lệ 70% và hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân trước ngày 15/12/2026.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức lưu ý, đối với các dự án lớn, dự án trọng điểm, khối lượng vốn còn phải giải ngân vẫn rất lớn, vì vậy các chủ đầu tư không được chủ quan. Không ngoại trừ bất kỳ nguồn vốn nào; tất cả các nguồn vốn được giao đều phải tập trung tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ và mục tiêu giải ngân đã đề ra.

Các đại biểu đề xuất những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, kinh phí mua sắm, trang bị trong năm 2026, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng tiếp tục rà soát, chủ động tham mưu các giải pháp phù hợp, đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục, bảo đảm tiến độ và hiệu quả thực hiện. Công an các đơn vị, địa phương phải kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, tháo gỡ, góp phần bảo đảm tiến độ chung.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy và các dự án mới, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý trước khi triển khai; các cơ quan chuyên môn phải phát huy đầy đủ trách nhiệm, không đứng ngoài quá trình thực hiện dự án.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm của người đứng đầu và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, việc hoàn thành các chỉ tiêu giải ngân không chỉ là trách nhiệm của từng đơn vị mà còn góp phần vào kết quả chung của Bộ Công an, của địa phương và của cả nước.