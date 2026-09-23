Tăng tốc giai đoạn 'nước rút' để đạt 100% giải ngân vốn đầu tư công

Chủ động tháo gỡ từng điểm nghẽn để đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng. (Ảnh: QUỐC HÙNG)

Thông tin tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến đến hết tháng 9, thành phố giải ngân khoảng 103.319 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch.

Theo Bộ Tài chính, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các địa phương có tỷ lệ giải ngân tốt với khối lượng lớn và thuộc 20 địa phương đạt trên bình quân cả nước. Đó là kết quả tích cực, tuy nhiên, theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố, muốn giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026 như mục tiêu đã đề ra thì Thành phố phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa. Trong giai đoạn “nước rút” những tháng cuối năm, Thành phố phải xử lý dứt điểm những điểm nghẽn về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện và nêu cao tinh thần quyết tâm, quyết liệt gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, từng người đứng đầu.

Lãnh đạo Thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, địa phương cần rà soát lại công việc trong kế hoạch, tập trung ưu tiên triển khai những việc mang lại sự tăng trưởng kèm theo những giải pháp phù hợp. Đặc biệt, trong thời gian tới, cần khai thác triệt để cơ chế của Luật Phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn trên địa bàn.

Trong cuộc họp gần đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo đánh giá chỉ số hiệu suất công việc (KPI), gắn tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 với đánh giá kết quả công tác của cán bộ, người đứng đầu. Triển khai chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, hiện nay các sở, ngành, địa phương cũng đang nỗ lực với quyết tâm cao nhất, chủ động tháo gỡ từng điểm nghẽn để đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, sớm đưa nhiều công trình dân sinh vào phục vụ người dân.

Các địa phương đẩy nhanh tiến độ thi công góp phần giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại phường Thới An, dự án đường Liên phường Thới An-Thạnh Xuân (tuyến 2) đang được triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng. Theo ông Vũ Anh Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An, kế hoạch ban đầu đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng vào tháng 12/2026. Sau đó, thành phố yêu cầu rút ngắn 90 ngày, nên phường phải tăng lực lượng rà soát hồ sơ, lập các tổ tuyên truyền, vận động người dân, hoàn thiện phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả. Có thời điểm cán bộ làm cả buổi tối, cuối tuần nhằm tạo thuận tiện cho người dân đến thực hiện thủ tục.

Đầu tháng 9/2026, trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Thới An, nhiều người dân đến hoàn tất thủ tục nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho dự án. Dự án này có 470 trường hợp thuộc diện ảnh hưởng, tổng kinh phí bồi thường hơn 1.773 tỷ đồng. Địa phương phấn đấu sẽ hoàn tất bàn giao mặt bằng trong tháng 9 này.

Trên địa bàn phường Bình Trưng cũng đang tập trung cao độ triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư công trọng điểm, trong đó có dự án Nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Thị Định).

Ông Nghiêm Duy Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Bình Trưng, cho biết, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thu hồi khoảng 22.012m² đất thuộc lộ giới đường Lương Định Của, phục vụ Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định), phường Bình Trưng, đến ngày 26/8/2026, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá đất cụ thể để tính bồi thường, hỗ trợ của Dự án đã được phê duyệt. Dự án đã hoàn thành mốc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sớm hơn tiến độ theo kế hoạch của Thành phố (yêu cầu hoàn thành trước ngày 19/9/2026).

Trong các cuộc họp, lãnh đạo thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. (Ảnh: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

"Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục hoàn thiện phương án chi tiết đối với từng trường hợp, tổ chức thực hiện các bước chi trả, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, thu hồi đất và bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30/11/2026 theo kế hoạch của Thành phố", ông Nghiêm Duy Bình cho biết.

Ông Bình cho biết thêm, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn phường, địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch vốn, cập nhật hằng tuần tình hình giải ngân của từng dự án, tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã đủ điều kiện; tiếp tục rà soát khả năng giải ngân phần vốn còn lại, kịp thời tham mưu điều chỉnh tiến độ hoặc điều hòa vốn nội bộ đối với những trường hợp không có khả năng giải ngân theo kế hoạch; đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Ban Quản lý dự án, các phòng chuyên môn, đơn vị tư vấn, nhà thầu và đơn vị sử dụng công trình để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Theo ông Hoàng Vũ Thảnh, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ đôn đốc thực hiện kế hoạch giải ngân đúng tiến độ, giao rõ trách nhiệm và tiến độ cho từng nhóm dự án; đẩy mạnh kiểm tra hiện trường, giải quyết dứt điểm các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và vật liệu xây dựng để thúc đẩy vốn mồi cho đầu tư xã hội.