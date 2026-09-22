Tăng tốc dựng 'bản đồ số' nhà đất, Hà Nội thanh lọc thị trường bất động sản bằng dữ liệu

Theo Bộ Xây dựng, Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản đã ghi nhận 3.482 giao dịch trên cả nước. Riêng Hà Nội có 3.471 giao dịch được cập nhật, chiếm phần lớn số giao dịch trên hệ thống tại thời điểm thống kê.

Đây là số giao dịch đã được cập nhật lên hệ thống, không phải tổng số giao dịch thực tế phát sinh trên thị trường Hà Nội. Dù vậy, dữ liệu bước đầu cho thấy lượng thông tin được đưa lên hệ thống đang tập trung đáng kể tại thị trường Thủ đô.

Đến ngày 7/9, hệ thống có khoảng 11.000 tài khoản của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; 120 dự án bất động sản được chủ đầu tư công khai thông tin chính thức và 3.097 cá nhân được cấp mã định danh hành nghề môi giới bất động sản.

Với lượng dữ liệu giao dịch đang được cập nhật, câu chuyện quản lý thị trường bất động sản tại Hà Nội cũng gắn với việc hoàn thiện dữ liệu đất đai - một trong những nguồn thông tin đầu vào quan trọng của thị trường.

Từ dữ liệu đất đai đến dữ liệu thị trường

Ngày 1/7/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội ban hành Kế hoạch số 125 triển khai cao điểm 45 ngày xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, đến ngày 30/7, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành dữ liệu đối với khoảng 3,2 triệu thửa đất đã được đo đạc. Đến ngày 30/8, thành phố tiếp tục hoàn tất thêm khoảng 950.000 thửa đất nông nghiệp đang trong quá trình đo đạc, nâng tổng số lên hơn 4,15 triệu thửa đất được chuẩn hóa.

Hơn 4,15 triệu thửa đất được chuẩn hóa cùng hàng nghìn giao dịch BĐS cập nhật trên hệ thống, Hà Nội đang hình thành nền dữ liệu mới để theo dõi và minh bạch thị trường bất động sản (Ảnh: Hữu Thắng).

Trong đó, hơn 790.000 thửa đất và khoảng 258.000 căn hộ chung cư đã đạt chuẩn. Với hơn 1,31 triệu thửa đất cần hoàn thiện, các đơn vị tiếp tục làm giàu dữ liệu, khớp nối dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ địa chính.

Thành phố cũng đặt yêu cầu duy trì cập nhật, chỉnh lý thường xuyên các biến động đất đai phát sinh trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, theo nguyên tắc "đúng - đủ - sạch - sống".

Đáng chú ý, Hà Nội định hướng kết nối dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống chuyên ngành. Thành phố cũng dự kiến xây dựng nền bản đồ dùng chung để quản lý, chia sẻ và khai thác dữ liệu đất đai.

Nếu dữ liệu đất đai và dữ liệu về nhà ở, dự án, giao dịch được chuẩn hóa và kết nối, cơ quan quản lý sẽ có thêm cơ sở theo dõi nguồn cung, giao dịch và diễn biến giá.

Với người dân, nguồn dữ liệu chính thống cũng có thể trở thành kênh để đối chiếu thông tin về dự án, sản phẩm bất động sản và môi giới trước khi giao dịch.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, thời gian qua, Bộ phối hợp với các địa phương triển khai nhiều hoạt động liên quan đến dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản, qua đó từng bước nắm bắt thông tin về loại hình nhà ở, dự án, dự án đủ điều kiện bán, giao dịch và giá giao dịch.

Từ báo cáo của các địa phương, Bộ Xây dựng tổng hợp định kỳ theo quý để phục vụ theo dõi thị trường, nhận diện các loại hình bất động sản, những khó khăn, vướng mắc và các quy định mới liên quan đến thị trường.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đánh giá đây là nguồn thông tin kịp thời, công khai, minh bạch, phục vụ công tác quản lý Nhà nước cũng như nhu cầu thông tin của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, ông cho rằng yêu cầu đối với dữ liệu ngày càng cao, đòi hỏi thông tin trên hệ thống phải bảo đảm nguyên tắc "đúng, đủ, sạch, sống".

Người mua có thêm một kênh kiểm chứng?

Với người mua bất động sản, giá trị của hệ thống không chỉ nằm ở việc cơ quan quản lý có thêm công cụ thống kê. Khi dữ liệu về dự án, sản phẩm, giao dịch và môi giới được cập nhật, người dân có thêm nguồn thông tin chính thống để đối chiếu với những thông tin được cung cấp trên thị trường.

Tuy nhiên, khả năng kiểm chứng đến đâu vẫn phụ thuộc vào chất lượng, mức độ đầy đủ và tính cập nhật của dữ liệu.

Trao đổi với Người Đưa Tin, Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW cho rằng công tác quản lý, chia sẻ dữ liệu đất đai tại Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh, nhưng vẫn còn các vấn đề bất cập cần tiếp tục hoàn thiện.

Theo ông Hà, Luật Đất đai 2024 đã tạo nền tảng pháp lý cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất, tập trung, kết nối và chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia cũng như hệ thống thông tin của các cấp chính quyền. Nhiều địa phương đã triển khai số hóa hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính và một số ứng dụng trực tuyến để người dân tra cứu thông tin đất đai.

"Các nỗ lực này đã giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, tăng minh bạch và giảm bớt phiền hà cho người dân và doanh nghiệp", luật sư Hà cho biết.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công ty Luật SBLAW (Ảnh: NVCC).

Song theo ông, việc đồng bộ và liên thông dữ liệu giữa các bộ, ngành và địa phương chưa hoàn toàn thống nhất. Một số nơi vẫn đang trong quá trình số hóa, cập nhật dữ liệu chưa kịp thời hoặc chưa đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành như quy hoạch, thuế, giá đất cũng chưa hoàn toàn được chuẩn hóa, gây khó khăn trong việc khai thác thông tin liên ngành một cách trực tiếp và tin cậy. Cùng với đó, cơ chế pháp lý về trách nhiệm, bảo mật và chia sẻ dữ liệu vẫn cần được hoàn thiện.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà cho rằng thách thức lớn hiện nay nằm ở tính liên thông và chuẩn hóa dữ liệu giữa các ngành, các cấp. Để khắc phục, cần đồng thời hoàn thiện thể chế, đầu tư hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực nhân lực địa chính tại cơ sở, nơi trực tiếp cập nhật và kiểm soát thông tin.

Đối với Hà Nội, việc đồng thời cập nhật dữ liệu giao dịch bất động sản và chuẩn hóa dữ liệu đất đai đang tạo nền tảng cho một hệ thống thông tin có phạm vi rộng hơn về thị trường.

Khi dữ liệu về thửa đất, dự án, sản phẩm, giao dịch, giá và môi giới được cập nhật, kết nối thường xuyên, cơ quan quản lý có thêm cơ sở theo dõi diễn biến thị trường. Người dân cũng có thêm kênh để đối chiếu thông tin trước khi giao dịch.

Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống sẽ phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu, khả năng liên thông và việc cập nhật thường xuyên. Khi những yếu tố này được bảo đảm, dữ liệu không chỉ phục vụ thống kê mà còn có thể trở thành một phần hạ tầng thông tin cho quản lý và vận hành thị trường bất động sản Hà Nội.