Tăng tốc đưa dự án chống ngập về đích

Đây là một trong những công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của TP Hồ Chí Minh, được đầu tư với mục tiêu trọng tâm là ngăn chặn, kiểm soát triều cường xâm nhập vào khu vực nội đô, qua đó giảm tình trạng ngập do triều và bảo vệ đời sống người dân. Dự án có quy mô gồm 8 cống kiểm soát triều: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm cùng nhiều hạng mục vận hành hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, khi đưa vào vận hành có khả năng kiểm soát triều, chống ngập trên địa bàn có khoảng 6 triệu người dân sinh sống. Báo Quân đội nhân dân ghi lại những hình ảnh dự án trước thời điểm sắp đưa vào vận hành chính thức.

Cửa van thép ngăn nước từ sông Sài Gòn vào hệ thống kênh, rạch khi thủy triều dâng cao.

Âu thuyền bố trí song song với cửa van chính, giúp duy trì giao thông thủy khi cống đóng van ngăn triều.

Nhân viên kỹ thuật kiểm tra và thiết lập thông số trên hệ thống tủ điện điều khiển ngoài trời.

Công nhân xử lý bề mặt gạch lát tại khu vực vỉa hè nội bộ cống Tân Thuận.

Cống kiểm soát Mương Chuối và nhà quản lý trung tâm nhìn từ trên cao.

Cống kiểm soát Phú Xuân đã hoàn thành.

Cống kiểm soát Mương Chuối sắp đưa vào vận hành.

Cống kiểm soát Tân Thuận nhìn từ trên cao.