Tăng tốc đưa dự án chống ngập về đích
Dự án giải quyết ngập do triều giai đoạn 1 ở trung tâm TP Hồ Chí Minh có tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, sau thời gian chậm trễ do nhiều vướng mắc, những ngày cuối tháng 10, nhiều hạng mục công trình đã hoàn thành gần 100% và đơn vị chủ đầu tư Trung Nam Group đang tập trung thi công hoàn thiện để kịp đưa vào vận hành trong tháng 11-2026.
Đây là một trong những công trình hạ tầng thủy lợi trọng điểm của TP Hồ Chí Minh, được đầu tư với mục tiêu trọng tâm là ngăn chặn, kiểm soát triều cường xâm nhập vào khu vực nội đô, qua đó giảm tình trạng ngập do triều và bảo vệ đời sống người dân. Dự án có quy mô gồm 8 cống kiểm soát triều: Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định, Cầu Kinh và Bà Bướm cùng nhiều hạng mục vận hành hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, khi đưa vào vận hành có khả năng kiểm soát triều, chống ngập trên địa bàn có khoảng 6 triệu người dân sinh sống. Báo Quân đội nhân dân ghi lại những hình ảnh dự án trước thời điểm sắp đưa vào vận hành chính thức.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tang-toc-dua-du-an-chong-ngap-ve-dich-1062726