Tăng tốc đưa cầu Bình Thành về đích cuối tháng 10, thay thế cầu treo xuống cấp

Dự án xây dựng mới cầu Bình Thành bắc qua nhánh Hữu Trạch, thượng nguồn sông Hương có tổng chiều dài khoảng 500m, điểm đầu tại Km 0+0.00 giao quốc lộ 49, điểm cuối tại ngã ba giao với đường liên thôn Bình Thành cách mố cầu hiện tại khoảng 200m.

Video: Dồn lực đưa cầu Bình Thành mới về đích cuối tháng 10 để thay thế cầu treo xuống cấp

Công trình khởi công vào tháng 3 và dự kiến hoàn thành tháng 10/2026 do Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế làm chủ đầu tư (nay là Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp TP Huế).

Theo ghi nhận của PV, cầu Bình Thành mới được thiết kế 6 nhịp dầm giản đơn Super T, với chiều dài toàn cầu 254,5m và rộng 8,5m. Sau 6 tháng thi công nhà thầu đã hoàn thành mố M1, M2 và 5 trụ; lao 24 dầm cầu; xử lý bản mặt cầu nhịp; lắp đặt lan can nhịp 1, 2, 3.

Tại hiện trường, nhà thầu đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công lan can nhịp 4, 5, 6, đường dẫn hai đầu cầu và thi công nền mặt đường…

Theo đại diện giám sát Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp TP Huế, sau thời gian tăng tốc thi công hoàn thành lao những dầm cầu cuối cùng tại đầu mố M2 và trụ T5 và công trình đã chính thức hợp long. Các hạng mục được triển khai theo yêu cầu kỹ thuật và quy mô thiết kế của dự án.

Đại diện Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp TP Huế thông tin, cầu Bình Thành mới có chiều dài hơn 254,5m, rộng 8,5m, gồm 6 nhịp dầm bê tông cốt thép dự ứng lực có tiết diện chữ T.

Dự án tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng, trong đó giá trị xây lắp hơn 60 tỷ đồng. Đến nay, lũy kế giá trị xây dựng theo hợp đồng đạt hơn 38,5 tỷ đồng, tương ứng gần 71% giá trị hợp đồng.

Theo Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp TP Huế, phần cầu do Công ty Cổ phần xây dựng Đại Hùng Cát thi công đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, phần đường dẫn ở hai đầu cầu do Công ty TNHH Mạnh Cường triển khai chậm hơn so với kế hoạch.

Nguyên nhân do thời tiết mưa nhiều ảnh hưởng đến thi công nền đường. Ngoài ra, tận dụng đất đắp từ đường công vụ mố M2 về đắp ở phía M1 và bãi đúc hiện đang thi công nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công đường.

Theo Nguyễn Đình Quyền, Phó giám đốc Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp TP Huế, chủ đầu tư đang yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ những ngày điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Dự kiến cuối tháng 10/2026, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án, rút ngắn quá trình xây dựng so với kế hoạch ban đầu để sớm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Công trình cầu treo Bình Thành cũ, bắc qua sông Hữu Trạch, thượng nguồn sông Hương được đưa vào khai thác từ năm 2001. Cầu được thiết kế treo dây võng 1 nhịp dài 140m, rộng 4m. Hệ dầm dọc, dầm ngang bằng thép, đỡ hệ mặt cầu bằng các tấm bê tông lắp ghép. Sau 25 năm sử dụng, các bộ phận cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, tải trọng khai thác cho phép chỉ 8 tấn. Dù đơn vị quản lý thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, những hạn chế về kết cấu, chiều rộng mặt cầu và khả năng chịu tải vẫn ngày càng bộc lộ rõ. Tuy nhiên, tháng 11/2024, một xe tải chở rác BKS 75C-044.xx đang lưu thông qua cầu treo Bình Thành thì bất ngờ đâm vào lan can, lao xuống sông Hữu Trạch, khiến hai người trên xe tử vong. Sau đó, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế) thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Bình Thành mới, với tổng mức đầu tư 75 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 3 năm. Sau quá trình hoàn tất các thủ tục, bố trí nguồn vốn, ngày 11/3/2026, công trình chính thức được khởi công.