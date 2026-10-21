Tăng tốc dự án mở rộng Quốc lộ 6 hơn 9.500 tỷ đồng

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được khởi công từ tháng 12/2022, có chiều dài khoảng 21,7km, điểm đầu tại phường Yên Nghĩa, điểm cuối tại xã Xuân Mai. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 9.590 tỉ đồng, quy mô mặt cắt ngang từ 50-60m.

Báo cáo UBND TP Hà Nội về các công trình trọng điểm, Sở Xây dựng cho biết dự án Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai thuộc nhóm chậm tiến độ khi mới đạt 22,9% kế hoạch, tương ứng 519,4 tỷ đồng sản lượng.

Đáng chú ý, dù số liệu tổng hợp ghi nhận đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn tuyến, thực tế công trường vẫn vướng mắc do chưa xử lý dứt điểm việc di dời hạ tầng kỹ thuật, tài sản, nghĩa trang và phá dỡ công trình.

Hiện, các mũi thi công tập trung hoàn thiện hệ thống cống thu gom nước thải, đắp nền đường và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Tại một số vị trí, nền đường đã dần thành hình, đang được lu lèn để chuẩn bị cho các công đoạn tiếp theo.

Là hạng mục quan trọng trên tuyến, cầu Mai Lĩnh hiện đạt khối lượng 72/126 cọc khoan nhồi, 4/6 bệ mố trụ, 11/36 thân mố trụ và 8/32 xà mũ. Về cấu kiện, đơn vị thi công đã đúc được 64/238 phiến dầm I (lắp đặt hoàn tất 21 phiến) cùng 1.200/6.936 tấm ván khuôn.

Các hạng mục dầm ngang, mặt cầu tại nhịp 7P, 8P cùng thân trụ M1P đã hoàn thành đợt thi công đầu tiên, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các phần việc tiếp theo.

Các đơn vị đang tập trung xử lý vướng mắc và đẩy mạnh thi công hệ thống hạ ngầm cáp kỹ thuật dọc tuyến. Tuy nhiên, hoạt động đào bới sát trước cửa nhà dân khiến lối tiếp cận tuyến đường chính bị cản trở, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại và đời sống của các hộ gia đình trong phạm vi công trường.

Lưu thông qua khu vực dự án gặp nhiều trở ngại do mặt đường bị thu hẹp bởi các mũi thi công. Cùng với đó, hệ thống thoát nước chưa đồng bộ gây ngập úng cục bộ mỗi khi mưa lớn, kết hợp với nền đường xuống cấp khiến áp lực phương tiện gia tăng, thường xuyên dẫn đến ùn ứ kéo dài.

Tại khu vực Yên Nghĩa, hoạt động thi công và mật độ phương tiện cao làm phát sinh lượng bụi lớn, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông và khu vực dân cư lân cận.

Lưu lượng phương tiện qua lại lớn khiến mỗi khi xe chạy qua, bụi và đất cuộn lên mù mịt, che kín không gian, khiến khu vực này luôn chìm trong bụi.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với các bên liên quan xử lý dứt điểm các vướng mắc tại công trường, bảo đảm mục tiêu về đích vào quý I/2027.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án mở rộng Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực lưu thông, giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Tây Hà Nội, đồng thời cải thiện hạ tầng đô thị và tăng cường kết nối giữa Thủ đô với các địa phương khu vực Tây Bắc.