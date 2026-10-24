Tăng tốc Dự án Cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hướng tới phát triển bền vững

Chiều 23/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh đã kiểm tra Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn

Kiểm tra Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn chiều 23/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh yêu cầu tháo gỡ dứt điểm vướng mắc, tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2026.

Gỡ vướng mặt bằng, bảo đảm tiến độ cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chiều 23/10, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh đã cùng đoàn công tác tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Dự án mở rộng cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn. Cùng đi với đoàn công tác có UVTV Thành uỷ Huế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,73km, trong đó đoạn qua TP. Huế khoảng 62,72km, có tổng mức đầu tư hơn 6.463 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Đến nay, sản lượng xây lắp và giải ngân một số hạng mục chính đạt khoảng 45%.

Theo Sở Xây dựng, tuyến qua TP. Huế cần thu hồi 68,26ha đất; các địa phương đã bàn giao 66,3ha, đạt 97,1%. Phần diện tích còn lại cùng công tác di dời hạ tầng kỹ thuật được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Về vốn giải phóng mặt bằng, trong tổng kế hoạch 187,699 tỷ đồng năm 2026, số tiền giải ngân đạt 146,552 tỷ đồng, tương đương khoảng 78%. Việc di dời đường điện 110kV, hệ thống cấp nước và viễn thông tại các nút giao trọng điểm đang được triển khai đồng bộ với thi công.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn cần tăng tốc thi công

Ban QLDA Đường Hồ Chí Minh đã đưa ra một số vướng mắc phát sinh cần tháo gỡ. Để đảm bảo tiến độ chung của dự án về đích đúng hạn vào cuối năm 2026, các cơ quan chức năng đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Ban QLDA Bắc Sông Hương cùng các địa phương liên qua khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc tồn đọng.

Tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Lê Hồng Vinh đánh giá các địa phương đã tích cực giải phóng mặt bằng, cơ bản bám sát tiến độ. Những vị trí còn vướng chỉ dài khoảng 300-500m; địa phương cần có phương án bảo vệ kế hoạch thi công tại khu vực chưa bàn giao mặt bằng.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn tăng tốc thi công, bảo đảm tiến độ và kết nối giao thông bền vững.

Tuy nhiên, tiến độ vẫn chịu tác động bởi thời tiết, nguồn nguyên vật liệu và sự phối hợp chưa đồng bộ giữa Ban Quản lý dự án với nhà thầu. Các đơn vị cần rà soát năng lực thiết bị, nhân lực, tổ chức thi công hợp lý, tăng ca, tăng kíp để đáp ứng khối lượng công việc còn lớn.

Phối hợp đồng bộ, hướng tới phát triển bền vững

Thời gian đến cuối năm 2026 không còn nhiều. Các cơ quan chức năng đề nghị UBND Tp. Huế chỉ đạo Ban Quản lý dự án Bắc Sông Hương và các địa phương liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm những tồn tại, bảo đảm bàn giao mặt bằng và tiến độ chung.

Đẩy nhanh dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông Bắc - Nam mà còn tăng cường kết nối vùng, tạo động lực lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế địa phương. Quá trình triển khai cần gắn tiến độ với chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đặt nền tảng cho hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiệu quả và phát triển bền vững./.