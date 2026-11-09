Tăng tốc, dồn lực để đạt mục tiêu 7.135 căn nhà ở xã hội năm 2026

Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thành phố và Chính phủ giao

Tính đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố Hải Phòng đã hoàn thành 3.995 căn hộ (đạt 56% kế hoạch năm 2026); dự kiến trong các tháng cuối năm, hàng loạt dự án sẽ cất nóc để phấn đấu đạt 7.160 căn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thành phố và Chính phủ giao.

Năm 2026, Chính phủ giao thành phố Hải Phòng hoàn thành 6.700 căn nhà ở xã hội. Thành phố đặt mục tiêu 7.135 căn, cao hơn 435 căn so với chỉ tiêu được giao. Mục tiêu này tiếp tục được xác định trong Kế hoạch số 378/KH-UBND ngày 27-9-2026 về phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà ở xã hội.

Theo danh mục dự kiến có sản phẩm trong năm, nguồn cung tập trung tại 8 dự án. Khu nhà ở xã hội Tràng Cát đóng góp 1.700 căn; nhà lưu trú công nhân Khu công nghiệp An Phát 1 có 1.447 căn; nhà ở xã hội Tân Trường 1.388 căn; Khu đô thị Cầu Rào 2 có 940 căn. Các dự án còn lại gồm Cẩm Điền - Lương Điền, nhà ở xã hội thuộc quỹ đất 20% tại Đồng Hòa, dự án tại số 29 ngõ 243 đường Hoàng Quốc Việt và nhà ở xã hội Toàn Thắng.

Theo Sở Xây dựng, qua rà soát, An Phát 1 dự kiến hoàn thành 2.850 căn, vượt kế hoạch 1.403 căn; Tân Trường đạt kế hoạch 1.388 căn. Riêng dự án Lương Điền dự kiến hoàn thành 234/672 căn, thiếu 438 căn so với kế hoạch.

Tổng số căn dự kiến hoàn thành sau rà soát đạt 7.160 căn, cao hơn 25 căn so với mục tiêu thành phố. Tuy nhiên, đây là số dự kiến, phụ thuộc vào tiến độ thực tế trong những tháng cuối năm.

Khoảng chênh lệch nhỏ giữa dự kiến và mục tiêu đặt ra yêu cầu phải bám sát từng công trình. Các dự án có khả năng vượt kế hoạch cần được hỗ trợ kịp thời. Những dự án chậm phải xác định rõ khối lượng còn lại, nguyên nhân và trách nhiệm xử lý.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

Trước đó, Sở Xây dựng Hải Phòng đã có kiến nghị đến Bộ Xây dựng về những khó khăn trong quá trình xây dựng đã phát sinh nhiều chi phí. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng còn kiến nghị về việc điều chỉnh giá bán đối với một số dự án đã được thẩm định giá từ trước, trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng. Bộ Xây dựng yêu cầu thành phố cập nhật sát tiến độ, tăng cường đôn đốc, hỗ trợ nhà đầu tư và có giải pháp cụ thể đối với công trình không đáp ứng yêu cầu.

Trong giai đoạn nước rút, tiến độ thi công phải gắn với hoàn thiện hạ tầng và các điều kiện đưa công trình vào sử dụng. Việc hoàn thành phần thân cần được tiếp nối bằng thi công đồng bộ hệ thống điện, nước, phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục phục vụ sinh hoạt.

Giá bán phải sát thực tế, đảm bảo quyền lợi cho người mua

Ngày 19-10, Sở Xây dựng thông báo công khai giá bán tạm tính tại dự án nhà ở xã hội thuộc Khu dân cư mới xã Cẩm Điền - Lương Điền, nay thuộc xã Mao Điền, do Công ty CP Đầu tư SKLAND làm chủ đầu tư.

Dự án có 672 căn hộ để bán. Giá bán bình quân tạm tính là gần 19 triệu đồng/m², đã gồm thuế giá trị gia tăng, chưa gồm kinh phí bảo trì chung cư. Giá từng căn hộ được chủ đầu tư phê duyệt riêng.

Nếu giá sau kiểm toán, quyết toán và kiểm tra cao hơn giá hợp đồng, chủ đầu tư không được thu thêm; nếu thấp hơn phải hoàn trả chênh lệch. Thông tin dự án, giá bán và lịch tiếp nhận hồ sơ phải được công khai ít nhất 30 ngày trước khi nhận hồ sơ.

Việc công bố giá giúp người có nhu cầu chủ động tính toán nguồn tiền và lựa chọn căn hộ. Tuy nhiên, giá bán tạm tính cần được xem cùng tiến độ xây dựng, thời điểm bàn giao và các khoản chi phí liên quan để người mua có đầy đủ thông tin trước khi quyết định.

Thành phố Hải Phòng yêu cầu Sở Xây dựng công bố giá nhà ở xã hội sát thực tế.

UBND thành phố giao Sở Xây dựng thường xuyên công bố giá vật liệu sát thực tế, rà soát quỹ đất nhà ở xã hội chậm triển khai. Thành phố định hướng điều chỉnh tầng cao tại 8 dự án nhà ở xã hội gồm: Tràng Cát, Bắc Sông Cấm, Hoa Động, Hồng Phong, Đồng Thái - An Đồng, Hải Phong, An Hải và Nam Sơn; giảm mật độ xây dựng, tăng diện tích cây xanh, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật.

Mục tiêu 7.135 căn nhà ở xã hội đang bước vào giai đoạn quyết định. Cùng với số căn hoàn thành, chất lượng công trình, điều kiện sinh hoạt và sự minh bạch trong xét duyệt, mua bán là những yếu tố cần được bảo đảm để người lao động sớm có chỗ ở ổn định.

Tại phường Phù Liễn, khu nhà ở xã hội ở số 29 ngõ 243 đường Hoàng Quốc Việt cũng được công khai giá bán bình quân tạm tính 15,162 triệu đồng/m², gồm thuế giá trị gia tăng, chưa gồm hệ số điều chỉnh theo vị trí căn hộ và kinh phí bảo trì chung cư.

Để bảo đảm mục tiêu phát triển nhà ở xã hội năm 2026 và tạo nguồn cung cho những năm tiếp theo, thành phố yêu cầu tập trung đẩy nhanh các dự án đã xác định chủ đầu tư; rà soát, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư, đất đai và các thủ tục liên quan.

Thúc đẩy phát triển các dự án nhà ở xã hội độc lập, bổ sung nguồn cung thay thế những dự án sử dụng quỹ đất 20% trong các khu đô thị, khu nhà ở có nguy cơ chậm triển khai.

Việc tăng tốc phát triển các dự án được kỳ vọng bổ sung thêm nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả, đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động và các nhóm đối tượng đủ điều kiện mua, thuê nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc kiểm tra về tiến độ thực hiện nhà ở xã hội mới đây, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung chủ trì chuyến thực địa tình hình triển khai 4 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn trên địa bàn các phường Ngô Quyền, An Biên, Hồng Bàng và An Dương. Hoạt động nhằm trực tiếp nắm bắt tiến độ thi công, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và đôn đốc các chủ đầu tư tập trung nguồn lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 303/NQ-CP của Chính phủ.

Chủ tịch thành phố yêu cầu đối với các dự án chưa thể khởi công do vướng mặt bằng, UBND các phường cần tập trung kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất cho nhà đầu tư. Những khu vực đủ điều kiện có thể triển khai GPMB theo từng phần, từng giai đoạn để sớm có mặt bằng thi công.

Một dự án nhà ở xã hội tại Tổng kho Lạc Viên.

Đối với những dự án chưa đủ điều kiện khởi công, chủ đầu tư cần chủ động thực hiện song song thủ tục thiết kế, lập dự án, cấp phép xây dựng, không để thời gian chờ GPMB làm đình trệ các phần việc khác.

Chủ tịch UBND thành phố lưu ý giá bán, giá cho thuê nhà ở phải phù hợp với thu nhập của người dân, nhất là công nhân, người thu nhập thấp, tạo điều kiện để các đối tượng có nhu cầu tiếp cận nhà ở. Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là về giải phóng mặt bằng, vật liệu san lấp, các chủ đầu tư cần kịp thời báo cáo chính quyền địa phương và các sở, ngành đề xuất thành phố xem xét, giải quyết. Lãnh đạo thành phố luôn đồng hành cùng các chủ đầu tư, tiếp tục xây dựng các phương án hỗ trợ tốt nhất để hoàn thành dự án, sớm đưa sản phẩm ra thị trường.