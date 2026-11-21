Xã Thọ Xuân chỉnh trang các tuyến đường đạt chuẩn theo tiêu chí NTM.

Tập trung nhân lực, tranh thủ mọi thời gian

Những ngày này, các xã đang tập trung cao độ cho công tác XDNTM. Từng phòng, ban, bộ phận được phân công theo từng lĩnh vực, chuyên ngành gấp rút triển khai công việc còn lại. Xã Thọ Xuân đã hoàn thành 44/45 chỉ tiêu thuộc 10 tiêu chí. Có 2 chỉ tiêu không áp dụng đối với xã, gồm chỉ tiêu 3.5 về mô hình du lịch nông thôn do không có trong quy hoạch và chỉ tiêu 3.7 về tổ khuyến nông cộng đồng do xã Thọ Xuân thuộc nhóm 1. Hiện còn 1 chỉ tiêu 10.3 về hệ thống camera AI giám sát an ninh chưa hoàn thành. Xã đang giao phòng kinh tế phối hợp với đơn vị thực hiện khẩn trương triển khai cuối tháng 11 này. Một trong những nội dung quan trọng thời điểm này là hoàn thiện báo cáo đánh giá thực hiện bộ tiêu chí đang được xã Thọ Xuân tập trung thực hiện. Theo đó, xã đã thành lập tổ biên tập xây dựng báo cáo chi tiết để trình Ban Thường vụ Đảng ủy xã duyệt, đánh giá, cho ý kiến hoàn thiện. Các phòng chuyên môn đã tăng cường thêm nhân lực, phấn đấu hoàn thiện trước 25/11 này. Ông Lê Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND xã Thọ Xuân cho hay: “Với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thọ Xuân quyết tâm về đích NTM theo đúng kế hoạch tỉnh giao. Đây cũng là cơ hội để địa phương vững bước phát triển trong giai đoạn mới".

Còn 4/47 chỉ tiêu về văn hóa, chuyển đổi số chưa hoàn thành, xã Hợp Tiến đã phối hợp cùng các sở, ngành liên quan hướng dẫn khẩn trương thực hiện. Bên cạnh đó, xã đã huy động cán bộ, Nhân dân đồng loạt ra quân, tổng dọn vệ sinh tất cả các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Theo đó, các thôn đã và đang tổ chức ra quân chặt tỉa cành cây, chăm sóc hàng rào xanh; vệ sinh các tuyến đường chính, các tuyến đường kết nối trên địa bàn xã. Đồng thời, thực hiện quét vôi ve lại nhà văn hóa, tường rào khu dân cư... Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia XDNTM; duy trì phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Với khối lượng công việc còn nhiều và thời gian thực hiện không dài, xã Hợp Tiến đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành thẩm tra trong tháng 11/2026.

Chuẩn tiến độ, vững mục tiêu

Xác định XDNTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt, cấp ủy và chính quyền các địa phương đang dồn lực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để về đích đúng lộ trình. Trọng tâm là hoàn thiện đồ án quy hoạch chung; đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn gắn với nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, phát huy phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” nhằm huy động nguồn lực xã hội hóa đầu tư hạ tầng thiết yếu. Song song đó, các địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong việc khơi dậy sức dân.

Trên cơ sở kết quả làm việc thực tế, các sở, ngành trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho từng nội dung còn vướng mắc. Quá trình này được triển khai theo nguyên tắc: tiêu chí nào đủ điều kiện thì hoàn thiện hồ sơ và trình thẩm tra ngay, không chờ hoàn tất toàn bộ. Bên cạnh đó, mỗi xã phân công cán bộ chuyên trách theo dõi sát sao hồ sơ từ khâu bổ sung theo yêu cầu đến khi có kết quả thẩm tra chính thức. Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh phối hợp với các sở, ngành phụ trách tiêu chí, tập trung cho công tác thẩm tra từng tiêu chí trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Đây là năm bản lề mở đầu giai đoạn XDNTM 2026-2030 với nhiều chuẩn mực mới khắt khe hơn. Dù công việc đang ở giai đoạn “nước rút”, tuy nhiên mục tiêu của chương trình vẫn phải đảm bảo chất lượng, bền vững, không chạy theo thành tích. Trước yêu cầu đó, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đang “tăng tốc”, phấn đấu đến hết tháng 11/2026 hoàn thành công tác thẩm tra cả 9 xã và triển khai thẩm định trong tháng 12/2026 theo đúng kế hoạch.