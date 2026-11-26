Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của Công ty Samkwang ở Khu công nghiệp Quang Châu, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ trong tháng cuối năm 2026, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, xây dựng kịch bản tăng trưởng linh hoạt, tạo động lực bứt phá cho năm 2027.

Ông Nguyễn Hồng Thái đưa ra chỉ đạo tại hội nghị thường kỳ tháng 11/2026 nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và xem xét một số nội dung quan trọng.

Kinh tế-xã hội duy trì đà tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu đạt kết quả nổi bật

Năm 2026 ghi dấu bước phát triển quan trọng của Bắc Ninh khi thành phố được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại 1 và chính thức trở thành thành phố từ ngày 20/9/2026. Vị thế đô thị được nâng lên, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân và điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội Bắc Ninh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm ước đạt 12,5%, thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước; quy mô GRDP ước đạt 613.444 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 6.583 USD/năm.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó công nghiệp-xây dựng giữ vai trò chủ lực, chiếm tỷ trọng cao nhất và đóng góp 71% vào tăng trưởng. Khu vực dịch vụ ước tăng 8,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 230.000 tỷ đồng, tăng 12,2% so với năm 2025. Hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, với tổng kim ngạch ước đạt 259.229 triệu USD, tăng 43,2%.

Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục duy trì sức hấp dẫn. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 231.015 tỷ đồng, tăng 47,1% so với năm trước. Thành phố thu hút gần 20 tỷ USD vốn đầu tư quy đổi, trong đó vốn FDI đạt 4,5 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 93.428 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2025. Đáng chú ý, công tác điều hành và giải ngân vốn đầu tư công được triển khai quyết liệt, đưa Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân.

Trong lĩnh vực hạ tầng, nhiều dự án giao thông chiến lược được tập trung đẩy nhanh tiến độ, góp phần tăng cường kết nối liên vùng. Đặc biệt, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho nhà đầu tư toàn bộ diện tích thuộc khu vực phục vụ Hội nghị APEC, đạt 100%, tạo điều kiện tổ chức thành công chuyến bay hiệu chỉnh đầu tiên.

Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số và tinh gọn bộ máy tiếp tục có chuyển biến tích cực. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp từng bước vận hành thông suốt, hiệu quả; chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) xếp thứ 5 toàn quốc. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công trường thi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Dồn lực hoàn thành mục tiêu năm 2026, tạo động lực tăng trưởng cho năm 2027

Ghi nhận những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao tinh thần nỗ lực, quyết tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đồng thời, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Nhấn mạnh nhiệm vụ giai đoạn cuối năm, Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương. Chất lượng điều hành cùng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp phải được xác định là thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.

Các cấp, các ngành cần tập trung cao độ trong tháng cuối năm, quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2026; đồng thời chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027, bảo đảm linh hoạt, phù hợp với những biến động khó lường của kinh tế thế giới.

Đối với đầu tư công, Ủy ban Nhân dân thành phố được yêu cầu chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân, rà soát và kiên quyết xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Thành phố cần ưu tiên nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược có tính chất động lực, trọng tâm là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các tuyến giao thông kết nối liên vùng và những dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư lớn.

Công tác quy hoạch và quản lý đất đai cũng cần được rà soát bài bản, có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm hài hòa lợi ích và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai thông qua phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Bí thư Thành ủy đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở phải sâu sát thực tiễn, gần dân, lắng nghe và giải quyết thấu đáo kiến nghị chính đáng của Nhân dân; kiên quyết chấn chỉnh những biểu hiện gây phiền hà, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân.

Trước mắt, các địa phương, đơn vị cần quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chuẩn bị đầy đủ điều kiện để nhân dân đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ và chủ động các điều kiện phục vụ chuỗi sự kiện Năm APEC 2027.

Hàng bánh kẹo, thực phẩm đóng gói được bày bán phong phú, thu hút người dân mua sắm dịp cận Tết. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phạm Hoàng Sơn khẳng định tập thể lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành và địa phương sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành giải pháp điều hành quyết liệt.

Trước mắt, các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện tài liệu, hồ sơ trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố, bảo đảm chất lượng và đúng quy định; tập trung công tác thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, khắc phục tình trạng dồn việc vào những tháng cuối năm.

Đối với định hướng phát triển năm 2027, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng, coi đây là chỉ tiêu pháp lệnh, đòi hỏi sự nỗ lực tối đa của cả hệ thống chính trị.

Thành phố sẽ khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý, thủ tục liên quan để trình cấp có thẩm quyền Đề án xây dựng thành phố Bắc Ninh trong kỷ nguyên mới; đồng thời phối hợp với các bộ, ngành Trung ương triển khai Khu kinh tế hàng không Gia Bình. Nguồn lực sẽ được tập trung để khởi động, khởi công và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng chiến lược, trong đó có tuyến đường kết nối trung tâm chính trị-hành chính thành phố với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường sắt đô thị kết nối Thủ đô Hà Nội, các tuyến đường sắt vận tải hàng hóa liên vận, dự án nâng cấp Quốc lộ 1A, đường Vành đai 4, Vành đai 5 và hệ thống hạ tầng phục vụ Năm APEC 2027.

Cùng với đầu tư hạ tầng, thành phố tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giữ vững vai trò động lực của công nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế; duy trì và nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng xem xét, cho ý kiến về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán và phân bổ ngân sách năm 2027; điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030; kế hoạch đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2027.

Với yêu cầu tăng tốc trong giai đoạn cuối năm 2026 và chuẩn bị đồng bộ các điều kiện cho năm 2027, Bắc Ninh đặt mục tiêu phát huy những kết quả đã đạt được, tháo gỡ các điểm nghẽn trong điều hành, tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới./.