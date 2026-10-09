Tăng tốc chuyển đổi số, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và du lịch

Quang cảnh họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ VH,TT&DL.

Ngày 9/10, tại họp báo thường kỳ quý III/2026, Bộ VH,TT&DL (VHTTDL) cho biết sẽ tập trung triển khai các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ về phát triển văn hóa, du lịch; đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

Trong quý IV, sẽ tiếp tục rà soát, chỉnh lý các dự án luật về di sản văn hóa, điện ảnh, du lịch, thể dục thể thao, thư viện, quảng cáo và báo chí. Dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa sẽ được hoàn thiện để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội xem xét theo kế hoạch.

Trong lĩnh vực di sản, Bộ VH,TT&DL dự kiến trình Chính phủ phê duyệt Đề án “Định giá kinh tế di sản - TEV - Lượng hóa giá trị kinh tế tổng thể di sản”; tiếp tục bảo vệ hồ sơ Mo Mường đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số về các ngành công nghiệp văn hóa cũng được triển khai theo kế hoạch.

Bộ VH,TT&DL tiếp tục bảo vệ hồ sơ Mo Mường đề nghị UNESCO ghi danh (Ảnh: ITN).

Du lịch tiếp tục ghi nhận tăng trưởng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,68 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt 70,7% mục tiêu 25 triệu lượt khách cả năm. Khách nội địa ước đạt 126 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 874.000 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ngành du lịch sẽ đổi mới hoạt động quảng bá, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu du khách và đẩy mạnh xúc tiến tại các thị trường trọng điểm, trong đó có Trung Quốc.

Bên cạnh lượng khách, ngành cần chú trọng mức chi tiêu, thời gian lưu trú và chất lượng trải nghiệm. Phát triển sản phẩm hấp dẫn, khuyến khích khách lưu trú dài ngày và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế du lịch.

Trong quý IV, Bộ VH,TT&DL tập trung thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và Nghị quyết số 263/NQ-CP của Chính phủ; thúc đẩy hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2026 - 2027, đồng thời phối hợp tổ chức lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai.

Cùng với đó, sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về văn hóa, nghệ thuật và phát triển hạ tầng số, gắn phát triển văn hóa, du lịch, công nghiệp văn hóa với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.