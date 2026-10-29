Tăng tốc chuyển đổi GPLX giấy bìa sang thẻ PET

Lực lượng Công an trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe tại khu dân cư.

Đưa dịch vụ đến gần người dân

Tại phường Móng Cái 1, Công an phường đã phối hợp với Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trực tiếp đến các khu dân cư tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục chuyển đổi GPLX bằng giấy bìa sang thẻ PET.

Cùng với đó, lực lượng Công an hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng các tiện ích trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic, hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn khi thao tác trên môi trường điện tử. Cách làm này giúp người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính thuận tiện hơn, đồng thời nâng cao nhận thức về lợi ích của việc số hóa dữ liệu.

Qua rà soát, phường Móng Cái 1 có khoảng 1.500 GPLX bằng giấy bìa cần chuyển đổi. Chỉ trong chưa đầy hai tháng triển khai, hơn 1.100 trường hợp đã được tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính.

Kết quả trên cho thấy sự chủ động của lực lượng Công an trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phản ánh sự hưởng ứng của người dân đối với chủ trương chuẩn hóa dữ liệu, cải cách hành chính.

Thiếu tá Hoàng Đức Nghĩa, Phó Trưởng Công an phường Móng Cái 1, cho biết, đơn vị xác định việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu GPLX không chỉ phục vụ công tác quản lý mà còn là nhiệm vụ quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số. Vì vậy, cán bộ, chiến sĩ chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, trực tiếp hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm quá trình thực hiện thuận lợi, đúng quy định.

Thiếu tá Hoàng Đức Nghĩa, Phó Trưởng Công an phường Móng Cái 1 thông tin về kết quả chuẩn hóa dữ liệu giấy phép lái xe trên địa bàn

Việc chuyển đổi GPLX sang thẻ PET giúp tăng độ bền, thuận tiện trong bảo quản và sử dụng. Khi thông tin được cập nhật, chuẩn hóa, đồng bộ theo quy định, người dân có thể khai thác dữ liệu GPLX trên các ứng dụng điện tử tương ứng, giảm việc xuất trình giấy tờ trong những trường hợp pháp luật cho phép sử dụng thông tin điện tử thay thế.

Đồng thời, quá trình chuẩn hóa dữ liệu góp phần khắc phục tình trạng thông tin cá nhân chưa thống nhất giữa GPLX với căn cước và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao độ chính xác trong quản lý, khai thác thông tin.

Anh Nguyễn Thanh Bình, người dân phường Móng Cái 1, chia sẻ, GPLX bằng giấy bìa sau thời gian dài sử dụng dễ bị nhàu nát, hư hỏng. Việc chuyển đổi sang thẻ PET giúp bảo quản thuận tiện hơn, trong khi cập nhật thông tin trên các ứng dụng điện tử tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích số.

Lực lượng Công an đến từng khu dân cư, hỗ trợ người dân đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET.

Chuẩn hóa dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số

Theo thống kê, toàn thành phố Quảng Ninh hiện còn khoảng 30.000 GPLX bằng giấy bìa cần được rà soát, chuyển đổi. Trong đó, một số trường hợp sử dụng thông tin cá nhân cũ, chưa đồng bộ với dữ liệu căn cước hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đòi hỏi lực lượng chức năng phải xác minh, đối chiếu kỹ lưỡng trước khi cập nhật.

Đây là khâu quan trọng nhằm bảo đảm dữ liệu sau chuẩn hóa chính xác, thống nhất, hạn chế sai sót trong quá trình quản lý và sử dụng. Để đẩy nhanh tiến độ, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với Công an các xã, phường, đặc khu tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục, đồng thời hỗ trợ nghiệp vụ cho lực lượng Công an cơ sở.

Phòng CSGT hướng dẫn Công an cấp xã triển khai rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu giấy phép lái xe.

Thiếu tá Phạm Hùng Cường, Phó Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Quảng Ninh, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Công an các xã, phường, đặc khu để đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân hoàn thiện hồ sơ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận, xử lý.

Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, lực lượng Công an chú trọng đưa hoạt động rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đến từng khu dân cư, nhất là hỗ trợ người cao tuổi và những người còn hạn chế về kỹ năng sử dụng công nghệ.

Từ những việc làm cụ thể tại cơ sở, công tác số hóa dữ liệu GPLX từng bước được đẩy mạnh, góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu giao thông đồng bộ, chính xác, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Qua đó, chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc hiện đại hóa dữ liệu mà còn hướng tới mục tiêu thiết thực hơn là đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.