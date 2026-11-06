Tăng tốc chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên nền tảng 4.0

Thường trực Đảng ủy UBND TPHCM và Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đến đảng viên

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM, nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng. Phần thưởng này ghi nhận và tôn vinh quá trình phấn đấu, rèn luyện, hy sinh và cống hiến của các đảng viên; là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và hai đảng bộ.

Ghi nhận những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân mong muốn các đồng chí tiếp tục nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Thường trực Đảng ủy UBND TPHCM và Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND TPHCM yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, sáng tạo, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2026.

Trong đó, nhiệm vụ cấp bách là đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành chiến dịch 100 ngày đêm chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng. Trọng tâm là chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trên nền tảng 4.0.

Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị và thời gian cần thiết, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15-11-2026. Đặc biệt, dữ liệu đảng viên phải đáp ứng yêu cầu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành.

Thường trực Đảng ủy UBND TPHCM và Đảng ủy các trường đại học, cao đẳng TPHCM trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên

Cùng với đó, các cấp ủy tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, minh bạch hóa cơ sở dữ liệu, xác định rõ nhu cầu nhân lực và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Việc xây dựng vị trí việc làm phải phù hợp chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tạo cơ sở thực hiện cải cách chính sách tiền lương…