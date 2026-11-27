Theo phương án của Sở Xây dựng Hà Nội, mạng lưới cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy sẽ được phát triển theo 4 giai đoạn, chủ yếu theo hình thức xã hội hóa.

Hà Nội mở rộng mạng lưới kiểm định khí thải xe máy, hướng tới 600 cơ sở. Ảnh: VQ.

Giai đoạn 2026 đến tháng 6/2027, Thành phố dự kiến có khoảng 107 cơ sở gồm 30 cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, 70 đại lý của các hãng HEAD và 7 đơn vị đã đăng ký tham gia.

Từ tháng 7 đến hết năm 2027, số lượng dự kiến tăng lên khoảng 260 cơ sở. Đồng thời bổ sung các trạm kiểm định lưu động tại xã, phường. Năm 2028, mạng lưới sẽ tiếp tục mở rộng lên khoảng 300 - 400 cơ sở.

Đến năm 2029, Hà Nội đặt mục tiêu có 500 - 600 cơ sở kiểm định khí thải, trong đó tiếp tục tổ chức các trạm lưu động nhằm tạo thuận lợi cho người dân.

Đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, việc phát triển mạng lưới kiểm định khí thải là một trong những giải pháp phục vụ triển khai vùng phát thải thấp theo lộ trình của Thành phố.

Tuy nhiên quá trình triển khai hiện còn một số khó khăn liên quan đến cơ chế giá dịch vụ, phần mềm quản lý kết quả kiểm định, thiết bị và công tác đào tạo đăng kiểm viên.

Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị điều kiện cần thiết để triển khai kiểm định khí thải xe máy theo lộ trình.