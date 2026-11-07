Tăng tốc cho mục tiêu tăng trưởng

Người dân chăm sóc và thu hoạch chè vụ đông để nâng cao giá trị sản phẩm. Ảnh: QK

Kế hoạch điều chỉnh kịch bản đặt ra yêu cầu nhận diện đúng dư địa tăng trưởng, lựa chọn nhiệm vụ có khả năng tạo kết quả thực chất, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng ngành, địa phương.

Quỹ thời gian còn lại của năm không còn nhiều, các giải pháp phải tập trung, có trọng tâm, sát năng lực thực hiện. Điều quan trọng lúc này là rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh và tiến độ từng nhiệm vụ, kịp thời xử lý những điểm nghẽn phát sinh.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò động lực chủ yếu. Tỉnh xác định duy trì ổn định sản xuất tại các doanh nghiệp công nghiệp chủ lực, nhất là doanh nghiệp điện tử và cơ sở có hoạt động xuất khẩu; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đơn hàng, nâng công suất và mở rộng thị trường.

Các dự án đã hoàn thành hoặc đủ điều kiện đưa vào hoạt động cần sớm phát huy năng lực sản xuất. Cùng với đó là tháo gỡ khó khăn về thị trường, vốn, lao động, hạ tầng; thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và tăng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài.

Đầu tư và xây dựng tiếp tục là động lực quan trọng đối với tăng trưởng. Trong những tháng cuối năm, tỉnh ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các công trình có khả năng tạo khối lượng lớn; rà soát, điều chỉnh vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ tốt hơn, bảo đảm đúng quy định.

Cùng với đầu tư công, các dự án ngoài ngân sách và hoạt động mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp sẽ bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng.

Ở khu vực dịch vụ, các hoạt động kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tiếp tục được đẩy mạnh. Các sự kiện văn hóa cuối năm, nhất là Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026, mở thêm cơ hội quảng bá du lịch, sản phẩm và điểm đến của tỉnh.

Trong nông nghiệp, sản xuất vụ đông, chăm sóc, thu hoạch chè, chăn nuôi và thủy sản là những lĩnh vực có khả năng đóng góp vào tăng trưởng. Công tác quản lý thu ngân sách, chống thất thu cũng được chú trọng nhằm bảo đảm nguồn lực phát triển.

Hiệu quả kịch bản điều chỉnh phụ thuộc nhiều vào trách nhiệm tổ chức thực hiện. Các sở, ngành, địa phương rà soát tiến độ, đánh giá khả năng hoàn thành chỉ tiêu và kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách; những vướng mắc vượt thẩm quyền được báo cáo tỉnh xem xét, giải quyết.

Điều chỉnh kịch bản tăng trưởng thể hiện sự chủ động, linh hoạt trong điều hành và quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế năm 2026 của tỉnh. Cùng với việc duy trì các động lực hiện có, Thái Nguyên chú trọng khai thác tiềm năng ở những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị lâu dài, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Đây cũng là cơ sở để tỉnh củng cố đà phát triển, xây dựng kế hoạch năm 2027 sát với điều kiện thực tế và định hướng dài hạn.