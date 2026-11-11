Tăng tốc 'Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ'

Tại địa bàn phía Nam, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 của Chiến dịch. Theo báo cáo, năm 2026 và giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, trên địa bàn Quân khu 7 đã tổ chức lấy hơn 40.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và vận chuyển, bàn giao 31.015 mẫu (đủ điều kiện) phục vụ giám định ADN, vượt 9 tháng so với tiến độ; quy tập 1.795 hài cốt liệt sĩ, vượt 99,44% chỉ tiêu. Việc tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích Quân khu 7 đạt được trong thời gian qua.

Về phương hướng thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần làm đến đâu chắc đến đó”; chuyển trọng tâm vào địa bàn trong nước; đổi mới phương thức từ “chờ thông tin” sang “chủ động tìm kiếm thông tin” ngay tại cơ sở. Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các thành viên Ban Chỉ đạo Quân khu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 5 cũng đã tiến hành tổng kết công tác năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch trọng điểm. Theo báo cáo, mùa khô 2025 - 2026, toàn Quân khu 5 đã tìm kiếm, quy tập 481 hài cốt liệt sĩ. Trong giai đoạn 1 của Chiến dịch, từ ngày 15/3 - 1/11/2026, các đội quy tập 390 hài cốt liệt sĩ trong nước, 6 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 35 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Quân khu và các địa phương tiếp nhận gần 1.300 thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, đã khảo sát, xác minh, xử lý 820 thông tin; việc sử dụng ra-đa xuyên đất phục vụ khảo sát, tìm kiếm bước đầu phát huy hiệu quả. Đến ngày 15/9, cả 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu đã hoàn thành công tác khai quật, lấy mẫu theo kế hoạch tại 416 nghĩa trang liệt sĩ. Trong số 57.368 mộ được triển khai, có 33.423 mộ đủ điều kiện lấy mẫu...

Việc sơ kết giai đoạn 1 “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại các đơn vị không chỉ là dịp để đánh giá những thành quả đã đạt được, mà quan trọng hơn là thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp căn cơ, đồng bộ cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng quân đội, công tác đối ngoại quốc phòng trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở ngoài nước tiếp tục được thắt chặt. Lãnh đạo các quân khu yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác chính sách hậu phương quân đội; coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên. Cùng với đó, việc nâng cao năng lực kỹ thuật, trang thiết bị chuyên dụng cho các đội quy tập và đẩy nhanh tốc độ giám định ADN tại các trung tâm chuyên ngành được xem là nhiệm vụ trọng tâm để tìm lại danh tính cho các hài cốt liệt sĩ sau nhiều thập kỷ...