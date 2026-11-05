Tăng tốc chặng nước rút, hiện thực hóa tăng trưởng hai con số

Nhìn lại 10 tháng của năm 2026 có thể thấy, sự chủ động, quyết liệt, đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp đã tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Từ hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư công và phát triển hạ tầng.

Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được triển khai hiệu quả, góp phần mở rộng không gian phát triển và củng cố nền tảng tăng trưởng.

Tuy nhiên, những kết quả trên chưa đủ để tạo ra sức bật cho chặng nước rút. Điểm nghẽn lớn hiện nay là khoảng cách giữa nguồn lực đã được khơi thông và khả năng chuyển hóa nguồn lực thành tăng trưởng thực tế. Nhiều dự án đã có cơ chế tháo gỡ nhưng tiến độ triển khai vẫn chậm; vốn đầu tư công đã được bố trí nhưng giải ngân ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Điều đó cho thấy, vấn đề không chỉ nằm ở cơ chế, chính sách mà còn ở trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp giữa các cơ quan.

Một sức ép khác là yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng trong khi vẫn phải kiểm soát lạm phát. Mục tiêu tăng trưởng quý IV-2026 trên 12,5% đặt ra thách thức lớn, trong khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng đã tăng 4,57%, cao hơn mục tiêu khoảng 4,5% của cả năm. Mặt bằng lãi suất cho vay còn cao, ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp. Nếu thiếu sự điều hành linh hoạt, việc thúc đẩy tăng trưởng có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá và các cân đối vĩ mô.

Trước yêu cầu cấp thiết đó, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 4-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh thông điệp: Các bộ, ngành, địa phương phải tập trung cao độ, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ và chất lượng; không để tình trạng chủ trương đúng nhưng triển khai chậm, chính sách đã ban hành nhưng chưa đi vào cuộc sống.

Để hiện thực hóa tăng trưởng hai con số, trước hết phải tiếp tục coi hoàn thiện thể chế và tháo gỡ điểm nghẽn là nhiệm vụ mở đường cho tăng trưởng. Những quy định chồng chéo, bất cập, những thủ tục không cần thiết phải được tiếp tục rà soát, xử lý kịp thời. Mỗi bộ, ngành cần chủ động nhận diện những vướng mắc thuộc thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải chờ đợi vì sự thiếu đồng bộ trong thực thi chính sách.

Cùng với đó, điều hành chính sách tài khóa, tiền tệ phải linh hoạt nhưng có trọng tâm, trọng điểm. Kiểm soát lạm phát không đồng nghĩa với thắt chặt các động lực tăng trưởng; ngược lại cần sử dụng hiệu quả các công cụ chính sách để giảm chi phí vốn, chi phí đầu vào, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Đặc biệt, đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt, kích hoạt các nguồn lực đầu tư xã hội. Vì thế, Chính phủ yêu cầu đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, giảm tối đa tạm ứng, tăng khối lượng hoàn thành.

Với những dự án đã được tháo gỡ về cơ chế, chính sách phải nhanh chóng được đưa vào triển khai, vận hành, không để nguồn lực tiếp tục bị lãng phí. Đồng thời, cần chuyển trọng tâm từ báo cáo tỷ lệ giải ngân sang đánh giá hiệu quả thực tế, tiến độ thi công và khả năng đóng góp của từng dự án đối với tăng trưởng.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số là thách thức không nhỏ, song cũng là động lực thúc đẩy đổi mới tư duy điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy và phát huy tối đa các nguồn lực phát triển. Điều quan trọng không chỉ là hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026, mà còn phải tạo dựng nền tảng vững chắc, mở ra dư địa và động lực cho tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, quyết tâm chính trị phải được cụ thể hóa bằng hành động, nguồn lực phải được khơi thông và sử dụng hiệu quả, trách nhiệm phải được xác định rõ ở từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Khi chủ trương được triển khai quyết liệt, chính sách đi vào thực tiễn và mỗi nhiệm vụ đều hướng tới kết quả cụ thể, chặng nước rút cuối năm sẽ thực sự tạo được chuyển biến, góp phần hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng nhanh và bền vững.