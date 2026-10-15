Tăng tốc cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Nhà thầu tập trung hoàn thiện phần nền đường dự án tại gói thầu EC01

Năm 2026, dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng được trung ương và tỉnh cân đối bố trí giao kế hoạch vốn gần 3.000 tỷ đồng phục vụ xây lắp hoàn thành dự án trong năm 2026. Nhận thức rõ trọng trách này, ngay từ đầu năm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và nhà đầu tư, các nhà thầu đã tập trung mọi nguồn lực để tăng tốc thi công trên công trường.

Ông Bùi Hoàng Nam, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn - đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý dự án cho biết: Tính đến đầu tháng 10/2026, dự án đã giải ngân được 1.534 tỷ đồng, tương đương 51,7% kế hoạch vốn được giao. Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện toàn dự án đã đạt khoảng 80% kế hoạch tổng thể. Khối lượng cần giải ngân từ nay đến cuối năm còn rất lớn, UBND tỉnh đã yêu cầu ban và nhà đầu tư các đơn vị thi công rà soát lại khối lượng, xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức xây lắp tạo khối lượng để giải ngân hết nguồn vốn đã giao trong tháng 12/2026.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hằng tuần, ban đã họp giao ban với nhà đầu tư, tổ chức kiểm tra hiện trường dự án nhằm đôn đốc thi công, tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh tại từng gói thầu. Đồng thời, ban yêu cầu hằng tháng các phòng chuyên môn của ban, các đơn vị liên quan thực hiện nghiệm thu để giải ngân, không dồn vốn để giải ngân vào cuối năm.

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng cộng 4 gói thầu xây lắp chính gồm EC01, EC02, EC03 và EC04. Dưới sự điều hành linh hoạt và khoa học, mỗi gói thầu hiện đang ghi nhận những bước tiến triển rõ rệt.

Trong đó, hai gói thầu EC02 và EC03 đã cơ bản hoàn thành phần xây lắp chính. Hiện tại, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, vật lực để hoàn thiện hệ thống đường gom dân sinh nhằm đảm bảo kết nối giao thông thuận tiện, an toàn cho người dân khu vực dự án.

Ông Hà Duy Thường, Chỉ huy trưởng gói thầu EC02 (thuộc Công ty Cổ phần Lizen) cho biết: Tại gói thầu EC02, phần lớn các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Hiện chúng tôi đang dồn sức để tập trung thi công hạng mục nút giao IC04 và hoàn thiện phần đường gom dân sinh, hệ thống rãnh thoát nước và các hạng mục phụ trợ.

Tại các gói thầu EC01 và EC04, không khí thi công cũng đang rất khẩn trương. Các mũi thi công đang ngày đêm bám công trường để đẩy nhanh tiến độ xử lý nền đất yếu, đào đắp hạ nền đến cốt thiết kế, thảm bê tông nhựa và thi công các công trình trên tuyến.

Để đáp ứng khối lượng công việc và yêu cầu tiến độ ngặt nghèo trong giai đoạn nước rút, các nhà thầu tại dự án đã huy động tối đa nhân lực và thiết bị phục vụ thi công xây lắp. Cụ thể, toàn dự án, các nhà thầu đã huy động hơn 2.000 nhân sự gồm các kỹ sư giàu kinh nghiệm và công nhân lành nghề, cùng hơn 1.000 máy móc, thiết bị hiện đại (như máy lu, máy xúc, xe chở vật liệu, trạm trộn bê tông...) hoạt động liên tục ngày đêm.

Ông Đỗ Trọng Hợp, Phó Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Nam Hải Group, đơn vị đảm nhiệm thi công đoạn Km 3 đến Km 4 thuộc gói thầu EC01 bày tỏ quyết tâm: Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã xác định đây là công trình trọng điểm quốc gia, vì vậy, chúng tôi đã huy động tối đa nguồn lực tài chính, máy móc thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân sự tốt nhất có mặt tại hiện trường để triển khai công việc. Toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty quyết tâm cao độ cùng các nhà thầu khác đưa dự án về đích trong năm 2026.

Được biết, để tổ chức thi công đẩy nhanh tiến độ, Công ty Cổ phần Nam Hải Group đã huy động 48 thiết bị máy móc chuyên dụng và 70 kỹ sư, công nhân lành nghề tổ chức sản xuất 2 ca liên tục trên công trường. Bình quân mỗi ngày đơn vị sản xuất đạt giá trị xây lắp khoảng 3 tỷ đồng và hằng tháng thực hiện nghiệm thu để giải ngân nguồn vốn.

Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng khi hoàn thành không chỉ giải quyết bài toán ùn tắc, nâng cao năng lực vận tải hành khách và hàng hóa qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam mà còn tạo động lực đột phá để phát triển hành lang kinh tế trọng điểm phía Bắc.

Với khối lượng thực hiện đã đạt khoảng 80%, cùng khí thế thi công sôi nổi, khẩn trương từ cấp quản lý đến từng nhà thầu, và đội ngũ người thợ trên công trường, tin tưởng đến cuối năm tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng sẽ về đích đúng hạn.