Các nhà thầu thi công hạng mục công trình kè bảo vệ bờ biển thuộc khu tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là công trình trọng điểm quốc gia, giữ vai trò then chốt trong việc cung cấp nguồn điện nền ổn định, lâu dài và chuyển dịch năng lượng sạch. Sau khi được tái khởi động theo định hướng của Bộ Chính trị và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Quốc hội khóa XVI đã ban hành Nghị quyết số 44/2026/QH16 ngày 24/8/2026 về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập; tách dự án thành 3 dự án độc lập (Ninh Thuận 1, Ninh Thuận 2 và dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư) để đẩy nhanh tiến độ và áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt để triển khai dự án. Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa được giao làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án thành phần 1 và 2.

Ông Phạm Minh Tân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa (chủ đầu tư các dự án thành phần 1 và 2 thuộc dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2) cho biết, đơn vị đang triển khai thi công 10 gói thầu; trong đó 6 gói thầu thuộc dự án thành phần 1 và 4 gói thầu thuộc dự án thành phần 2 với kinh phí thực hiện trên 1.690 tỷ đồng.

Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung mọi nguồn lực để gấp rút triển khai thi công các hạng mục như xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư; xây dựng công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư; xây dựng hạng mục công trình khu neo đậu tàu cá và kè bảo vệ bờ biển; xây dựng công trình khu nghĩa trang; thi công và cải tạo hệ thống đường dây trung áp, trạm biến áp; xây dựng hạng mục cấp nước khu tái định cư.

Các nhà thầu vận chuyển khoáng sản san lắp mặt khu tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh.

Theo đánh giá của Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa, đến thời điểm này có một số hạng mục thi công đạt tiến độ đề ra và hiện đang tiếp tục tăng thêm thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, Cụ thể như gói thầu thi công xây dựng hạng mục công trình khu neo đậu tàu cá và kè bảo vệ bờ biển; gói thầu thi công xây dựng công trình khu nghĩa trang.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gói thầu tiến độ thi công thực tế chậm so với kế hoạch như gói thầu thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư; gói thầu thi công xây dựng công trình hạ tầng xã hội khu tái định cư. Bên cạnh đó, có những gói thầu cũng chỉ đang trong giai đoạn chuẩn bị và chờ mặt bằng thi công đồng bộ như gói thầu thi công và cải tạo hệ thống đường dây trung áp, trạm biến áp; gói thầu thi công xây dựng hạng mục cấp nước khu tái định cư.

Lý giải về một số gói thầu thi công chậm so với kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho rằng, đối với dự án thành phần 1, hiện nay khu tái định cư đang trong quá trình triển khai thi công nhưng chưa có quỹ đất phân lô tái định cư để giao đất ở tái định cư. Do đó, sau khi phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp được bố trí tái định cư vẫn chưa có cơ sở ban hành Quyết định thu hồi đất theo quy định.

Hơn nữa, UBND xã Phước Dinh (dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1) đến giờ mới chỉ bàn giao với diện tích trên 36ha trong tổng diện tích khu tái định cư 65,62ha. Do chưa có mặt bằng liên tục nên các nhà thầu chủ yếu thực hiện điều phối cân bằng đào hạ san lấp đến các trục đường chính, san lấp một số khu ở phía Tây khu tái định cư. Phần diện tích còn lại chưa được bàn giao thực tế có khối lượng san lấp lớn để điều phối. Vì thế nhà thầu không thể tổ chức thi công đồng thời thành nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Ngoài ra, đối với mặt bằng phía Đông tiếp giáp mặt biển, phần lớn diện tích cũng chưa được bàn giao. Hiện nay đơn vị thi công khu neo đậu tàu cá đang khó khăn trong việc thi công đúc các cấu kiện đúc sẵn do không có mặt bằng thi công, làm ảnh hưởng đến vận chuyển máy móc, thiết bị, vật liệu… để thi công xây dựng khu neo đậu tàu cá. Riêng đoạn kênh N2 thuộc dự án khu nuôi trồng thủy sản An Hải nằm trong phạm vi thi công khu tái định cư, giờ cũng đang trong giai đoạn rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm kê hiện trạng và lập phương án xử lý tài sản.

Các nhà thầu vận chuyển khoáng sản san lắp mặt khu tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh.

Đối với dự án thành phần 2 (dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 ở xã Vĩnh Hải), nguồn vật liệu san lấp đang bị thiếu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công. Theo hồ sơ thiết kế, nhu cầu đất đắp của dự án khoảng 461.000 m3; trong đó đất tận dụng khoảng 230.000 m3 và đất cần cung cấp khoảng 231.000 m3. Tuy nhiên, hiện nay vị trí khai thác mỏ vật liệu đất đắp đặc thù phục vụ dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Phạm Minh Tân chia sẻ, chúng tôi luôn thường xuyên kiểm tra, rà soát; qua đó đôn đốc, yêu cầu nhà thầu tăng cường, bổ sung thêm máy móc, thiết bị, nhân lực, các tổ đội thi công, tổ chức thi công tăng ca để đáp ứng tiến độ hoàn thành theo hợp đồng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Minh Thư cho rằng, để giải quyết các khó khăn trên, sở cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND xã Phước Dinh sớm tổ chức vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng tại thực địa khu tái định cư, sớm hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án.

Thực tiễn cho thấy, do địa phương không có đủ số lượng nhà cho thuê; đồng thời qua quá trình đối thoại, tâm lý các hộ dân không đồng ý thuê nhà mà mong muốn nhận đất tái định cư. Riêng khu dân cư thôn Vĩnh Trường (vùng lõi Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1), việc giải quyết bằng chính sách tạm cư không khả thi, bởi số trường hợp bị ảnh hưởng và trường hợp nhu cầu tái định cư có số lượng rất lớn (khoảng trên 300 trường hợp). Do đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh cần đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng khu tái định cư để sớm bàn giao đất tái định cư cho hộ dân; đặc biệt là phạm vi phía Tây kênh N2 - Ông Nguyễn Minh Thư chia sẻ.

Các nhà thầu san lắp mặt khu tái định cư dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh.

Đối với 47 trường hợp có đất chồng lấn đất lâm phần của Vườn Quốc gia Núi chúa với diện tích gần 10ha (dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2, xã Vĩnh Hải), Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có văn bản hướng dẫn xử lý. Căn cứ hướng dẫn đó, UBND xã cần nhanh chóng giải quyết, sớm khơi thông “điểm nghẽn” để triển khai thi công đầu tư.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, liên quan đến nguồn vật liệu san lấp đang bị thiếu, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành có liên quan đôn đốc theo dõi các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Quân khu 5 sớm có ý kiến đối với các khu vực khoanh định không đấu giá quyền khai thác khoáng sản để Sở Công Thương tổng hợp tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được thu hồi đất với diện tích 515 ha, với khoảng 783 trường hợp bị ảnh hưởng; trong đó khu nhà máy khoảng 693 trường hợp với diện tích hơn 449 ha; khu tái định cư có 90 trường hợp bị ảnh hưởng, với diện tích đất thu hồi 65,6 ha. Dự án đã giải ngân vốn đạt 1.509 tỷ/1.779 tỷ đồng, đạt 84,8%. Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 có diện tích thu hồi hơn 381 ha, với 740 trường hợp bị ảnh hưởng; trong đó diện tích thu hồi đất khu tái định cư trên 31 ha, với hơn 100 trường hợp bị ảnh hưởng.

Đến thời điểm này, giải phóng mặt bằng của hai dự án còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc quy chủ, xác minh nguồn gốc đất…, làm ảnh hưởng tiến độ chung của dự án.