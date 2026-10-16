Tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Mở đầu nội dung quán triệt, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược, từng bước định hình mô hình phát triển mới, thể chế phát triển mới và phương thức quản trị quốc gia.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Kết luận số 106-KL/TW tại hội nghị.

Tại Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã xem xét tình hình kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Trung ương thống nhất đánh giá, năm 2026 đất nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, đột phá, trong đó có nhiều điểm sáng nổi bật: Tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng hỗ trợ tăng trưởng; thể chế, pháp luật được tập trung hoàn thiện theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Trung ương; kết cấu hạ tầng chiến lược đạt nhiều kết quả rõ nét, mở rộng không gian phát triển; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có bước tiến mới theo Nghị quyết số 57-NQ/TW; văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được nâng lên; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được củng cố, tăng cường.

Từ thực tiễn năm 2026, Đảng ủy Chính phủ rút ra 5 bài học kinh nghiệm: Thứ nhất, quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, xác định đúng thứ tự ưu tiên; thứ hai, chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; thứ ba, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thứ tư, đoàn kết, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược; thứ năm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế.

Quang cảnh hội nghị.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Trung ương xác định phải phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%; điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu với mức giá phù hợp, không để thiếu điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống; đẩy mạnh kích cầu, có giải pháp cụ thể tăng cường xuất khẩu, giảm mạnh nhập siêu; phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân, tháo gỡ các dự án tồn đọng, sớm đưa vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Trung ương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giải quyết kịp thời việc thuộc thẩm quyền, báo cáo kèm phương án đối với việc vượt thẩm quyền; các địa phương động lực, đầu tàu, cực tăng trưởng phải phát huy vai trò dẫn dắt. Các địa phương ước đạt và vượt kịch bản tăng trưởng tiếp tục phấn đấu đạt cao hơn; các địa phương chưa đạt phải quyết liệt hơn, tạo bứt phá để hoàn thành mục tiêu. Đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách, nhất là trong dịp Lễ, Tết; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Tăng cường bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế và truyền thông chính sách.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp dự toán ngân sách nhà nước năm 2027, Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết: Trung ương xác định mục tiêu tổng quát của năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển. Tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới, nhất là thể chế, năng lực quản trị quốc gia, hạ tầng chiến lược, hạ tầng dữ liệu, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp dẫn dắt; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Trung ương yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực thi quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Đồng thời yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cần nắm vững các điểm trọng tâm trong chỉ đạo của Trung ương; thống nhất nhận thức và hành động... Phó thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị, ngay sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành, địa phương cần cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Trung ương, việc đã rõ phải làm ngay; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, chủ động chuẩn bị kế hoạch, ngân sách, con người và nguồn lực để năm 2027 tăng tốc, bứt phá; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của nhân dân.

Đảng ủy Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nghiên cứu kỹ các văn bản của Hội nghị và các báo cáo kèm theo, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027.