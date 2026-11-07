Tăng tốc ba dự án giao thông phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc

Công nhân thi công gói thầu lắp đặt đường ray dự án LRT. Ảnh: Ánh Dương

Theo báo cáo của Tập đoàn Sun Group - chủ đầu tư dự án, tuyến tàu điện nhẹ LRT dài 17,59km, được đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng, đang triển khai đồng loạt nhiều hạng mục. Hiện 4/6 nhà ga đạt khoảng 60% khối lượng, gần 10km ray đã được lắp đặt. Hạng mục cầu đã hoàn thành cọc, mố trụ và 16/21 dầm hộp. Tại ba hầm, khối lượng thi công lần lượt đạt 32/36 đốt, 21/23 đốt và hoàn thành 307/307 cọc, đào móng 34/51 đốt.

Phần nền đường cũng được đẩy nhanh, với 10,3/14km đá dăm gia cố xi măng và 9,9/14km bê tông nhựa đã triển khai. Theo kế hoạch, kết cấu hầm và dầm hộp hoàn thành trong tháng 12-2026, lắp đặt ray xong trong tháng 2-2027, hướng tới vận hành thử nghiệm vào tháng 6-2027.

Ông Nguyễn Tất Đạt, Chỉ huy trưởng gói thầu lắp đặt đường ray dự án LRT cho biết, công trường hiện duy trì 7 mũi thi công với khoảng 1.200-1.300 kỹ sư, công nhân. Các lực lượng tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai đồng thời nền đường, nhà ga, cầu, hầm và lắp đặt đường ray.

Dự án đường ĐT.975 được xác định là trục kết nối Sân bay Phú Quốc với khu vực Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC. Ảnh: Ánh Dương

Cùng với LRT, dự án đường ĐT.975 được xác định là trục kết nối Sân bay Phú Quốc với khu vực Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC. Tuyến đường dài hơn 19km, lộ giới 62m, quy mô 10 làn xe. Nhà thầu dự kiến hoàn thành thảm bê tông nhựa trái tuyến trước ngày 28-2-2027, phấn đấu hoàn thiện toàn tuyến trước ngày 30-4-2027.

Trong khi đó, đại lộ APEC dài khoảng 3km, là tuyến đường nghi lễ dẫn vào cụm Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC. Các nhà thầu đang tập trung thi công nền đường và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới hoàn thành trước ngày 30-4-2027.