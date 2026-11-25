Sáng 25/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) xem xét, thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND.

Tờ trình do Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày cho biết, Thường trực Ủy ban đề xuất tăng định mức đối với đại biểu HĐND cấp xã. Cụ thể, tiền công lao động thực tế được đề xuất tăng từ 0,10 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hằng tháng tăng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở.

Chủ nhiệm Uỷ ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông trình bày tờ trình.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, Uỷ ban Công tác đại biểu đề xuất đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh ở các tỉnh, thành phố không thực hiện sắp xếp: giữ nguyên định mức các chế độ. Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh ở các tỉnh, thành phố hình thành sau sắp xếp: đề xuất tăng định mức: chế độ tiền công lao động tăng từ hệ số 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày; hoạt động phí hàng tháng tăng từ hệ số 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở.

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm phục vụ hoạt động của HĐND, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

Qua thẩm tra, Ủy ban Kinh tế và Tài chính (UBKTTC) cơ bản thống nhất về sự cần thiết ban hành nghị quyết trên cơ sở các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn nêu trong Tờ trình của Ủy ban Công tác đại biểu.

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra.

Về chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cấp xã, UBKTTC thống nhất mức tăng đối với đại biểu HĐND cấp xã: tăng 10% chế độ tiền công lao động thực tế và 16,7% chế độ hoạt động phí hàng tháng như tờ trình. "Đối với chế độ của đại biểu HĐND cấp tỉnh, đề nghị quy định thống nhất mức điều chỉnh tăng chung, không phân biệt tỉnh, thành phố", Chủ nhiệm UBKTTC Phan Văn Mãi đề nghị.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, ngoài thẩm quyền, nhiệm vụ hiện hành, HĐND cấp xã còn đảm nhiệm các công việc của HĐND cấp huyện trước đây và một phần nhiệm vụ được chuyển giao từ HĐND cấp tỉnh. Trong bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trách nhiệm của HĐND cấp xã ngày càng lớn. Nhiều vấn đề từ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đến đất đai, các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐND cấp xã đều phải được cơ quan này xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thảo luận tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên thảo luận tại phiên họp.

Do đó, việc nâng định mức các chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND cấp xã là hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đồng tình việc áp dụng mức điều chỉnh thống nhất chế độ, chính sách đại biểu HĐND cấp tỉnh, không phân biệt địa phương có thực hiện sáp nhập hay không. "Ngay cả những địa phương không thực hiện sắp xếp cũng phải tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện, thậm chí một số nhiệm vụ được chuyển giao từ Trung ương. Việc áp dụng hai mức chế độ, chính sách sẽ dẫn đến thiếu thống nhất trong chính sách đối với các đại biểu có cùng vị trí, trách nhiệm và nhiệm vụ", ông phân tích.

UBTVQH biểu quyết thông qua nghị quyết.

Sau thảo luận, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND với 100% đại biểu có mặt tán thành, bảo đảm áp dụng thống nhất theo từng cấp trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, về chế độ chi đối với đại biểu HĐND cấp xã, tăng tiền công lao động thực tế từ hệ số 0,1 lên 0,11 mức lương cơ sở (khoảng 10%); hoạt động phí hằng tháng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (khoảng 16,7%)

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, thống nhất áp dụng một mức chung cho 34 tỉnh, thành phố, không phân biệt địa phương sáp nhập hay không sáp nhập: Chế độ tiền công lao động tăng từ hệ số 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày (khoảng 7,1%); hoạt động phí hàng tháng tăng từ hệ số 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (khoảng 20%).