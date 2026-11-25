Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong đó, theo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30-9-2004 của UBTVQH về việc phê chuẩn bảng lương chức vụ, bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành tòa án, ngành kiểm sát, UBTVQH tán thành hoàn thiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy sau khi sắp xếp, bảo đảm tính thống nhất và tương quan giữa các chức danh trong hệ thống chính trị. Theo đó, đối với tòa án nhân dân và viện kiểm sát nhân dân khu vực, áp dụng nguyên tắc phụ cấp cấp dưới không vượt cấp trên, bảo đảm tương đương giữa hai ngành.

Phiên họp thứ 8 của UBTVQH sáng 25-11. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chính sách chính thức áp dụng từ ngày 1-1-2026. Các điều khoản chuyển tiếp (truy lĩnh phụ cấp, truy nộp bảo hiểm xã hội) được áp dụng tính từ ngày 1-7-2025.

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1206/2016/NQ-UBTVQH13 quy định về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND, tiền công lao động thực tế đối với đại biểu HĐND cấp xã tăng từ 0,1 lên 0,11 mức lương cơ sở/ngày (tăng 10%); hoạt động phí hàng tháng tăng từ 0,3 lên 0,35 mức lương cơ sở (tăng 16,7%). Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh (thống nhất trên phạm vi cả nước, không phân biệt địa phương thực hiện sáp nhập hay không), tiền công lao động thực tế tăng từ 0,14 lên 0,15 mức lương cơ sở/ngày (tăng 7,1%); hoạt động phí hàng tháng tăng từ 0,5 lên 0,6 mức lương cơ sở (tăng 20%).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về điều chỉnh khung thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm hàng chịu thuế cũng được UBTVQH cho ý kiến trong sáng 25-11. Trong đó, UBTVQH thống nhất hạ mức sàn thuế suất đối với nhóm gỗ 44.02 và 44.08; chưa điều chỉnh đối với nhóm gỗ 44.07; yêu cầu Chính phủ bổ sung, làm rõ hồ sơ đối với nhóm nhôm (do lo ngại rủi ro nấu chảy phế liệu và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh). UBTVQH đồng ý áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn; giao Chính phủ tiếp thu ý kiến thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ để trình UBTVQH ban hành chính thức.