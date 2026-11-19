Bồi dưỡng kiến thức quản lý đô thị gắn với thực tiễn

Chương trình nâng cao năng lực quản lý phát triển đô thị gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức địa phương giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045 (Chương trình) được phê duyệt tại Quyết định số 2222/QĐ-TTg, ngày 13/11.

Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực quản trị đô thị dựa trên dữ liệu, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh (Ảnh: Tâm Vũ).

Chương trình xác định 4 nhóm đối tượng bồi dưỡng. Trong đó, nhóm 1 gồm lãnh đạo các sở, cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu về phát triển đô thị và các lĩnh vực liên quan. Nhóm 2 là công chức chuyên môn thuộc các cơ quan này. Nhóm 3 gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các phường, xã, đặc khu dự kiến hình thành đô thị. Nhóm 4 là lãnh đạo, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý phát triển đô thị tại cấp cơ sở và các trường hợp khác theo nhu cầu địa phương.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình là xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng thiết thực, phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản lý phát triển đô thị tại từng địa phương. Tối thiểu 60% thời lượng bồi dưỡng dành cho thực hành, thảo luận tình huống thực tế và xử lý vụ việc, giảm thời lượng lý thuyết thuần túy.

Nội dung bồi dưỡng tập trung vào quản lý các mô hình đô thị liên kết vùng, đa trung tâm, đa cực, phát triển kinh tế biển, đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), đô thị xanh, đô thị ứng phó biến đổi khí hậu và đô thị phát thải carbon thấp.

Chương trình cũng chú trọng kiến thức về hạ tầng kỹ thuật xanh, thông minh, thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu; hạ tầng logistics, không gian ngầm, không gian tầm thấp.

Nội dung được điều chỉnh theo đặc trưng địa phương, từ đô thị ven biển, khu kinh tế, khu thương mại tự do, đô thị lấn biển đến địa bàn miền núi, vùng xa và các xã, đặc khu dự kiến chuyển đổi thành đô thị.

Các công nghệ như hệ thống thông tin địa lý (GIS), mô hình thông tin công trình (BIM), trí tuệ nhân tạo (AI), bản sao số đô thị, hệ thống giám sát, điều hành và hạ tầng số được đưa vào chương trình bồi dưỡng. Qua đó, hướng tới nâng cao năng lực quản trị đô thị dựa trên dữ liệu, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thông minh.

Các hình thức bồi dưỡng được tổ chức linh hoạt, gồm trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp. Việc học tập trong nước có thể kết hợp tham quan, trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong khuôn khổ các chương trình hợp tác được ký kết.

Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng kế hoạch tổng thể, khảo sát nhu cầu, biên soạn chương trình, tài liệu, học liệu và tổ chức bồi dưỡng nhóm đối tượng 1, giảng viên. UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm cụ thể hóa chương trình thành kế hoạch địa phương, rà soát thực trạng, nhu cầu và tổ chức bồi dưỡng các nhóm đối tượng 2, 3, 4.

Hoàn thành giai đoạn 1 trong quý II/2027

Theo danh mục nhiệm vụ trọng tâm, trong quý I/2027, Bộ Xây dựng sẽ khảo sát nhu cầu, xây dựng kế hoạch tổng thể bồi dưỡng giai đoạn 2026 - 2030. Các địa phương cũng xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giai đoạn và hằng năm.

Bộ Xây dựng chủ trì kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chương trình (Ảnh: Tâm Vũ).

Chương trình bồi dưỡng được xây dựng theo hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 ưu tiên các chương trình cơ bản, nâng cao và chuyên sâu, dự kiến hoàn thành trong quý II/2027; giai đoạn 2 gồm các chương trình còn lại, dự kiến hoàn thành trong quý II/2028.

Bộ tài liệu và học liệu điện tử cũng được xây dựng theo hai giai đoạn, lần lượt hoàn thành trong quý III/2027 và quý III/2028.

Các lớp bồi dưỡng thí điểm dự kiến tổ chức từ quý I đến quý III/2027 để đánh giá, hoàn thiện chương trình và học liệu.

Giai đoạn 2027 - 2030, Bộ Xây dựng tổ chức bồi dưỡng nhóm đối tượng 1 và giảng viên; UBND các tỉnh, thành phố tổ chức bồi dưỡng các nhóm đối tượng 2, 3, 4, ưu tiên địa bàn chuyển đổi từ nông thôn sang đô thị từ năm 2027.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được đề cập trong chương trình là xây dựng hệ thống quản lý học tập và học liệu điện tử (LMS), trang bị phần mềm chuyên ngành phục vụ bồi dưỡng, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin.

Hệ thống học liệu số dùng chung toàn quốc, video hướng dẫn nghiệp vụ và tài liệu bồi dưỡng được cập nhật vào LMS, phục vụ học tập, tra cứu và cập nhật kiến thức.

Nhu cầu bồi dưỡng được khảo sát, đánh giá định kỳ 2 năm/lần để cập nhật chương trình phù hợp với thực tiễn và chính sách pháp luật mới.

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. Bộ Xây dựng bảo đảm kinh phí xây dựng chương trình, tài liệu, học liệu, hệ thống LMS, khảo sát và tổ chức bồi dưỡng nhóm đối tượng 1, giảng viên. UBND các tỉnh, thành phố bảo đảm kinh phí bồi dưỡng nhóm đối tượng 2, 3, 4.

Bộ Xây dựng chủ trì kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện; tổ chức sơ kết giữa kỳ vào quý IV/2028 và tổng kết giai đoạn 2026 - 2030 vào quý IV/2030, đồng thời đề xuất chương trình giai đoạn 2031 - 2035.