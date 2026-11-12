Chỉ tính riêng trong giai đoạn 1996-2024, việc ứng dụng công nghệ sinh học đã giúp thu nhập nông hộ toàn cầu tăng thêm 384,9 tỷ USD. Năm 2024, lợi ích kinh tế đạt khoảng 29 tỷ USD, tương đương 6,4% giá trị sản xuất của bốn nhóm cây trồng được đánh giá.

VIỆT NAM CÓ 417.000 HA NGÔ BIẾN ĐỔI GEN

Bình quân, thu nhập tăng thêm đạt 106 USD/ha. Đáng chú ý, khoảng 52% lợi ích kinh tế thuộc về nông dân tại các nước đang phát triển, cho thấy công nghệ sinh học có khả năng đóng góp vào cải thiện sinh kế và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đó là những thông tin được công bố tại hội thảo “Cây trồng công nghệ sinh học - Xu hướng ứng dụng trên toàn cầu và định hướng phát triển tại Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Báo Nông nghiệp và Môi trường tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.

Tại Việt Nam, sau 10 năm đưa ngô biến đổi gen (BĐG) được đưa vào sản xuất thương mại, tỷ lệ diện tích loại cây trồng này tăng từ 1,1% năm 2015 lên khoảng 50% năm 2025. Năng suất ngô BĐG cao hơn 15,2-30% so với giống truyền thống, mang lại lợi nhuận bổ sung 4,34-7,34 triệu đồng/ha. Tổng lợi ích kinh tế lũy kế ước đạt 319,4-540,5 triệu USD.

Tăng thu nhập gần 385 tỷ USD từ cây trồng biến đổi gen. Ảnh minh họa/VnEconomy

Sau hơn 10 năm, Việt Nam hiện có 417.000 ha ngô biến đổi gen, chiếm ½ diện tích ngô trên cả nước.

GS, TS Lê Huy Hàm (Nguyên Viện trưởng Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam) đánh giá, ngô biến đổi gen giúp giảm thuốc trừ sâu, giảm công lao động, tăng năng suất, tăng thu nhập người của người dân.

Chuyên gia kinh tế nông nghiệp Graham Brooker cùng phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) xác định, 1 ha ngô biến đổi gen có thu nhập bình quân tăng thêm khoảng 5 triệu 1 ha/vụ. Nếu tính trên diện tích 417.000 ha thì con số này lên đến hàng trăm triệu đô la hàng năm do ngô biến đổi gen mang lại.

DOANH NGHIỆP CÒN LOAY HOAY VỚI TRÌNH TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Dù hiệu quả đã được chứng minh, việc phát triển cây trồng công nghệ sinh học tại Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn. Doanh nghiệp còn lúng túng với quy trình tự công bố sản phẩm chỉnh sửa gen không chứa ADN ngoại lai; quy trình đánh giá, khảo nghiệm an toàn sinh học và an toàn thực phẩm kéo dài làm tăng chi phí, thời gian thương mại hóa.

TS Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo rất rõ: một là nông nghiệp thì phải dựa vào giống, giống cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản. Hai là các vật tư, nguyên liệu đầu vào như thuốc, vắc-xin, chế phẩm sinh học thế hệ mới sử dụng công nghệ sinh học, công nghệ tiên tiến. Ba là quy trình sản xuất, chăn nuôi, chế biến, thu hoạch, bảo quản.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký ban hành Quyết định số 1466/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp và môi trường. Đây là cơ sở quan trọng, cần thiết để ứng dụng công nghệ sinh học, thúc đẩy phát triển nông nghiệp.

Đảng và Nhà nước ta đã xác định vai trò của công nghệ sinh học là then chốt và quyết định để tạo điều kiện cho nông nghiệp phát triển.

Xác định ứng dụng công nghệ sinh học nhằm nâng cao năng suất chất lượng; giúp cho các giống cây trồng, vật nuôi chống chọi với biến đổi khí hậu, dịch bệnh; giảm phát thải và nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản của Việt Nam.