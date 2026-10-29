Tăng thu ngân sách, tạo nguồn lực tăng trưởng

Ngay từ đầu năm, ngành Thuế chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, địa phương tập trung kiểm soát các nguồn thu lớn từ đất đai, bất động sản, hoạt động khai thác khoáng sản và các dự án đầu tư trọng điểm trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, chú trọng lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế. Triển khai quyết liệt các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với các trường hợp chây ỳ, phấn đấu đưa tỷ lệ nợ đọng xuống mức thấp nhất. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng cường kết nối dữ liệu để kiểm soát doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh, nhà hàng, dịch vụ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế được giải quyết kịp thời, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.

Cùng với ngành Thuế, chính quyền các địa phương và các sở, ban, ngành tích cực vào cuộc, gắn trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu với kết quả thu ngân sách trên địa bàn. Các giải pháp được triển khai nhằm phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm, tạo nguồn lực phục vụ đầu tư phát triển, trong đó có nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công. Đến hết tháng 9, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 1.650 tỷ đồng, bằng 98,2% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 96,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó 7/17 khoản hoàn thành dự toán Trung ương giao, 6/17 khoản hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao. Một số khoản thu có mức tăng khá: thu phí cửa khẩu tăng 98,1%; thu khác ngân sách tăng 12,8%; thu thuế, phí còn lại tăng 10,5%. Kết quả này cho thấy công tác quản lý, điều hành thu ngân sách có chuyển biến tích cực, phản ánh sự phục hồi và phát triển của hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Đóng góp vào ngân sách Nhà nước, các đơn vị sản xuất, kinh doanh chủ động, linh hoạt triển khai nhiều giải pháp vượt qua khó khăn, mở rộng thị trường; bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, từ đầu năm đến nay, Công ty TNHH MTV Petrolimex Cao Bằng xuất bán hơn 48,7 nghìn m³ xăng dầu, tổng doanh thu đạt hơn 1.193,7 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2025, đóng góp hơn 29 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Cán bộ Thuế cơ sở 2 hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile.

Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Cao Bằng Đàm Thị Bằng cho biết: Công ty tuân thủ các quy định về thuế, phí và nghĩa vụ tài chính; tăng cường quản lý, kiểm soát doanh thu, chi phí, hóa đơn, chứng từ, bảo đảm việc kê khai và nộp ngân sách đúng quy định. Chú trọng duy trì hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung và phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng trên địa bàn.

Trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, dù chi phí nhiên liệu và nhân công tăng cao, các doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, đóng góp tích cực vào ngân sách của tỉnh. Công ty TNHH An Minh Cao Bằng hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng, sản xuất bê tông thương phẩm và bê tông nhựa nóng (Asphalt). Từ đầu năm đến nay, nộp ngân sách Nhà nước hơn 18,5 tỷ đồng. Phó Giám đốc Công ty TNHH An Minh Cao Bằng Đoàn Đức Bảo cho biết: Doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh sản xuất phục vụ thị trường vật liệu xây dựng tăng cao dịp cuối năm, trọng tâm là các công trình trọng điểm như đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, dự án chăn nuôi bò sữa… Qua đó góp phần tạo nguồn thu cho ngân sách và bảo đảm việc làm cho lao động địa phương.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, kinh tế cửa khẩu tiếp tục đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách của tỉnh. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp; rà soát, hoàn thiện các quy trình thu phí theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện. Phối hợp với các cơ quan chức năng, lực lượng quản lý kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu. Đến nay, thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu đạt hơn 45 tỷ đồng, bằng 160,1% dự toán tỉnh giao.

Theo Trưởng Thuế tỉnh Nguyễn Việt Long, những tháng cuối năm, ngành Thuế tiếp tục bám sát tiến độ thu ngân sách, thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý nguồn thu. Trọng tâm là đôn đốc các khoản thu lớn, khai thác hiệu quả những nguồn thu tiềm năng, quản lý các lĩnh vực có nguy cơ thất thu. Chú trọng nâng cao chất lượng quản lý kê khai, nộp thuế; tăng cường kiểm tra hóa đơn điện tử, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi gian lận. Công tác quản lý được siết chặt đối với những lĩnh vực có dư địa tăng thu hoặc tiềm ẩn nguy cơ thất thu như: khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, vàng bạc, đá quý, thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý rủi ro, bảo đảm việc hoàn thuế giá trị gia tăng đúng đối tượng, quy định.

Tập trung phân loại chính xác các khoản nợ thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể, thường xuyên theo dõi tiến độ và áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế theo quy định. Đối với hộ, cá nhân kinh doanh, ngành Thuế phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, cập nhật các trường hợp mới phát sinh, thay đổi quy mô hoặc ngành nghề kinh doanh; kiểm soát chặt tình trạng ngừng, nghỉ kinh doanh. Việc quản lý sử dụng hóa đơn điện tử, doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và nền tảng số được tăng cường thông qua trao đổi, đối chiếu dữ liệu, bảo đảm quản lý đầy đủ các nguồn thu phát sinh.

Ngành Thuế tiếp tục chuẩn hóa, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu, xây dựng các công cụ quản lý rủi ro đối với hóa đơn điện tử nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện gian lận, nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được chú trọng thông qua giải đáp vướng mắc, hướng dẫn thực hiện chính sách, thủ tục thuế; triển khai các ứng dụng thuế điện tử, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Với việc tập trung quản lý nguồn thu, chống thất thu, thu hồi nợ thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số và hỗ trợ người nộp thuế, ngành Thuế cùng các sở, ban, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026, tạo thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.