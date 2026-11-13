Tăng thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô

Lợi thế nổi trội

Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô đang trở thành trung tâm kinh tế, đô thị, công nghiệp, du lịch sinh thái ở phía Đông Nam của thành phố Huế. Với diện tích trên 27.000ha, khu kinh tế này được quy hoạch thành các phân khu chức năng chính như cảng biển, công nghiệp, phi thuế quan, đô thị, du lịch.

Lợi thế nổi trội của Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô là nằm ở vị trí liên kết giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế, gần trục cao tốc đường bộ và đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, trên Hành lang kinh tế Đông-Tây kết nối Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan và có cảng biển nước sâu Chân Mây.

Công ty Kim Long Motor Huế xuất khẩu ô tô từ cảng Chân Mây. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN.

Theo các chuyên gia kinh tế, với vị trí chiến lược và hạ tầng kết nối vượt trội, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô mở ra cơ hội để Huế bứt phá, hình thành trung tâm logistics quốc gia và phát triển khu thương mại tự do.

Phát triển trung tâm logistics ở Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô với các dịch vụ kho bãi, vận tải đa phương thức, logistics số, dịch vụ giá trị gia tăng; bổ sung và hoàn thiện logistics vào quy hoạch; cải thiện môi trường đầu tư và thu hút đầu tư logistics; mở rộng quy mô đào tạo phát triển nguồn nhân lực logistics.

Giai đoạn 2025-2030, thành phố Huế đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển của cả nước. Để đạt mục tiêu, thành phố tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và kết nối với Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô.

Làm việc với Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh, những năm qua, thành phố đã từng bước đầu tư hạ tầng kết cấu để tạo nền tảng thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và các khu công nghiệp.

Đối với hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố rà soát toàn bộ các tuyến đường kết nối trong khu vực Chân Mây - Lăng Cô, xác định những tuyến thực sự cấp thiết trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, để đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Việc đầu tư phải phục vụ trực tiếp cho phát triển sản xuất, logistics và kết nối các khu chức năng, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí. Những khu vực đã có mật độ đầu tư và nhu cầu sản xuất tăng nhanh thì phải đầu tư đồng bộ; các khu mới phát triển thì thực hiện theo lộ trình phù hợp với khả năng khai thác thực tế.

Mở rộng, tăng kết nối với cảng Chân Mây

Hệ thống cảng Chân Mây trong Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, là hạ tầng đầu mối có ý nghĩa chiến lược. Hiện, các bến tiếp nhận tàu 70.000 tấn đang được triển khai, về lâu dài hướng tới phát triển cảng nước sâu, có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng lớn hơn theo quy hoạch.

Để hạn chế tác động của sóng biển và bảo đảm an toàn cho tàu thuyền ra vào các bến của cảng Chân Mây, thành phố Huế tiếp tục đầu tư Dự án đê chắn sóng phía Tây giai đoạn 1 dài 1.600m, tổng mức đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng. Thành phố cũng đã đề xuất Trung ương hỗ trợ vốn đầu tư đê chắn sóng phía Bắc giai đoạn 3 với kinh phí 900 tỷ đồng.

Năm 2022, Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 2, dài 300m đã được triển khai xây dựng với số vốn gần 760 tỷ đồng. Trước đó, từ năm 2018-2020, Dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 1 với tổng kinh phí hơn 700 tỷ đồng, dài 450m đã được xây dựng, qua đó đảm bảo thời gian khai thác các bến số 1, 2 và 3 đạt trên 97% trong năm.

Cảng Chân Mây hiện có 3 bến hoạt động. Bến tổng hợp container số 4 và 5 của cảng Chân Mây đầu tư từ năm 2022 với tổng vốn hơn 1.678 tỷ đồng; trong đó bến số 4 dự kiến hoàn thành tháng Quý I năm 2026, bến số 5 dự kiến đi vào hoạt động tháng 10/2028. Ngoài ra, bến số 6 đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 928 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các bến số 4 và số 5 sau khi vướng mắc đã cơ bản được tháo gỡ; đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục kêu gọi đầu tư bến số 6. Đối với bến số 7 và số 8, phải tổ chức đấu thầu rộng rãi và nghiên cứu lựa chọn một nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đồng bộ cả hai bến.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cảng Chân Mây Huỳnh Văn Toàn cho biết, để hiện thực hóa xây dựng cảng Chân Mây trở thành trung tâm logistics của khu vực miền Trung, thời gian tới tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng; đặc biệt là tuyến vận tải chiến lược đưa hàng hóa đến cảng là Hành lang kinh tế Đông-Tây kết nối với Quốc lộ 1A.

Tàu hàng cập cảng Chân Mây. Ảnh: Nguyên Lý-TTXVN.

Để Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô trở thành trung tâm logistics, thành phố Huế đang mời gọi đầu tư các dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, kết nối với khu kinh tế này.

Dự án đường kết nối Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô với tuyến cao tốc đường bộ Bắc-Nam phía Đông, có tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng. Tuyến đường này dài khoảng 35km, có điểm đầu tại Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và điểm cuối tại nút giao liên thông Km 101+200 trên cao tốc đường bộ Bắc-Nam đoạn La Sơn-Hòa Liên.

Dự án đại lộ Bắc-Nam phía Đông thành phố Huế có vốn dự kiến 20.000 tỷ đồng, dài 75km, đầu tư theo phương thức (PPP). Tuyến đường này kết nối phía Bắc, trung tâm và phía Nam thành phố Huế; qua đó kết nối các khu công nghiệp, ga đường sắt tốc độ cao, Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô và cảng biển Chân Mây.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, dự án góp phần tăng cường liên kết vùng, khai thác tiềm năng khu vực đầm phá và ven biển, phục vụ phát triển công nghiệp và logistics.