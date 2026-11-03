Tăng thêm 1.000 tỷ USD vốn hóa, Apple bước vào 'vùng nguy hiểm'

Đà tăng của cổ phiếu Apple được hỗ trợ bởi doanh thu ổn định và dòng tiền tự do cải thiện. Trong khi nhà đầu tư lo ngại các tập đoàn công nghệ lớn như Alphabet và Amazon phải chi hàng trăm tỷ USD cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), Apple lại được xem là lựa chọn an toàn hơn nhờ khả năng tạo ra dòng tiền dồi dào, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, cổ phiếu Apple hiện được định giá ở mức cao nhất kể từ năm 2008, khiến mã này dễ chịu áp lực nếu kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng. Theo dữ liệu Bloomberg tổng hợp, cổ phiếu đang giao dịch ở mức gấp 36 lần lợi nhuận dự kiến trong 12 tháng tới, gần gấp đôi mức định giá của chỉ số S&P 500.

Định giá cao tạo áp lực cho Apple

“Định giá cổ phiếu Apple hiện nằm trong nhóm 1% mức cao nhất so với lịch sử của công ty. Khi cổ phiếu đã được định giá ở mức quá cao, bất kỳ diễn biến bất ngờ nào cũng có thể tạo ra rủi ro", Ben Carew, đồng Giám đốc đầu tư tại Tandem Investment Advisors, quỹ đang nắm giữ cổ phiếu Apple, nhận định.

“Hiện tại, Apple được xem là một nơi trú ẩn an toàn. Nhưng nếu tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, nhà đầu tư có thể không còn nhìn nhận cổ phiếu này là lựa chọn an toàn như trước. Khi đó, mức định giá có thể bị điều chỉnh giảm”.

Đây không phải rủi ro xa lạ với những người theo dõi Apple. Ba tháng trước, cổ phiếu công ty từng ghi nhận phiên giảm mạnh nhất trong 16 tháng sau khi tình trạng thiếu hụt linh kiện ảnh hưởng đến dự báo doanh thu quý.

Phố Wall dự báo doanh thu quý IV năm tài chính của Apple tăng 11%, lên 113,5 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng tăng 6%, đạt 29,2 tỷ USD. Với kết quả này, tăng trưởng doanh thu cả năm của Apple có thể đạt 15%, mức cao nhất kể từ năm 2021. Tuy nhiên, theo dự báo trung bình của các nhà phân tích do Bloomberg tổng hợp, tốc độ tăng trưởng của công ty sẽ chậm lại trong hai năm tiếp theo.

Báo cáo lần này cũng được kỳ vọng cung cấp những tín hiệu đầu tiên về sức hút của mẫu iPhone màn hình gập mới, thông qua những chia sẻ của ban lãnh đạo về nhu cầu và tình hình giao hàng.

Sản phẩm bắt đầu được bán ra trong tháng trước. Apple cho biết nhu cầu “vượt xa mọi kỳ vọng”, khiến thời gian giao hàng phải lùi sang năm sau.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng thời gian chờ lâu có thể xuất phát từ nguồn cung hạn chế. Bên cạnh đó, những thông tin về việc màn hình iPhone Duo bị nứt sau thời gian sử dụng ngắn có thể ảnh hưởng đến sức hút của sản phẩm, nhất là với nhóm khách hàng chưa vội mua thiết bị ngay khi ra mắt.

iPhone Duo có vai trò đặc biệt quan trọng với Apple. Đây không chỉ là thay đổi thiết kế lớn nhất trên dòng sản phẩm chủ lực của hãng trong nhiều năm, mà còn là thiết bị có giá khởi điểm lên tới 1.999 USD. Nhà đầu tư kỳ vọng mức giá cao này sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Theo ước tính của Bloomberg Intelligence, iPhone Duo có thể mang về 28-32 tỷ USD doanh thu trong năm tài chính 2027. Sản phẩm cũng có thể đẩy giá bán trung bình của iPhone lên cao hơn khi người tiêu dùng chuyển từ các mẫu Pro và Pro Max có giá thấp hơn sang thiết bị màn hình gập mới.

Apple có lợi thế về dòng tiền

Dù tốc độ tăng trưởng doanh thu thấp hơn phần lớn đối thủ công nghệ lớn, Apple lại có lợi thế về dòng tiền tự do. Đây đang trở thành chỉ số quan trọng khi nhà đầu tư ngày càng hoài nghi về làn sóng chi tiêu khổng lồ cho AI.

Khách hàng trải nghiệm và mua iPhone Duo tại cửa hàng. Ảnh: Bloomberg, Reuters.

Trong năm tài chính 2026, dòng tiền tự do của Apple được dự báo tăng hơn 40%, lên 141,5 tỷ USD và tiếp tục cải thiện trong 3 năm tài chính tiếp theo. Trái lại, Alphabet, Meta và Amazon đang ghi nhận dòng tiền tự do âm, tình trạng được dự báo còn kéo dài.

“Thị trường đánh giá cao khả năng tạo ra dòng tiền tự do của Apple. Nếu công ty duy trì được lợi thế này, tôi cho rằng cổ phiếu vẫn còn khả năng tăng giá so với hiện tại”, Daniel Flax, chuyên gia phân tích cấp cao tại Neuberger Berman, nhận định.

“Điều quan trọng nhất đối với cổ phiếu Apple là khả năng triển khai thành công chu kỳ sản phẩm mới và chuyển hóa nhu cầu thành tăng trưởng dòng tiền tự do mạnh mẽ. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy iPhone Duo đang nhận được nhiều sự quan tâm”.

Dù vậy, mức định giá cao trong khi tốc độ tăng trưởng không quá nổi bật đã khiến Phố Wall thận trọng hơn với cổ phiếu Apple. Kể từ lần công bố kết quả kinh doanh gần nhất vào cuối tháng 7, ít nhất 6 nhà phân tích đã hạ khuyến nghị đối với mã này.

Hồi tháng 10, Loop Capital hạ khuyến nghị cổ phiếu Apple từ mua xuống giữ, với lý do liên quan đến xu hướng xuất xưởng iPhone. Trong khi đó, Bank of America hôm thứ Sáu loại Apple khỏi danh sách US 1 gồm những lựa chọn đầu tư hàng đầu tại Mỹ, cho biết họ “thận trọng với triển vọng ngắn hạn do những yếu tố bất lợi tiềm tàng so với kỳ vọng chung của thị trường”.

Chưa đến 60% nhà phân tích được Bloomberg theo dõi khuyến nghị mua cổ phiếu Apple, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trên 90% của Microsoft, Amazon và Meta. Ngoài ra, giá cổ phiếu Apple hiện cao hơn mức mục tiêu trung bình của các nhà phân tích. Đây cũng là mã duy nhất trong nhóm Magnificent Seven được dự báo có mức sinh lời âm trong 12 tháng tới.

“Định giá là rủi ro lớn nhất đối với Apple. Tuy nhiên, cổ phiếu này vẫn xứng đáng được hưởng một mức định giá cao hơn nhờ mô hình kinh doanh có độ ổn định lớn”, Carew của Tandem nhận định.

“Biến động trên thị trường công nghệ hiện nay phản ánh mức độ bất định trong hoạt động của các doanh nghiệp khác. Trừ khi Apple công bố kết quả thực sự làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng của công ty, điều mà tôi chưa thấy có khả năng xảy ra, cổ phiếu này vẫn có thể tránh được một phần biến động đó”.