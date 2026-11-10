Mới đây, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải cùng xuất hiện tại thảm đỏ ra mắt phim điện ảnh Ngày Con Còn Mẹ của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Ngay khi những hình ảnh chung được chia sẻ, cả hai nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý bởi đây là một trong những lần hiếm hoi cặp đôi màn ảnh đình đám một thời đứng chung khung hình sau nhiều năm.

Tại sự kiện, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải cùng xuất hiện với phong cách trẻ trung, thanh lịch. Cả hai thu hút ánh nhìn nhờ diện mạo nổi bật và sự thân thiết khi hội ngộ.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải cùng xuất hiện với phong cách trẻ trung.

Đặc biệt, khoảnh khắc Tăng Thanh Hà đứng bên Lương Mạnh Hải gợi nhắc đến bộ phim truyền hình Bỗng Dưng Muốn Khóc phát sóng năm 2008. Đây là tác phẩm từng tạo nên dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của cả hai, đồng thời trở thành một trong những bộ phim truyền hình được khán giả Việt nhớ đến nhiều nhất.

Sau gần hai thập kỷ, cuộc sống và sự nghiệp của hai diễn viên đều có những thay đổi đáng kể. Tăng Thanh Hà hiện dành phần lớn thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh, hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật. Trong khi đó, Lương Mạnh Hải vẫn duy trì sự hiện diện trong lĩnh vực giải trí, đồng thời mở rộng hoạt động sang sản xuất và các dự án phim ảnh.

Việc Tăng Thanh Hà xuất hiện bên Lương Mạnh Hải lần này vì thế mang đến cảm giác hoài niệm cho những khán giả từng yêu mến Bỗng Dưng Muốn Khóc. Không ít người mong muốn được nhìn thấy cả hai tái hợp trong một dự án màn ảnh mới sau dấu ấn khó quên năm nào.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải trong Bỗng Dưng Muốn Khóc.

Sự kiện mà hai diễn viên tham dự là buổi công chiếu phim Ngày Con Còn Mẹ, tác phẩm mới của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Bộ phim khai thác chủ đề tình cảm gia đình, tập trung vào mối quan hệ nhiều xung đột nhưng cũng đầy yêu thương giữa hai mẹ con.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai người mẹ, còn Phương Anh Đào hóa thân thành người con gái. Câu chuyện xoay quanh những khác biệt trong suy nghĩ, những tổn thương chưa được hóa giải và tình mẫu tử được thử thách qua nhiều biến cố. Thông qua diễn xuất của dàn diễn viên, Ngày Con Còn Mẹ hướng đến những cảm xúc gần gũi trong đời sống gia đình, đặc biệt là tình cảm giữa cha mẹ và con cái.

Đáng chú ý, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cũng chính là người đứng sau thành công của Bỗng Dưng Muốn Khóc. Vì vậy, sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tại buổi ra mắt dự án mới càng mang ý nghĩa đặc biệt với những người từng yêu thích bộ phim truyền hình này.

Nhìn lại sự nghiệp, Tăng Thanh Hà từng là một trong những nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt. Cô ghi dấu qua các bộ phim như Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet và Cánh Đồng Bất Tận. Đặc biệt, vai Trúc trong Bỗng Dưng Muốn Khóc đã đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà dần rút khỏi các hoạt động diễn xuất để tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh. Dù không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, cô vẫn nhận được sự quan tâm mỗi khi tham gia sự kiện hoặc chia sẻ hình ảnh đời thường.

Về phía Lương Mạnh Hải, nam diễn viên từng được yêu mến qua Tuyết Nhiệt Đới, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Ngôi Nhà Hạnh Phúc và Đẹp Từng Centimet. Đặc biệt, màn kết hợp cùng Tăng Thanh Hà trong Bỗng Dưng Muốn Khóc đã trở thành dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lương Mạnh Hải có thêm những trải nghiệm ở vai trò sản xuất và đạo diễn. Dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, anh vẫn giữ được sự quan tâm của khán giả từng yêu mến các bộ phim truyền hình một thời.

Màn hội ngộ tại Ngày Con Còn Mẹ một lần nữa đưa Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải trở lại tâm điểm chú ý. Với những khán giả từng đồng hành cùng Bỗng Dưng Muốn Khóc, đây không chỉ là cuộc gặp gỡ của hai diễn viên mà còn là dịp gợi nhớ một phần ký ức đẹp của màn ảnh Việt.