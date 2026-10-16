Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải sau 18 năm đóng 'Bỗng Dưng Muốn Khóc'

Mới đây, Tăng Thanh Hà chia sẻ hình ảnh trekking giữa rừng, kèm dòng trạng thái tiếng Anh “Humbled by nature”. Bức ảnh ghi lại trải nghiệm hòa mình vào thiên nhiên của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Bên cạnh những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội, Tăng Thanh Hà thời gian gần đây cũng xuất hiện tại nhiều sự kiện giải trí và buổi ra mắt phim hơn so với giai đoạn trước. Sự hiện diện thường xuyên này khiến công chúng chú ý trở lại đến những hoạt động của nữ diễn viên sau nhiều năm hạn chế tham gia nghệ thuật.

Tăng Thanh Hà thời gian gần đây xuất hiện tại nhiều sự kiện hơn. Ảnh: FBNV

Sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn năm 2012, Tăng Thanh Hà dần rút khỏi hoạt động diễn xuất để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Dù ít nhận vai mới, nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút nhờ hình ảnh kín tiếng, phong cách sống riêng và dấu ấn từ những bộ phim từng tham gia.

Ngày 12/10, Tăng Thanh Hà được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Đây là lần đầu cô góp mặt trong danh sách đề cử này. Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy tên tuổi nữ diễn viên vẫn được công chúng quan tâm sau nhiều năm không hoạt động nghệ thuật thường xuyên.

Đáng chú ý, Tăng Thanh Hà đã xác nhận trở lại màn ảnh rộng với Hoàng Hậu Cuối Cùng, đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu. Bộ phim do Bảo Nhân và Namcito thực hiện. Đây là lần tái xuất điện ảnh của cô sau Mỹ Nhân Kế năm 2013.

Lương Mạnh Hải hiện tại.

Trong khi đó, Lương Mạnh Hải vẫn thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Mới đây, nam diễn viên đăng tải hình ảnh cá nhân kèm dòng trạng thái: “Tuổi này ko sợ mỡ bụng nữa, chỉ quan tâm sức khoẻ thôi”. Quan điểm hài hước, gần gũi của anh thu hút sự chú ý, đồng thời cho thấy sự quan tâm đến sức khỏe ở độ tuổi hiện tại.

Sau thời gian hoạt động sôi nổi với vai trò diễn viên, Lương Mạnh Hải dần mở rộng công việc sang biên kịch, đạo diễn và sản xuất. Năm 2019, anh thực hiện Hoa Hậu Giang Hồ, cho thấy định hướng phát triển ở phía sau máy quay.

Nhắc đến Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải, khán giả vẫn nhớ Bỗng Dưng Muốn Khóc, bộ phim truyền hình do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, phát sóng năm 2008. Tác phẩm kể về Trúc, cô gái bán sách dạo không biết chữ nhưng giàu nghị lực, và Bảo Nam, chàng công tử nhà giàu phải học cách tự lập sau khi bị gia đình đẩy ra khỏi cuộc sống sung túc.

Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải trong Bỗng Dưng Muốn Khóc.

Trong phim, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Trúc, nhân vật có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn nhưng giàu lòng nhân hậu. Lương Mạnh Hải hóa thân thành Bảo Nam, chàng trai ban đầu ham chơi, quen được chiều chuộng nhưng dần trưởng thành qua những trải nghiệm đời thường. Sự đối lập giữa hai nhân vật tạo nên nhiều tình huống hài hước, đồng thời giúp câu chuyện tình cảm phát triển tự nhiên.

Thành công của Bỗng Dưng Muốn Khóc được thể hiện qua tình cảm lâu dài của khán giả. Cuối năm 2009, bộ phim giành danh hiệu Phim truyền hình được khán giả yêu thích nhất với gần 44% phiếu bình chọn trong cuộc bình chọn dành cho các phim phát sóng trên VTV1 và VTV3.

Sau dấu ấn ấy, Tăng Thanh Hà tiếp tục tham gia các phim điện ảnh như Đẹp Từng Centimet, Cánh Đồng Bất Tận và Mỹ Nhân Kế. Trong đó, Mỹ Nhân Kế đạt doanh thu khoảng 52 tỷ đồng, trở thành một trong những cột mốc nổi bật trong sự nghiệp màn ảnh rộng của cô.

Với Lương Mạnh Hải, sau thành công của Bỗng Dưng Muốn Khóc, nam diễn viên tiếp tục ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Hot Boy Nổi Loạn và Vừa Đi Vừa Khóc. Dù hiện tại mỗi người theo đuổi hướng đi riêng, Trúc và Bảo Nam vẫn là hai nhân vật gắn liền với tên tuổi của Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải. Sau gần 18 năm, những thông tin mới về cả hai tiếp tục khơi gợi ký ức của khán giả về bộ phim từng tạo dấu ấn trên màn ảnh Việt.