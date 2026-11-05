Tăng Thanh Hà lo lắng sau 13 năm tái xuất điện ảnh trong 'Hoàng hậu cuối cùng'

Sau khi giới thiệu trailer đầu tiên của phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng", ê kíp tiếp tục hé lộ câu chuyện hậu trường về quá trình tuyển chọn diễn viên, đặc biệt là hành trình tìm kiếm người đảm nhận vai Hoàng hậu Nam Phương.

Đây cũng là vai diễn đánh dấu sự trở lại điện ảnh của Tăng Thanh Hà sau 13 năm vắng bóng.

Tăng Thanh Hà trong buổi tạo hình, diễn thử trước khi quyết định nhận lời đảm nhiệm vai Hoàng hậu Nam Phương trong phim "Hoàng hậu cuối cùng". (Ảnh: ĐPCC).

Theo chia sẻ từ ê kíp, quá trình tuyển chọn diễn viên bắt đầu từ cuối năm 2024 và kéo dài sang năm 2025. Hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito đã tổ chức nhiều vòng casting (tuyển chọn diễn viên) trực tuyến và trực tiếp, gặp gỡ các diễn viên để tìm kiếm những gương mặt phù hợp với từng nhân vật.

Sau quá trình tuyển chọn, đoàn phim lần lượt tìm được các gương mặt quan trọng: Ma Ran Đô đóng vua Bảo Đại, NSƯT Diệu Đức hóa thân hoàng thái hậu Từ Cung (mẹ nhà vua), Trâm Anh là vũ nữ Lý Lệ Hà.

Tuy nhiên, việc tìm người cho vai hoàng hậu Nam Phương khó hơn hẳn dự tính. Câu chuyện phim diễn ra khi vua Bảo Đại và hoàng hậu đã có ba người con.

Lúc này, Nam Phương không còn là cô tiểu thư trẻ trung mà đã là một người mẹ, hoàng hậu trải qua nhiều biến cố, chịu áp lực trách nhiệm và đứng trước cuộc hôn nhân dần rơi vào bế tắc. Vì vậy, ê kíp cần một diễn viên hội đủ ba yếu tố: nhan sắc, diễn xuất và thần thái của bậc mẫu nghi. Ngoài các ứng viên dự thử vai, đoàn phim còn gửi lời mời riêng tới một số gương mặt khác.

"Giữa lúc loay hoay, chúng tôi được gợi ý một cái tên mà bản thân thấy không ngờ tới là Tăng Thanh Hà. Tháng 11/2025, sau hơn một năm tìm kiếm, đoàn phim mới có lời giải cho vai diễn", đạo diễn nói.

Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô đảm nhiệm hai vai chính trong phim (Ảnh: ĐPCC).

Về phía Tăng Thanh Hà, việc trở lại điện ảnh sau 13 năm là quyết định không dễ dàng. Dù niềm đam mê diễn xuất vẫn còn, nhưng cô "không dám nhận lời ngay vì trong lòng nhiều lo lắng".

Thay vì lập tức đồng ý, Tăng Thanh Hà chủ động đề nghị được tiếp cận kịch bản, thử định trang và diễn xuất để cả cô lẫn ê kíp có cơ sở đánh giá sự phù hợp với vai diễn.

"Đây không phải là lựa chọn cá nhân đơn thuần. Tôi phải cân nhắc từ nhiều vai trò, vị trí trong cuộc sống hiện tại. Tôi đã xin ê kíp được đọc kịch bản trước khi quyết định", Tăng Thanh Hà cho biết.

Đáng chú ý, Ma Ran Đô cũng được mời tham gia buổi diễn thử cùng Tăng Thanh Hà.

Ban đầu, anh sửng sốt khi biết sẽ đóng cặp với thần tượng. Trong buổi làm việc, hai người nhanh chóng hòa vào nhân vật, phối hợp ăn ý dù Ma Ran Đô kém bạn diễn 11 tuổi. Đây là một trong những yếu tố giúp ê kíp tin Tăng Thanh Hà phù hợp với Nam Phương.

"Đó là lần đầu tiên tôi trở lại phim trường sau 13 năm. Đó cũng là lần đầu tôi gặp Ma Ran Đô. Ngoài chúng tôi còn đạo diễn, nhà sản xuất, DOP...

Tôi biết mọi người đều quan sát tôi. Khi thấy được sự hài lòng từ đạo diễn, tôi cảm thấy rất vui. Chính khoảnh khắc đó, tôi có những bước đầu tiên trong hành trình trở lại với điều mình từng yêu", Tăng Thanh Hà kể lại.

Phim điện ảnh "Hoàng hậu cuối cùng" do Bảo Nhân, Nam Cito đạo diễn, lấy cảm hứng từ các giai thoại về gia đình Hoàng gia cuối cùng của Việt Nam.

Phim không tái hiện toàn diện như một phim tài liệu mà đưa khán giả đi sâu vào những khoảng trống của cảm xúc, nơi những con người của Hoàng gia đã sống, đã lựa chọn và đã yêu, đằng sau cánh cổng Đại nội khép kín.

Bộ phim cho thấy phía sau những danh vị hào nhoáng và xa hoa là sự giằng xé của những người gánh trên vai những áp lực nặng nề trước giông bão của đời sống cá nhân lẫn thời cuộc.

Đạo diễn cùng dàn diễn viên nói về quá trình tuyển chọn diễn viên trong phim "Hoàng hậu cuối cùng"