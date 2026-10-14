Tăng Thanh Hà lần đầu được đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới

Diễn viên Tăng Thanh Hà là gương mặt tiếp theo của Việt Nam xuất hiện trong danh sách đề cử The 100 Most Beautiful Faces of 2026 (100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026) do chuyên trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật và sắc đẹp TC Candler công bố.

Tăng Thanh Hà được đề cử trong top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Trong danh sách đề cử năm nay, Tăng Thanh Hà xuất hiện bên cạnh nhiều gương mặt quốc tế như Công chúa Leonor của Tây Ban Nha, ca sĩ Hwasa và người mẫu Hannah Montoya.

Tính đến ngày 13/10, Việt Nam có 35 nghệ sĩ được đề cử ở cả hai hạng mục nam và nữ. Ngoài Tăng Thanh Hà, danh sách nữ còn có các diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, Thúy Ngân, Kaity Nguyễn, Kim Tuyến, Phương Anh Đào, Hoàng Hà, Jun Vũ, Tú Vi, Lâm Vỹ Dạ; các hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân, Thanh Thủy cùng nhiều nghệ sĩ, người mẫu khác.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986, sớm bén duyên với nghệ thuật nhờ được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi tại sân khấu Idecaf. Sau đó, cô thử sức với công việc người mẫu ảnh và xuất hiện trên nhiều tờ báo, tạp chí dành cho giới trẻ.

Năm 16 tuổi, Tăng Thanh Hà được đạo diễn Lưu Trọng Ninh mời đảm nhận vai Trang trong phim truyền hình Dốc tình. Đây là vai diễn đầu đời giúp cô bước chân vào lĩnh vực phim ảnh. Một năm sau, nữ diễn viên tiếp tục gây chú ý khi vào vai Mộng Cầm trong phim Hàn Mặc Tử (2004). Dù không có nhiều lời thoại, cô vẫn tạo dấu ấn nhờ vẻ đẹp trong trẻo, mong manh.

Bước ngoặt trong sự nghiệp của Tăng Thanh Hà đến với vai Út Nhỏ trong phim truyền hình Hương phù sa của đạo diễn Võ Tấn Bình. Nhân vật có vẻ ngoài mộc mạc, giàu sức sống giúp nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả, đồng thời cho thấy khả năng diễn xuất tự nhiên bên cạnh lợi thế ngoại hình.

Sự xuất hiện của nữ diễn viên thu hút sự chú ý bởi cô vốn kín tiếng, ít tham gia hoạt động giải trí trong nhiều năm.

Giai đoạn 2008-2009 đánh dấu thời kỳ tên tuổi Tăng Thanh Hà được chú ý rộng rãi. Cô liên tiếp đảm nhận vai chính trong Bỗng dưng muốn khóc và Đẹp từng centimet của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Đặc biệt, vai Trúc trong Bỗng dưng muốn khóc trở thành một trong những vai diễn gắn liền với tên tuổi nữ diễn viên.

Sở hữu gương mặt đậm nét Á Đông, nụ cười rạng rỡ cùng lối diễn xuất tự nhiên, Tăng Thanh Hà dần trở thành gương mặt được yêu thích trên màn ảnh Việt. Danh xưng “ngọc nữ màn ảnh” cũng gắn với cô trong nhiều năm sau đó.

Năm 2012, khi đang ở giai đoạn được săn đón, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn và dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật. Cô tập trung cho cuộc sống gia đình và công việc kinh doanh. Dù vậy, mỗi lần chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội hoặc xuất hiện trước công chúng, Tăng Thanh Hà vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Gần đây, Tăng Thanh Hà lại trở thành tâm điểm khi trở lại điện ảnh với dự án Hoàng hậu cuối cùng, đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu sau 13 năm vắng bóng màn ảnh rộng.