Tăng Thanh Hà hội ngộ người đàn ông gắn bó 18 năm

Tăng Thanh Hà là một trong những nữ diễn viên được yêu mến của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng. Dù đã rời xa các hoạt động nghệ thuật trong thời gian dài, cuộc sống và những mối quan hệ thân thiết của cô vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Mới đây, Tăng Thanh Hà chia sẻ khoảnh khắc hội ngộ diễn viên Lương Mạnh Hải nhân dịp sinh nhật của nam diễn viên. Cả hai xuất hiện bên nhau với vẻ vui vẻ, thân thiết, khiến người hâm mộ thích thú. Nhân dịp đặc biệt của người bạn lâu năm, nữ diễn viên gửi lời chúc đến tri kỷ đã gắn bó với cô hơn 18 năm qua.

Tăng Thanh Hà hội ngộ thân thiết bên Lương Mạnh Hải.

"Happy birthday anh ơi. Mong anh luôn được làm những điều mình yêu thích, sống hết mình và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống", Tăng Thanh Hà viết.

Lời nhắn ngắn gọn nhưng gần gũi cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai nghệ sĩ vẫn được duy trì sau nhiều năm. Khoảnh khắc Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải hội ngộ nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người nhớ lại thời điểm cả hai từng kết hợp trong bộ phim truyền hình Bỗng Dưng Muốn Khóc. Tác phẩm phát sóng năm 2008 từng tạo được tiếng vang, góp phần đưa tên tuổi của hai diễn viên đến gần hơn với đông đảo khán giả.

Sau thành công của bộ phim, Tăng Thanh Hà và Lương Mạnh Hải tiếp tục hợp tác trong Đẹp Từng Centimet. Sự ăn ý trên màn ảnh cùng những tương tác tự nhiên giúp cả hai trở thành một trong những cặp đôi diễn viên được khán giả yêu thích thời điểm đó.

Tăng Thanh Hà duy trì tình bạn thân thiết với Lương Mạnh Hải hơn 18 năm qua.

Về Tăng Thanh Hà, sau khi kết hôn vào năm 2012, cô dần rút khỏi các hoạt động diễn xuất để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Nữ diễn viên không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh, song vẫn duy trì sức hút riêng nhờ hình ảnh thanh lịch cùng cuộc sống kín tiếng.

Hiện tại, Tăng Thanh Hà dành phần lớn thời gian cho tổ ấm và các con. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ các hoạt động bên gia đình đến sở thích nấu nướng, chăm sóc nhà cửa và tận hưởng những chuyến đi. Những hình ảnh giản dị này nhận được nhiều sự yêu mến bởi mang đến góc nhìn gần gũi về cuộc sống của nữ diễn viên sau khi rời xa ánh đèn sân khấu.

Bên cạnh việc chăm sóc gia đình, Tăng Thanh Hà vẫn duy trì công việc kinh doanh và theo đuổi những sở thích cá nhân. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, cô vẫn được nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt.