Tăng Thanh Hà hạ sinh công chúa trong 'Hoàng Hậu Cuối Cùng'

Mới đây, ê-kíp phim Hoàng Hậu Cuối Cùng hé lộ đoạn clip hậu trường ghi lại phân cảnh Tăng Thanh Hà vào vai hoàng hậu sinh con. Trong phim, nhân vật của nữ diễn viên trải qua khoảnh khắc vượt cạn đầy căng thẳng để hạ sinh Công chúa Phương Liên. Đây là một trong những phân đoạn đặc biệt, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa diễn viên và các bộ phận sản xuất.

Đáng chú ý, ê-kíp đã dành nhiều công sức phục dựng không gian phòng sinh trong hoàng cung xưa. Bối cảnh được xây dựng theo dấu ấn giao thoa giữa y tế Pháp và Việt, từ kiến trúc căn phòng đến những vật dụng, chi tiết bài trí bên trong. Sự chỉn chu này góp phần tạo nên không khí của một ca sinh nở trong hoàng cung ở giai đoạn lịch sử đặc biệt.

Hoàng Hậu Cuối Cùng hé lộ đoạn clip hậu trường ghi lại phân cảnh Tăng Thanh Hà vào vai hoàng hậu sinh con.

Trong đoạn video hậu trường, Tăng Thanh Hà cho thấy sự tập trung khi hóa thân thành người phụ nữ đang trải qua cơn đau chuyển dạ. Nữ diễn viên thực hiện các động tác hít thở sâu, lấy hơi và thể hiện cảm xúc đau đớn, căng thẳng theo hướng dẫn của đạo diễn. Từng cử chỉ, biểu cảm đều được tính toán để truyền tải trạng thái của một vị hoàng hậu trong thời khắc sinh tử.

Phân cảnh còn có sự tham gia của các diễn viên đảm nhận vai bác sĩ, y tá người nước ngoài. Để tạo cảm giác chân thực, Tăng Thanh Hà phải phối hợp với bạn diễn trong những động tác hỗ trợ sinh nở, từ tư thế nằm, cách giữ tay chân đến nhịp thở. Đạo diễn cùng các thành viên trong ê-kíp liên tục trao đổi, hướng dẫn để diễn viên thực hiện đúng yêu cầu của cảnh quay, đồng thời bảo đảm sự an toàn trên trường quay.

Những hình ảnh được công bố cho thấy quá trình thực hiện không đơn giản chỉ là diễn xuất trước ống kính. Tăng Thanh Hà cần duy trì cảm xúc xuyên suốt, trong khi tổ quay và các bộ phận liên quan phải phối hợp nhịp nhàng để ghi lại từng góc máy. Việc có sự trao đổi bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài cũng khiến hậu trường phân đoạn trở nên đặc biệt hơn.

Tăng Thanh Hà trong Hoàng Hậu Cuối Cùng.

Với Tăng Thanh Hà, vai diễn trong Hoàng Hậu Cuối Cùng đánh dấu một lần xuất hiện đáng chú ý trên màn ảnh. Nữ diễn viên vốn được khán giả yêu mến qua hình ảnh thanh lịch, tự nhiên cùng lối diễn xuất nhẹ nhàng. Vì vậy, việc hóa thân thành một nhân vật hoàng hậu trong bối cảnh lịch sử, đặc biệt là thực hiện cảnh sinh nở có nhiều biểu cảm phức tạp, khiến khán giả tò mò về sự thay đổi của cô trong dự án lần này.

Không chỉ gây chú ý bởi sự góp mặt của Tăng Thanh Hà, Hoàng Hậu Cuối Cùng còn cho thấy sự đầu tư ở khâu phục dựng bối cảnh và tái hiện đời sống trong cung đình. Phân đoạn bác sĩ phương Tây được mời vào cung để hỗ trợ hoàng hậu sinh con là chi tiết cho thấy sự giao thoa văn hóa, y học trong thời kỳ được bộ phim khai thác.

Từ những hình ảnh hậu trường được hé lộ, khán giả có thể phần nào hình dung quy mô chuẩn bị cho dự án cũng như áp lực của các diễn viên khi thực hiện những cảnh quay đặc thù. Sự trở lại của Tăng Thanh Hà trong Hoàng Hậu Cuối Cùng vì thế tiếp tục là một trong những điểm được quan tâm, nhất là khi vai diễn của cô có nhiều phân đoạn đòi hỏi khả năng biểu đạt cảm xúc và sự nhập tâm.