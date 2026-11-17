Trong quá trình workshop và chuẩn bị cho dự án điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tăng Thanh Hà có những chia sẻ thú vị về lần đầu làm việc cùng Ma Ran Đô. Đáng chú ý, nữ diễn viên tiết lộ bản thân nhiều lần rơi vào tình huống khó xử vì không biết đàn em đang nói thật hay chỉ cố tình trêu chọc mình.

Theo chia sẻ của Tăng Thanh Hà, tính cách của cô và Ma Ran Đô gần như trái ngược hoàn toàn. Nếu nữ diễn viên vốn ít nói, có phần điềm tĩnh thì Ma Ran Đô lại khá thoải mái, cởi mở và thường xuyên tạo không khí vui vẻ. Chính sự khác biệt này khiến những buổi tập luyện của cả hai xuất hiện nhiều tình huống hài hước ngoài dự kiến.

Theo chia sẻ của Tăng Thanh Hà, tính cách của cô và Ma Ran Đô gần như trái ngược hoàn toàn.

Tăng Thanh Hà cho biết Ma Ran Đô là người rất thích chọc ghẹo người khác, trong khi cô lại không giỏi bắt những câu đùa của đàn em. Có những thời điểm, nữ diễn viên không biết nên phản ứng thế nào bởi chưa xác định được đối phương đang nghiêm túc hay chỉ nói vui. Điều này tạo nên những khoảng lặng thú vị giữa hai người trong các buổi workshop.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi đây là một hình ảnh khá khác biệt của Tăng Thanh Hà. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô thường được nhớ đến với phong thái nhẹ nhàng, kín tiếng và hình ảnh chỉn chu. Việc nữ diễn viên thoải mái chia sẻ những tình huống đời thường bên đồng nghiệp trẻ giúp khán giả có thêm góc nhìn về quá trình cô trở lại với công việc diễn xuất.

Tạo hình của Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô trong Hoàng hậu cuối cùng.

Sự xuất hiện của Tăng Thanh Hà trong Hoàng Hậu Cuối Cùng cũng là thông tin được người hâm mộ đặc biệt quan tâm. Sau nhiều năm hạn chế hoạt động điện ảnh để dành thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh, nữ diễn viên tiếp tục lựa chọn một dự án màn ảnh rộng mới. Bộ phim dự kiến khởi chiếu ngày 5/3/2027.

Trong khi đó, Ma Ran Đô là gương mặt diễn viên trẻ đang được chú ý của điện ảnh Việt. Anh từng tham gia các dự án như Nụ Hôn Bạc Tỷ, Tiệm Ăn Của Quỷ và Bộ Tứ Báo Thủ. Với ngoại hình sáng, phong thái trẻ trung cùng khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, nam diễn viên đang từng bước mở rộng cơ hội hoạt động trên màn ảnh.

Trong bộ phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu, trong khi Ma Ran Đô hóa thân thành vua Bảo Đại. Trên màn ảnh, cả hai vào vai vợ chồng, tái hiện câu chuyện về gia đình hoàng gia cuối cùng của Việt Nam. Tác phẩm do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito thực hiện, lấy cảm hứng từ những nhân vật lịch sử.

Với Tăng Thanh Hà, dự án lần này đánh dấu một bước trở lại đáng chờ đợi sau quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng. Còn Ma Ran Đô có cơ hội làm việc cùng một trong những nữ diễn viên được yêu mến của điện ảnh Việt. Những khoảnh khắc tương tác trái ngược tính cách giữa hai người cũng khiến khán giả thêm tò mò về sự kết hợp của họ khi Hoàng Hậu Cuối Cùng chính thức ra rạp.