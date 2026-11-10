Tăng tần suất bay giữa Hà Nội và Osaka từ ngày 30/11

Vietnam Airlines tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Osaka (Nhật Bản). Ảnh: VNA

Ngày 10/11, Vietnam Airlines cho biết sẽ tăng tần suất khai thác đường bay Hà Nội - Osaka (Nhật Bản) lên 2 chuyến mỗi ngày từ ngày 30/11, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại giữa hai nước.

Theo kế hoạch, hãng sẽ nâng số chuyến bay trên đường bay Hà Nội - Osaka từ 11 lên 14 chuyến mỗi tuần. Các chuyến bay được khai thác bằng tàu bay Boeing 787 và Airbus A321.

Các chuyến bay khởi hành hằng ngày từ Hà Nội vào lúc 1h và 8h30; từ Osaka vào lúc 10h và 15h40, theo giờ địa phương.

Việc tăng chuyến đưa tổng tần suất khai thác của Vietnam Airlines giữa Việt Nam và Nhật Bản lên 79 chuyến mỗi tuần.

Hiện mạng bay của Vietnam Airlines giữa hai nước kết nối Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng với 4 thành phố của Nhật Bản gồm Tokyo, Osaka, Nagoya và Fukuoka.

Theo Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Quang Trung, Nhật Bản là một trong những thị trường trọng điểm trong mạng bay quốc tế của hãng. Việc tăng chuyến Hà Nội - Osaka được triển khai sau khi Vietnam Airlines và ANA Holdings ký thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh, nhằm bổ sung lựa chọn giờ bay và tạo thuận lợi cho hành khách nối chuyến.

Vietnam Airlines cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu tăng tần suất khai thác và mở thêm các đường bay đến những địa phương khác của Nhật Bản.

Khách Nhật Bản đến Việt Nam tăng 11,6%

Việc tăng chuyến diễn ra trong bối cảnh lượng khách Nhật Bản đến Việt Nam tiếp tục tăng trưởng.

Theo số liệu của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón hơn 757.000 lượt khách Nhật Bản, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhật Bản nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, đường bay Hà Nội - Osaka phục vụ nhu cầu du lịch, công tác, học tập, làm việc và thăm thân của hành khách Việt Nam đến Nhật Bản, cũng như nhu cầu về nước của cộng đồng người Việt tại đây.

Trước đó, ngày 9/11 tại Tokyo, Vietnam Airlines và ANA Holdings tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược, đồng thời ký thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh trên các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Theo thỏa thuận, hai bên dự kiến chia sẻ doanh thu, phối hợp xây dựng lịch bay, giá vé và cung cấp dịch vụ hành khách, hướng tới cải thiện việc đặt vé, nối chuyến và quyền lợi dành cho khách hàng thường xuyên.

Bên cạnh hợp tác với ANA Holdings, Vietnam Airlines cũng ký các biên bản ghi nhớ với chính quyền hai tỉnh Nagasaki, Shimane và sân bay quốc tế Narita.

Các thỏa thuận tập trung vào việc quảng bá điểm đến, phát triển nguồn khách, nghiên cứu mở các đường bay thường lệ và tổ chức những chuyến bay thuê chuyến giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Vũ Miên