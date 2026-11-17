Đầu năm nay, ông Jeoffy cùng gia đình từ Australia trở lại phường Lào Cai trong hành trình khám phá Việt Nam. Đây là lần thứ 2 ông đặt chân đến vùng đất biên giới này. Ấn tượng về con người thân thiện, cảnh sắc và những trải nghiệm trong chuyến đi trước đã thôi thúc ông quay trở lại.

Cũng có những cảm nhận đặc biệt về vùng đất Lào Cai, chị Nguyễn Thành Lam từ Hải Phòng lần đầu đến Lào Cai để làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc du lịch. Chị bất ngờ trước quy trình xuất cảnh nhanh chóng, thuận tiện tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Chị Lam chia sẻ: “Tôi từng đến Cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và Tân Thanh (Lạng Sơn), tôi thấy Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai mang nét riêng và tạo ấn tượng khác biệt so với những nơi tôi từng trải nghiệm”.

Phường Lào Cai có hệ thống hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi với các hoạt động du lịch, kết nối giao thương.

Với vị trí trung tâm thương mại, dịch vụ và cửa ngõ quốc tế, phường Lào Cai có hệ thống hạ tầng giao thông kết nối thuận lợi, trong đó có Ga Quốc tế Lào Cai kết nối với Vân Nam (Trung Quốc).

Cùng với đó, chợ Cốc Lếu mang đậm dấu ấn văn hóa, thương mại vùng biên; hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú là những lợi thế để hình thành các tuyến, điểm du lịch hấp dẫn.

Được tổ chức hằng năm, Lễ hội Đền Thượng là điểm hẹn văn hóa, tâm linh, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm bái.

Trên địa bàn hiện có 4 di tích được xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia gồm: điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lào Cai, đền Thượng, đền Mẫu, đền Cấm; cùng 2 di tích cấp tỉnh là đền Quan và đền Vạn Hòa. Mỗi di tích đều gắn với những câu chuyện lịch sử, tín ngưỡng và đời sống văn hóa của cư dân vùng biên, góp phần tạo nên bản sắc riêng cho điểm đến.

Phát huy những lợi thế, du lịch phường Lào Cai tiếp tục ghi nhận những kết quả tích cực:

Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng tăng của điểm đến, đồng thời phản ánh những chuyển biến trong khai thác các tiềm năng, lợi thế du lịch trên địa bàn.

Để có được kết quả trên, phường Lào Cai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm và nâng cao chất lượng dịch vụ. Các di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm quản lý, bảo tồn và chỉnh trang, từng bước trở thành những điểm tham quan có sức hấp dẫn đối với du khách.

Ông Nguyễn Hồng Quế - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Lào Cai cho biết: “Phường đang triển khai nhiều giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển du lịch qua biên giới. Trong đó, chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, doanh nghiệp lữ hành; chỉnh trang đô thị khang trang, sạch, đẹp; tăng cường giao lưu, phối hợp xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo; kết nối tour, tuyến và quảng bá hình ảnh địa phương. Cùng với đó là bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị. Qua đó, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch, thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch, thương mại khu vực biên giới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”.

Với mục tiêu đón từ 1,6 - 2 triệu lượt khách trong năm 2026, phường Lào Cai đang từng bước khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có, đồng thời tìm kiếm hướng đi mới để tạo sự khác biệt cho du lịch địa phương. Từ những di tích mang dấu ấn lịch sử, không gian văn hóa vùng biên đến các sản phẩm du lịch kết nối hai bên biên giới, mỗi lợi thế đang được phát huy để tạo nên sức hút riêng. Qua đó, không chỉ nâng cao vị thế điểm đến vùng biên mà còn góp phần thúc đẩy thương mại, dịch vụ và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.