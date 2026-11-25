Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hơn 176 km đường ven sông Sài Gòn sau sáp nhập. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Đây là nội dung được các chuyên gia, cơ quan quản lý nhấn mạnh tại Diễn đàn Hỗ trợ Pháp lý Đầu tư TP. Hồ Chí Minh năm 2026 chủ đề “Cơ chế PPP trong bối cảnh Luật Phát triển đô thị và những vấn đề pháp lý trọng tâm cho nhà đầu tư” do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức ngày 25/11.

Ông Phạm Quang Nhật, Giám đốc ITPC thông tin, Luật Phát triển đô thị số 18/2026/QH16 đã có hiệu lực, cùng với Quy hoạch tổng thể Thành phố thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, mở ra dư địa phát triển mới cho TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là nền tảng để Thành phố hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 10 - 11%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030.

Với nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng quy mô lớn, phương thức PPP được xác định là một trong những giải pháp chiến lược nhằm huy động nguồn lực ngoài ngân sách, chia sẻ trách nhiệm đầu tư giữa Nhà nước và khu vực tư nhân.

Sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thành phố được thể hiện qua kết quả thu hút 19,13 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 10 tháng năm 2026. Cùng với đó, Thành phố đang tập trung kết nối, xúc tiến danh mục 83 dự án quy mô lớn; trong đó, có 23 dự án PPP trọng điểm. Riêng 21 dự án đã được tổng hợp có tổng mức đầu tư dự kiến gần 970.000 tỷ đồng.

"Để biến tiềm năng thành các dự án đầu tư cụ thể, bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế chính sách, TP. Hồ Chí Minh cần tăng cường tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin của nhà đầu tư. Trên tinh thần đồng hành, minh bạch và trách nhiệm, ITPC xác định bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm chuẩn hóa thông tin dự án thông qua nền tảng số HCMC Invest; đổi mới hoạt động kết nối chuyên sâu; tăng cường đối thoại, tham vấn thị trường và đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư xuyên suốt quá trình triển khai dự án", ông Phạm Quang Nhật chia sẻ thêm.

Từ góc độ quản lý nguồn lực và chuẩn bị dự án, ông Ngô Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh cho biết, tổng nhu cầu vốn đầu tư công của Thành phố giai đoạn 2026 - 2030 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi khả năng đáp ứng từ ngân sách chỉ khoảng 1/3. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đa dạng hóa nguồn vốn; trong đó, PPP giữ vai trò quan trọng.

Hiện, Thành phố có danh mục 90 dự án PPP với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng. Thành phố đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án PPP; riêng năm 2026 bố trí 14.611 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng. Đây là nguồn lực quan trọng để tạo điều kiện triển khai dự án, đồng thời tăng khả năng huy động vốn từ khu vực tư nhân.

Trên cơ sở các quy định pháp lý mới, TP. Hồ Chí Minh xác định ba cam kết trọng tâm nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Trước hết, Thành phố chủ động đi trước về công tác mặt bằng và xác định rõ phương án thanh toán ngay từ bước phê duyệt dự án.

Tiếp đó, thực hiện cơ chế chia sẻ rủi ro theo quy định pháp luật, với tỷ lệ vốn nhà nước tham gia có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư; đồng thời, Thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục, minh bạch thông tin, cắt giảm bước quyết định chủ trương đầu tư và áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM).

Theo ông Ngô Hoàng Minh, để mở rộng khả năng tiếp cận các dự án, Sở Tài chính cũng định hướng ba phương thức tham gia linh hoạt cho nhà đầu tư, gồm đầu tư trực tiếp; liên danh với doanh nghiệp trong nước; đầu tư gián tiếp thông qua Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh. Đối với phương thức thứ ba, cơ chế phát hành trái phiếu dự kiến được triển khai từ năm 2027, cùng với định hướng giải quyết tranh chấp theo thông lệ quốc tế.

Một trong những giải pháp được Thành phố đặt ra là tăng cường công khai, minh bạch và khả năng theo dõi tiến độ các dự án. Theo đó, từ quý I/2027, Sở Tài chính sẽ phối hợp với ITPC vận hành bảng theo dõi danh mục dự án PPP bằng nhiều ngôn ngữ; đồng thời, thiết lập đầu mối cố định để hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án.

Không chỉ dừng ở bài toán huy động vốn cho các công trình hạ tầng, PPP còn mở ra cơ hội kết nối các dự án giao thông với phát triển không gian đô thị, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Ông Trần Duy Hưng, Giám đốc điều hành Monitor Consulting, chuyên gia cao cấp về PPP và tài chính hạ tầng nêu vấn đề: Mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) là một trong những định hướng ưu tiên của TP. Hồ Chí Minh, đồng thời đặt ra nhu cầu huy động nguồn lực đầu tư rất lớn.

Đặc thù của mô hình này là tích hợp nhiều hợp phần đầu tư, không chỉ bao gồm hạ tầng giao thông mà còn có phát triển đô thị và khai thác giá trị từ đất đai. Vì vậy, nếu chỉ giải quyết riêng bài toán vốn cho các công trình giao thông sẽ khó đáp ứng yêu cầu phát triển đồng bộ của TOD.

Việc tổ chức các dự án theo mô hình này đòi hỏi phương thức hợp tác có khả năng kết nối các hợp phần đầu tư, phân định rõ trách nhiệm giữa các bên và xây dựng cơ chế khai thác nguồn lực phù hợp; trong đó, cơ chế PPP có thể tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển hạ tầng và không gian đô thị.

Đáng chú ý, Luật Phát triển đô thị đã trao thêm thẩm quyền cho Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong việc quy định hình thức lựa chọn nhà đầu tư, loại hợp đồng và cơ chế thanh toán đối với các dự án PPP trên địa bàn. Đây là cơ sở pháp lý để Thành phố nghiên cứu, lựa chọn cách thức tổ chức đầu tư phù hợp hơn với đặc thù của mô hình TOD, qua đó, khai thác tốt hơn tiềm năng huy động nguồn lực xã hội.

Bên cạnh cơ hội mở rộng đầu tư, vấn đề bảo đảm an toàn pháp lý và kiểm soát tranh chấp trong quá trình thực hiện dự án cũng được các chuyên gia đặc biệt lưu ý. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, Phó Chủ tịch VIAC nhận định, PPP ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực phát triển các dự án kết cấu hạ tầng quy mô lớn. Với những chuyển biến mới từ Luật Phát triển đô thị và các cơ chế đặc thù, TP. Hồ Chí Minh có nhiều dư địa để phát triển các dự án PPP, tạo thêm cơ hội thu hút vốn đầu tư từ khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, PPP là mô hình đầu tư có tính chất phức tạp, với sự tham gia của nhiều chủ thể, thời gian triển khai kéo dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý. Thực tiễn từ hoạt động giải quyết tranh chấp tại VIAC cho thấy, các tranh chấp liên quan đến quá trình triển khai dự án PPP đang có xu hướng gia tăng; đồng thời, phát sinh những vấn đề ngày càng đa dạng và phức tạp. Điều này cho thấy yêu cầu không chỉ nằm ở việc xây dựng cơ chế thu hút đầu tư mà còn phải thiết lập các quy định đủ rõ ràng để phòng ngừa, xử lý những bất đồng có thể phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa nhấn mạnh, thúc đẩy đầu tư PPP cần gắn với quá trình hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao hiệu quả cơ chế phân bổ và quản trị rủi ro; đồng thời, xây dựng các biện pháp bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia. Đối với những dự án hạ tầng quy mô lớn, có yêu cầu kỹ thuật cao và quy trình xây dựng phức tạp, Thành phố cần nghiên cứu, tham khảo và xem xét thí điểm các mô hình PPP thế hệ mới nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.