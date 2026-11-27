Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) mới đây đã phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (UBCKNN) tổ chức hội thảo với chủ đề “Nâng cao chất lượng công bố thông tin phát triển bền vững cho các công ty đại chúng” tại Hà Nội.

Sự kiện là một hoạt động thuộc Dự án Hợp tác Kỹ thuật “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường cổ phiếu Việt Nam” (2024-2027) giữa JICA và UBCKNN.

Phiên thảo luận của Hội thảo. Ảnh: JICA

Hội thảo quy tụ các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, khoảng 100 đại diện công ty đại chúng cùng các thành viên khác của thị trường để thảo luận về cách thức công bố thông tin phát triển bền vững chất lượng cao, nâng cao tính minh bạch doanh nghiệp, củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tăng cường sức cạnh tranh của thị trường vốn Việt Nam.

Trong bối cảnh thông tin phát triển bền vững ngày càng trở nên quan trọng đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam cần có hệ thống công bố thông tin đáng tin cậy và có khả năng so sánh với chuẩn mực quốc tế để thu hút nguồn vốn đầu tư. Hội thảo trong khuôn khổ Dự án lần này nhằm hỗ trợ các công ty đại chúng Việt Nam nâng cao chất lượng công bố thông tin liên quan đến phát triển bền vững và hiểu rõ hơn các yêu cầu đang thay đổi về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

Tại hội thảo, chuyên gia của JICA chia sẻ phân tích về các xu hướng và thông lệ quốc tế mới nhất trong công bố thông tin ESG, trong khi các nhà đầu tư và doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trình bày góc nhìn về nhu cầu của nhà đầu tư cũng như kinh nghiệm thực tiễn trong báo cáo phát triển bền vững. Đại diện UBCKNN cũng giới thiệu định hướng tương lai của các quy định về công bố thông tin phát triển bền vững tại Việt Nam. Các bài trình bày được tiếp nối bằng phiên thảo luận tọa đàm về các giải pháp thực tiễn nhằm nâng cao tính minh bạch và sức hấp dẫn của thị trường vốn Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: JICA

Hội thảo trên là một trong chuỗi sự kiện nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Lễ kỷ niệm 30 năm đón nhận sự hiện diện của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, cùng các cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế như IOSCO, OECD và ADB, cùng các tổ chức chủ chốt trên thị trường tài chính. Trong bài phát biểu, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh rằng sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam là một dấu mốc quan trọng trong quá trình cải cách kinh tế, hội nhập quốc tế và phát triển lĩnh vực tài chính của đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngành Chứng khoán Việt Nam và kỷ niệm thành lập UBCKNN, Văn phòng JICA Việt Nam được Bộ Tài chính trao Bằng khen nhằm ghi nhận những đóng góp lâu dài cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả này phản ánh gần ba thập kỷ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời ghi nhận những hỗ trợ của JICA trong việc tăng cường năng lực quản lý nhà nước, nâng cao tính công bằng, minh bạch và hiệu quả của thị trường, thúc đẩy bảo vệ nhà đầu tư và hội nhập quốc tế của thị trường vốn Việt Nam.

Bộ Tài chính cũng vinh danh ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, với Kỷ niệm chương vì Sự nghiệp Tài chính Việt Nam với những đóng góp trong việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Nhật Bản, cũng như hỗ trợ nỗ lực nâng cao hiệu quả, tính minh bạch và năng lực cạnh tranh quốc tế của thị trường chứng khoán Việt Nam.